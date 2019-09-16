«Рассказывали, что будут засчитывать больше шайб…». Что говорили игроки «Локомотива»

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После матча своими впечатлениями от игры поделился форвард «Локомотива» Антон Ландер:

- У ЦСКА все звенья играют отлично, но тем не менее в третьем периоде мы имели шансы зацепить этот матч, но не получилось. Мы пытались сыграть слишком сложно, а армейцы наоборот – просто забрасывали шайбу в зону и шли в прессинг. В третьем отрезке мы взяли с них пример, но перевернуть ход матча не удалось. Пусть это будет для нас уроком, - подвел итог Антон Ландер.

- Как действовать против Капризова? Его звено решило исход встречи…

- В этом звене ЦСКА хорошая химия. Они могут слепые пасы друг другу раздавать. Капризов забил сегодня три шайбы – это о многом говорит. Нужно найти способ останавливать их.

- Что можете сказать по эпизоду с отменённой шайбой? Вы действительно попали по ней рукой?

- Этот вопрос лучше задать судьям. Перед стартом сезона у нас было собрание, где говорилось, что теперь будут больше шайб засчитывать. Почему сегодня было такое решение? Я не знаю.

- После поражений ходят слухи о возможной отставке главного тренера Мактавиша. В команде слышали об этом?

- Это странный вопрос, я не знаю, как на него ответить.

- А какое вообще настроение в команде?

- Мы всегда остаемся командой. Все эти слухи – дело журналистов, а нам же нужно играть.

«Мы должны были играть как ЦСКА…»

Нападающий ярославцев Стефан Да Коста был расстроен после матча – несмотря на заброшенную шайбу в ворота хозяев, его команда проиграла:

- Стефан, что не сложилось в матче против московских армейцев?

- Мы плохо начали игру, а с таким соперником как ЦСКА, такого старта не должно быть.

- ЦСКА чем-то удивил вас?

- Они играли так, как и всегда – жестко, мощно, индивидуально. Так как мы должны были это делать.

- ЦСКА, в какой-то степени, ваша бывшая команда…

- Я провел в ЦСКА три хороших года, у меня остались приятные воспоминания об этом клубе, но никаких особенных эмоций не было.

- А забить им приятно было?

- Мой гол ничего не значит, ведь «Локомотив» проиграл.

- Как относитесь к шайбам с чипами? Не раздражает ли вас, что досконально вас изучают – скорость, силу броска?

- Это никак не влияет на мою игру. В принципе, хороший статистический элемент. Болельщикам и журналистам, думаю, интересно.

- Как относитесь к изменениям размеров площадок?

- Я просто игрок, не принимаю решений. Но это странно, что три размера площадки.

- На какой вам удобнее?

- Мне без разницы.

***

А вот в раздевалке ЦСКА атмосфера была веселая. Из динамиков «горланила» песня «Шашлындос» - именно она одна из любимых композиций героя вечера, автора хет-трика Кирилла Капризова.

- «Шашлындос» специально для Капризова играет?

- Видимо, да. Хотя я думал просто чей-то плейлист, а теперь понимаю для кого, - ответил капитан ЦСКА Сергей Андронов.

- Как вам игра против Ярославля? Вроде вы постоянно их прессинговали, а счет долго был скользким…

- Да, моментов много было, и вроде мы постоянно играли в чужой зоне, но удаления ломали темп игры – из-за этого и не могли забить больше.

- Раньше Ярославль частенько был обидчиком ЦСКА… «Локомотив» уже не тот?

- Нет, почему же? Они все равно хорошо двигались. И в большинстве они хорошо действовали, но мы были удачнее и реализовали свои моменты.

- Следующий соперник – «Адмирал». Не расслабит вас такой оппонент?

- Мы на всех настраиваемся одинаково – хоть «Адмирал», хоть топ-клуб. Будет стараться и выкладываться по полной.