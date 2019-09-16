«Рассказывали, что будут засчитывать больше шайб…». Что говорили игроки «Локомотива»

После матча своими впечатлениями от игры поделился форвард «Локомотива» Антон Ландер:
- У ЦСКА все звенья играют отлично, но тем не менее в третьем периоде мы имели шансы зацепить этот матч, но не получилось. Мы пытались сыграть слишком сложно, а армейцы наоборот – просто забрасывали шайбу в зону и шли в прессинг. В третьем отрезке мы взяли с них пример, но перевернуть ход матча не удалось. Пусть это будет для нас уроком, - подвел итог Антон Ландер.
- Как действовать против Капризова? Его звено решило исход встречи…
- В этом звене ЦСКА хорошая химия. Они могут слепые пасы друг другу раздавать. Капризов забил сегодня три шайбы – это о многом говорит. Нужно найти способ останавливать их.
- Что можете сказать по эпизоду с отменённой шайбой? Вы действительно попали по ней рукой?
- Этот вопрос лучше задать судьям. Перед стартом сезона у нас было собрание, где говорилось, что теперь будут больше шайб засчитывать. Почему сегодня было такое решение? Я не знаю.
- После поражений ходят слухи о возможной отставке главного тренера Мактавиша. В команде слышали об этом?
- Это странный вопрос, я не знаю, как на него ответить.
- А какое вообще настроение в команде?
- Мы всегда остаемся командой. Все эти слухи – дело журналистов, а нам же нужно играть.
Нападающий ярославцев Стефан Да Коста был расстроен после матча – несмотря на заброшенную шайбу в ворота хозяев, его команда проиграла:
- Стефан, что не сложилось в матче против московских армейцев?
- Мы плохо начали игру, а с таким соперником как ЦСКА, такого старта не должно быть.
- ЦСКА чем-то удивил вас?
- Они играли так, как и всегда – жестко, мощно, индивидуально. Так как мы должны были это делать.
- ЦСКА, в какой-то степени, ваша бывшая команда…
- Я провел в ЦСКА три хороших года, у меня остались приятные воспоминания об этом клубе, но никаких особенных эмоций не было.
- А забить им приятно было?
- Мой гол ничего не значит, ведь «Локомотив» проиграл.
- Как относитесь к шайбам с чипами? Не раздражает ли вас, что досконально вас изучают – скорость, силу броска?
- Это никак не влияет на мою игру. В принципе, хороший статистический элемент. Болельщикам и журналистам, думаю, интересно.
- Как относитесь к изменениям размеров площадок?
- Я просто игрок, не принимаю решений. Но это странно, что три размера площадки.
- На какой вам удобнее?
- Мне без разницы.
***
А вот в раздевалке ЦСКА атмосфера была веселая. Из динамиков «горланила» песня «Шашлындос» - именно она одна из любимых композиций героя вечера, автора хет-трика Кирилла Капризова.
- «Шашлындос» специально для Капризова играет?
- Видимо, да. Хотя я думал просто чей-то плейлист, а теперь понимаю для кого, - ответил капитан ЦСКА Сергей Андронов.
- Как вам игра против Ярославля? Вроде вы постоянно их прессинговали, а счет долго был скользким…
- Да, моментов много было, и вроде мы постоянно играли в чужой зоне, но удаления ломали темп игры – из-за этого и не могли забить больше.
- Раньше Ярославль частенько был обидчиком ЦСКА… «Локомотив» уже не тот?
- Нет, почему же? Они все равно хорошо двигались. И в большинстве они хорошо действовали, но мы были удачнее и реализовали свои моменты.
- Следующий соперник – «Адмирал». Не расслабит вас такой оппонент?
- Мы на всех настраиваемся одинаково – хоть «Адмирал», хоть топ-клуб. Будет стараться и выкладываться по полной.