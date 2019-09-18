Лайне будет бастовать в СКА?

Загрузка...

Словом, финна в Канаде не очень-то и ждут. Вот твой шанс, КХЛ! СКА, «Авангард», «Магнитка», неужели вам не нужен топ-форвард мирового уровня?

НХЛ – удивительная лига. В ней всегда что-то происходит. Да не просто так, а с лихо закрученной интригой. Как в детективах Агаты Кристи, например, в «Десяти негритятах». Как там одна за другой исчезали фигурки, так сейчас из списка ограниченно свободных агентов каждый день кто-то выбывает. Но пять суперфигур на серебряном подносе все еще остаются.

В прошлой регулярке Брайден Пойнт («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо»), Метью Ткачук («Калгари»), Кайл Коннор и Патрик Лайне (оба – «Виннипег») на пятерых наколотили 170 голов, добавив к ним 202 результативные передачи. Иначе говоря, это сливки НХЛ, которые на взлете карьеры в 21-23 года демонстрируют потрясающую продуктивность. Беда всех пятерых, что задрафтовали их едва ли не главные скупердяи лиги, считающие каждый доллар даже если под потолком зарплат тьма места.

Точно в такой же ситуации оказались Иван Барбашев и Иван Проворов. «Сент-Луис» и «Филадельфия» - не «Торонто» и «Эдмонтон», где легко выписывают вчерашним юниорам Остону Меттьюзу и Коннору Макдэвиду по 11,5-12,5 млн долларов в год. Митч Марнер в минувшие выходные тоже без особого напряга выбил из «Мейпл Лифз» 11 млн, пропустив лишь первый день тренировочного лагеря. Но у «Блюз» и «Флайерз» совсем другая стратегия – они, в отличие от «Торонто», поставившего все на этот сезон, играют в долгую. Потому там никто даже 8,5 млн в год не имеет. У «Сент-Луиса» самые высокооплачиваемые – Владимир Тарасенко и Райан О’Рейли (по 7,5 млн), у «Филадельфии» - Клод Жиру (8,275) и Якуб Ворачек (8,25). Причем все они подписаны на 3-5 лет вперед. Понятно, ни Иван Проворов, ни его одноклубник Тревис Конекны о подобных цифрах даже мечтать не смели. Тем не менее «Флайерз» сумел с обоими заключить долгосрочные договора на 6 лет, после чего они смогут выйти на рынок свободных агентов и претендовать на любую сумму.

В ту же ловушку угодили Пойнт, Рантанен и Ткачук. Конечно, они смотрят на сумасшедший ангажемент их ровесника Марнера и надеются на 7-8 млн за сезон. Но кто предложит Пойнту такие деньги, если только что вратарь года НХЛ Андрей Василевский переподписался на 9,5 млн – причем не с этого, а со следующего сезона! – а капитан «Молнии» Стив Стэмкос еще 5 сезонов будет зарабатывать по 8,5 млн в год. Еще дольше - на 6 лет к «Тампе» привязан один из сильнейших защитников лиги Виктор Хедман со скромным годовым окладом 7,875 млн. Выходит, ну никак Пойнт не тянет более чем на 6 млн, но он-то хочет получать хотя бы как некий Клейтон Келлер, которому «Аризона» отгрузила 57,2 млн на 8 лет или 7,15 млн в год!

У Рантанена и Ткачука вообще ноль шансов наклонить свои клубы. О чем говорить, если у защитника года Марка Джиордано гонорар в «Калгари» 6,75 млн, столько же лидера нападения Джонни Годро! У «Колорадо» под потолком зарплат свободны аж 15,6 млн. Но никто не даст Рантанену и 6 млн, ибо у его партнеров по ударному звену Натана Маккиннона - 6,3 млн, а у капитана «Лавины» Габриеля Ландескуга и вовсе – 5,6 млн.

Ну и наконец «Виннипег». У капитана «Джетс» Блейка Уилера – 8,25 млн, у его 26-летнего партнера по первой тройке Марка Шайфли – 6,125. Оба подписаны до 2024 года. Судя по всему, первым патовость или, если хотите, безнадежность положения понял Лайне. Юный снайпер на днях обрушился с публичной критикой на «Виннипег», чем, похоже, поджег мосты:

- С моим мастерством в любой другой команде я играл бы в топ-звене с лучшими партнерами. Это понимают все, кто разбираются в хоккее.

Из-за океана тут же прилетела жесткая ответка от тренера «Джетс» Пола Мориса:

- Главное – не игрок, а команда. Возможно, однажды Лайне и сыграет в нашем первом звене. Но напомню Патрику - никто не получает водительские права в 14 лет.