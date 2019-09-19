Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира

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В августе лига заявила, что впервые в истории хочет организовать свой турнир не перед началом сезона, а в январе вместо Матча звезд-2021. Но как на это реагировать КХЛ? Останавливать ли свой чемпионат? Делегировать ли в сборные сильнейших мастеров лиги? Кто вообще должен собирать команду России?

Мнения журналистов «Советского спорта» разделились. Обозреватель Виталий Славин считает, что игнорировать Кубок мира нельзя.

В чем сила НХЛ? Ее руководители не боятся революционных решений! Упала в лиге результативность, порезали щитки и панцирь вратарям. Увеличился травматизм, радикально ужесточили правила и отправили в расход тафгаев. Теперь вот достал всех – и прежде всего самих хоккеистов! – фигурным катанием и лицемерием Матч звезд. О’кей, преобразуем его в недельный фестиваль мирового хоккея – полномасштабный турнир всех сливок планеты. И как мы его можем игнорировать?!

Какая разница, кто Кубок мира устраивает? В любом случае это пропаганда, раскрутка нашего любимого спорта, привлечение новых поклонников, в чем ИИХФ, ФХР, КХЛ должны быть заинтересованы по определению.

Да, есть большая разница в часовых поясах. Но вспомните, вся страна вышла на улицы после незабываемого финала ЧМ-2008 в Квебеке, который по московскому времени начался в 21.00. В восточной Канаде это соответствовало часу дня. Уверен, что и сейчас НХЛ сделает все возможное, чтобы матчи европейских команд стартовали в удобное для Старого Света время.

Разумеется, КХЛ свой чемпионат на период Кубка мира надо остановить. Зачем нужна заведомо проигранная конкуренция? Тормознули же регулярку в прошлом году ради Олимпиады в Пхенчхане – и ничего! То же наверняка будет сделано и в феврале 2022 года во время Игр в Пекине.

Но главное, я уверен, нельзя отдавать нашу сборную на откуп энхаэловцам. Хотя бы одну пятерку следует скомплектовать ребятами из внутреннего чемпионата. Иначе какой стимул у талантливой молодежи оставаться дома, если у нее изначально нет шанса взойти на вершину, сразиться в формате «лучшие против лучших».

Еще один вопрос – кто будет возглавлять эту команду? По мне, однозначно тот, кто повезет сборную на чемпионат мира 2021 года и Олимпиаду-2022. Скорее всего, он будет занят в одной из команд КХЛ. И что, если туры продолжатся свои чередом, бросать все и довериться помощникам? И это в разгар сезона, в отрезок нацеленной на плей-офф подготовки. Потом ведь за результат клуба все равно спросят с главного тренера.

Ну и об Олимпиаде-2022 забывать не стоит. После продления коллективного соглашения до конца сезона-2021/22 очевидно, что профсоюз что-то получил взамен. Не сомневаюсь, это участие НХЛ в Играх в Пекине. Тогда Кубок мира-2021 становится генеральной репетицией перед Олимпиадой, а значит, мы обязаны отнестись к ней со всей ответственностью.

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