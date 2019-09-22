40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах - Советский спорт
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22 сентября 2019 17:40ХоккейКостяев Иван

40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах

«Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику.

40

40 секунд – именно столько «Спартаку» понадобилось, чтобы забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» (4:2). Болельщики вряд ли увидят такое в ближайшее время. Мы много ругали красно-белых в последнее время: проигрывали, мало забивали, лидеры ушли в тень. Да еще и главный тренер Олег Знарок не сумел поехать на выезд с командой из-за проблем со здоровьем.

Но чего у «Спартака» не отнять, так это инстинкта убийцы. Вы думаете, москвичи впервые в этом сезоне забивают сериями? Ничего подобного. Правда, в предыдущих матчах достижения красно-белых были не такими внушительными. «Локомотиву» «Спартак» забросил четыре шайбы за пять минут, а рижскому «Динамо» – три за четыре минуты.

В поединке с «Автомобилистом» гости не дотянули до рекорда КХЛ совсем чуть-чуть. СКА в сезоне 2009/2010 забросил трижды за 28 секунд. Возможно, «Спартаку» это придаст необходимый импульс, и команда наконец-то начнет показывать стабильную игру. Тем более, Знарок совсем скоро вернется на тренерский мостик.

8

«Автомобилист» не только трижды пропустил от «Спартака», но и прервал свою впечатляющую серию из восьми побед подряд со старта. Болельщики уральцев спали и видели, что в этом году у команды получится побить рекорд СКА, который 20 раз побеждал со старта чемпионата 2017/2018.

В прошлом сезоне серия «Автомобилиста» выглядела более внушительной: 18 побед. С другой стороны, для команды Андрея Мартемьянова все очень быстро закончилось в плей-офф, о достижении все быстро забыли. Так что вряд ли кто-то в «Автомобилисте» думает о рекордах, все настроены на итоговый результат.

Не сказать, что матч со «Спартаком» уральцам не удался. Просто красно-белые надели маску киллера и уничтожили соперника за 40 секунд. Если бы этого провала не случилось, «Автомобилист» вполне мог победить.

6

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в начале сезона напоминает, за счет чего его любят болельщики и ценят специалисты. Он очень стабилен. Обыграв «Металлург» (2:1), главная команда Татарстана одержала шестую победу кряду. Квартальнов умеет выжимать максимум из любой команды. Сейчас все это видят на примере казанцев.

Потенциал у «Ак Барса» огромный. Мы еще до сезона говорили, что Казань без проблем должна пройти регулярку. Возможно, ей достанется Кубок Континента. Загадывать, что будет в плей-фф, пока сложно, но «Ак Барс» совершенно точно пройдет там далеко. Пока команду Квартальнова обыграл лишь действующий чемпион. Но ЦСКА пришлось в том матче очень сложно.

Тренер не отходит от своих принципов, проводит ротацию, дает шанс молодым. Но с чем его можно поздравить в Казани – он получил тех легионеров, которых он сам хотел видеть у себя. В «Локомотиве» у тренера такой роскоши не было.

5

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории КХЛ и вышел на пятое место по набранным очкам среди всех игроков лиги. В матче с «Куньлунем» (5:4 от) 34-летний форвард отдал три голевые передачи.

Всего Доус набрал 461 (252+209) очко в 491 матче в регулярных чемпионатах и Кубке Гагарина. Это позволило обойти Мэтта Эллисона, у которого 458 очков. Впереди у форварда новый вызов – стать четвертым бомбардиром в истории лиги. Сейчас это место занимает Александр Радулов (581). Доусу вполне по силам подвинуть россияниначерез пару сезонов.

А вот догнать первую тройку нападающему будет сложно. Там расположились Сергей Мозякин (854), ДанисЗарипов (623), Вадим Шипачев (601). Все трое продолжают выступать в КХЛ и способны набирать много очков. Тем не менее, быть самым результативным иностранцем в лиге уже само по себе крутое достижение.

4

«Локомотив» выдал ужасный старт. В пятницу команда дома проиграла «Витязю» (2:3) и потерпела четвертое поражение в семи встречах. Для команды, которая заявляла, что будет бороться за Кубок Гагарина – это катастрофа.

В двух словах не напишешь, в чем кроются причины неудач ярославцев. Тренерский штаб? Возможно. Но местами «Локомотив» выглядит здорово. Канадский специалист КрэйгМактавиш хочет привить команде комбинационный хоккей, он просит включать голову в атаке и раздавать точные передачи. Когда это получается, то с ярославцами играть очень сложно.

Но если «Локомотив» начинает ошибаться, то любую игру он может отдать буквально за несколько минут. Чудовищные ошибки в обороне, не самая лучшая физическая готовность, проблемы с вратарями – все это мешает Ярославлю вернуться хотя бы в зону плей-офф.

2

Форвард «Барыса» Павел Акользин и защитник «Трактора» Виталий Меньшиков дисквалифицированы Спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на два матча.

Акользин зачем-то грубо сыграл против Виталия Меньшикова. Он ударил соперника коленом и мог нанести защитнику «Трактора» серьезную травму. Кроме дисквалификации, Акользину придется выплатить денежный штраф.

Впрочем, Меньшиков также отличился со знаком минус. За атаку в голову в этом же матче он пропустит две игры и пополнит казну КХЛ. Интересно, что Меньшиков подвел команду в самой концовке основного времени – когда до сирены оставалось 36 секунд.

1

Антон Красоткин – один из лучших в прошлом вратарей МХЛ, ныне выступающий за «Адмирал», провел свой первый матч в новом сезоне. Голкипер помог морякам обыграть «Сочи» в овертайме (2:1 от). Вратарь отразил 23 броска и удостоился похвалы от главного тренера Сергея Светлова.

1 – именно столько побед одержал «Металлург» под руководством Ильи Воробьева. В выходные уральцы уступили «Ак Барсу» и не сумели уйти с предпоследнего места на Востоке КХЛ. Пока «Магнитке» с Воробьевым во главе удалось обыграть только «Спартак» (4:3).

0

Но еще хуже ситуация у «Амура» Александра Гулявцева. Дальневосточники пока ни разу не победили в этом чемпионате – 9 поражений со старта и всего три набранных очка. Главный тренер уже сказал журналистам, что готов к отставке, поскольку команда не дает результат.

В пятницу «Амур» на выезде уступил «Сибири» 1:2. Интересно, что 8 из 9 поражений хабаровчане потерпели лишь в одну шайбу. Это говорит о том, что тигры борются в каждом матче, но низкий класс игроков не позволяет им забить на один гол больше, чем соперник.

Из плюсов – «Амур» неплохо играет в обороне. 22 пропущенные шайбы не являются космическим результатом, но это не выглядит чем-то ужасным. Столько, например, пропустил «Локомотив». А у «Северстали» их вообще 30.

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