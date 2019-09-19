С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею

После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. В августе лига заявила, что впервые в истории хочет организовать свой турнир не перед началом сезона, а в январе вместо Матча звезд-2021. Но как на это реагировать КХЛ? Останавливать ли свой чемпионат? Делегировать ли в сборные сильнейших мастеров лиги? Кто вообще должен собирать команду России?

Мнения журналистов «Советского спорта» разделились. Виталий Славин уже высказался на эту тему. Настала очередь Сергея Иванова.

У меня всего лишь один вопрос: с какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? Ведь что такое преобразованный Кубок мира? Банальная замена другого мероприятия НХЛ – Матча звезд. В любом случае весь профит достанется североамериканцам. Ну а нам перепадут разве что крошки с барской поляны. Европейскую Лигу чемпионов КХЛ игнорирует – и вполне обоснованно. Ради чего мы должны делегировать туда топ-клубы, если это некая частная компания со своими учредителями и бенефициарами. Раскручивать конкурента, да еще за свой счет?! Вот если бы это было совместное предприятие с долями 50 на 50, нет вопросов, а так – извините!

Смотрите, в сентябре 2016 года в Торонто состоялся Кубок мира, когда чемпионат КХЛ вовсю уже шел. Никто его не останавливал – в Канаду отправились несколько игроков из российских клубов плюс наставник СКА Олег Знарок. Разве кто-то пострадал? Петр Воробьев в Питере успешно заменил коллегу, а ночные трансляции из-за океана, судя по рейтингам, сколь-нибудь существенную аудиторию в России не зацепили. Да и сам турнир по интриге, качеству игры, отношению действующих лиц выдался провальным. Что, к слову, признала сама НХЛ: зафиксировала гораздо меньшие доходы, чем планировала.

Если прерывать свой чемпионат в январе ради Кубка мира и играть там под знаменем «Красной машины», мы должны что-то гарантированно получить взамен. Если помечтать, несколько матчей Кубка мира НХЛ отдаст нашей стране. Другой, более реальный вариант – дашь на дашь. Мы идем на все ваши условия по Кубку мира, но вы соглашаетесь на серию матчей в России – обладатель Кубка Стэнли против обладателя Кубка Гагарина. Либо просто присылаете к нам на выставочные или матчи регулярного сезона «Рейнджерс», «Тампу» либо «Вашингтон».

Только так!

В противном случае ничто не мешает нам поступить так же, как Федерация хоккея СССР 43 года назад. Вряд ли при организации Кубка мира НХЛ сумеет полностью абстрагироваться от ИИХФ и национальных федераций. По крайней мере, если ФХР никак не будет задействована, то мы сможем потребовать запрета использования триколора для идентификации сборной России. Пусть играют под каким-нибудь вымпелом типа Еврозвезд или молодых львов Канады/США на Кубке мира-2016. Но честь флага для любого нашего сборника – не пустой звук.

Короче, не хотите отправлять в Россию клубы НХЛ, получайте экспериментальную сборную. Без нынешних Харламова, Якушева, Михайлова, Петрова, Шадрина, как это произошло на Кубке Канады-1976.