Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист»

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Поражения от ХК «Сочи» (0:1 дома), «Барыса» (0:3 в Алма-Ате) и начало матча с «Магниткой» (3:4) огорчили поклонников «Спартака».

Правда, уступая в Магнитогорске 0:4, красно-белые устремились в погоню, три шайбы отквитал и были близки к тому, чтобы спасти матч.

Когда в Екатеринбурге Плэтт завершил розыгрыш лишнего с участием Холланда и Секстона, мало кто сомневался, что спартаковцев ждет очередное, четвертое подряд поражение. Фанаты красно-белых хором проклинали Хохлачева, схватившего глупое удаление в чужой зоне.

Мог сравнять счет Херсли, но промахнулся с пятака, бросая с неудобной руки.

И все-таки «Спартак» показал характер. Хохлачев реабилитировался: у ворот Коваржа выкрал шайбу у Секстона и моментально переадресовал ее на ближнюю штангу Федорову, который поразил цель. До сирены на перерыв оставалась ровно 1 секунда.

Ответный гол так воодушевил гостей, что они уже в первой смене вышли вперед – на гибридный проброс чутко среагировал Юньков. И вдогонку Рылов с дальней штанги отблагодарил голом Хохлачева за чудо-диагональ. На все про все у гостей ушло 49 секунд после перерыва.

Автогол Херсли (шайба заскочили в ворота от конька шведа) не выбил спартаковцев из колеи. Защитник Гончаров ответил шикарным сольным номером. С острейшего угла он отправил шайбу с лопаты в узкую щель у крестовины. Шайба от маски вратаря Коваржа влетела в сетку. В третьем периоде у хозяев почти не было шансов на спасение. Если вынести за скобки промах Доуса, когда форвард гостей Талалуев мотал двухминутный «срок» за очередное глупое удаление.

В концовке минут семь соперники играли в режиме нон-стоп. Хохлачев мог забить в пустые ворота, но его зацепили, а судьи фола не заметили.

«Спартак» нанес лидеру первое поражение в чемпионате и возвращается в Москву со щитом. Эта победа особенно важна для Харийса Витолиньша, руководившего командой в выездном турне. «Спартак» удивил несгибаемостью, чего не скажешь о команде Олега Кононова, потерпевшей очередное поражение в Уфе после раннего автогола молодого защитника Рассказова.