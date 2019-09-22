Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана

У «Дэвилз» уже сейчас отлично выглядят лидеры – лучший игрок НХЛ-2018 Тейлор Холл, первый номер драфта-2019 Джек Хьюз, первый номер драфта-2017 Нико Хишир и герой корейской Олимпиады Никита Гусев.

ГУСЕВ И ПАНАРИН

Судя по всему, Гусев начнет регулярный чемпионат во втором звене «Дьяволов» со швейцарцем Хиширом в центре. В ударное трио Хьюза в субботу триумфально вернулся Холл, который из-за травмы колена не играл с 23 декабря и пропустил 47 матчей минувшего сезона. На 12-й минуте в большинстве Тейлор метнул с кистей шайбу в дальнюю девятку ворот Лундквиста, завершив атаку с ходу с Хьюзом. Так счет стал 2:0, а открыл его сам юниор с подачи Холла на 34-й секунде. Это третий гол Хьюза в предсезонке. В итоге американца признали первой звездой игры, а Холла – второй.

Гусев и Михаил Мальцев в субботу остались в запасе, а в воскресенье отдыхали уже Холл и Хьюз. На сей раз доминировала тройка Хишира. Центрфорвард отметился тремя передачами. Вторую сделал в середине второго периода, когда вместе с Гусевым выкатил на одного защитника. Хотя швейцарец отпасовал в недодачу, Никита сумел подстроиться, принял шайбу на неудобную руку и с лопаты бросил в противоход голкиперу «Айлендерс». Как тут не вспомнить спасительный гол Гусева под занавес основного времени финала Игр в Пхенчхане!

Позже Никита записал в актив результативную передачу и получил третью звезду матча, а первой удостоился Хишир. Мальцев откатал почти 16 минут, но очков не набрал при отрицательной полезности «минус 1».

Артемий Панарин пропустил и игру в Ньюарке, и в Филадельфии, где «Рейнджерс» снова капитулировали 1:4. В пятницу россиянин даже не тренировался. Хотя тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн сохраняет оптимизм: мол, беспокоиться не стоит, со дня на день форвард вернется на лед. Остается надеяться, что травма паха, полученная в четверг в матче с «Нью-Джерси», не помешает Артемию начать чемпионат во всеоружии.

ПРОВОРОВ И ШЕСТЕРКИН

В конце недели Тома Шабо де-факто отнял у Ивана Проворова титул самого высокооплачиваемого защитника НХЛ в возрасте до 23 лет, заключив с «Оттавой» восьмилетний контракт на 64 млн долларов. Правда, он вступит в силу только через год. Проворов с 6,75 млн в год по-прежнему самый дорогой игрок обороны «Филадельфии». Боссы клуба, привязав к себе россиянина на 6 лет, его роль в команде сразу пересмотрели. Если в прошлом чемпионате Иван появлялся в большинстве эпизодически и исключительно во второй смене, то теперь при численном преимуществе он – король синей линии. В домашнем матче с «Рейнджерс» ярославец оказался лидером «Флайерз» по времени в большинстве – 5 минут 35 секунд. Точку в игре (4:1) поставил Якуб Ворачек, реализовав лишнего с подачи Проворова. В равных составах он выходил в паре с обменянным из «Вашингтона» Мэттом Нисканеном, который в последней игре умудрился обойти россиянина по времени на льду – 23.03 против 22.20.

Если в Ньюарке Георгиеву и Шестеркину дали отдохнуть, то в Филадельфии все 60 минут ворота «Рейнджерс» защищал экс-армеец. Гости более чем в два раза уступили по броскам – 19 против 40. Игорь отразил 36, в пропущенных шайбах его вины нет. А вот Лундквист в Ньюарке выглядел слабовато.

КОСТИН И ЗЫКОВ

Продолжают радовать наши молодые нападающие «Сент-Луиса» и «Вегаса». Костин в Виннипеге после блестящего прохода с мясом завел шайбу в ворота, открыв счет. Это вторая шайба Клима в предсезонке. Затем организовал второй гол «Блюз», а в овертайме – и победный (4:3). К трем очкам, пяти броскам и полезности «плюс 3» экс-капитан молодежной сборной России добавил 4 хита и 6 минут штрафа. Странно, что усердие Костина никак не отметили – в три звезды он не попал.

В Сан-Хосе счет открыл тоже россиянин – Валентин Зыков. И для него это второй гол предсезонки. В итоге «Вегас» взял реванш (4:3) за поражение в плей-офф-2019. «Шаркс» не помогли защитник Николай Кныжов и нападающий Даниил Юртайкин: очков не набрали и, похоже, скоро отправятся в фарм-клуб «Сан-Хосе».

КУЧЕРОВ И ВОЛКОВ

Фирменным дублем на последней минуте матча с «Нэшвиллом» (3:1) Никита Кучеров здорово подпортил шансы экс-партнеру по звену Брайдену Пойнту наклонить «Тампу». На днях агент канадца пожаловался, что разногласия по новому договору очень и очень велики. Еще бы, после сумасшедшего контракта Марнера с «Торонто» почти на 11 млн в год проснулись аппетиты и у других ограниченно свободных агентов. Только кто в «Тампе» даст Пойнту даже 8 млн, если Виктор Хедман еще 6 лет будет играть за 7,875 млн?

Удачно дебютировал 22-летний нападающий Александр Волков. Москвич, выступавший в МХЛ за петербуржский СКА-1946, уже два сезона никак не может выбраться из АХЛ. Забастовка Пойнта – отличный шанс для россиянина. Волкову доверили даже большинство, в котором великолепным кистевым броском и отличился, сравняв счет. Всего он откатал 17.53 – больше всех форвардов «Молнии». В повторной встрече с «Нэшвиллом» (4:5 ОТ) Александр отыграл еще больше – 21.14, однако без поддержки отдыхавших Кучерова и Сергачева ничем не выделился.

САМСОНОВ И ЗАЙЦЕВ

Их первые матч в новых командах сложились по-разному. «Вашингтон» Самсонова поквитался с «Каролиной» (3:2) за оплеуху на старте Кубка Стэнли, когда Овечкин и Ко сложили чемпионские полномочия. Илья защищал ворота все 60 минут и отразил 13 бросков из 15. Из россиян на лед еще вышел только Евгений Кузнецов, но опять выглядел неубедительно.

«Оттава» Зайцева дома была разгромлена «Монреалем» - 0:4. В пару к Никите определили того самого Тома Шабо. Зайцев находился на площадке, когда «Канадиенс» забили три гола. Но это произошло в большинстве, а потому на полезности россиянина никак не отразилось – этот показатель у него нулевой при четырех бросках, трех хитах и четырех блок-шотах. Грустное начало для экс-защитника «Крыльев Советов» и «Торонто» с такими же нерадостными перспективами в заштатном клубе-аутсайдере…

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ОДНИ - В ЮНИОРЫ, ДРУГИЕ - В АХЛ

Клубам НХЛ хватило недели предсезонных матчей, чтобы разобраться кто есть кто, и приступить к массовому отсеву не проходящих в основной состав игроков. Среди них немало россиян.

«Тампа» отправила в АХЛ защитника Олега Сосунова (21 год) и центрфорварда Алексея Липанова (20). «Филадельфия» - вратаря Кирилла Устименко (20) и белорусского нападающего Максима Сушко (20). «Миннесота» - центрфорвардов Дмитрия Соколова (21) в АХЛ, Александра Хованова (19) в юниорскую лигу Квебека, защитников Федора Гордеева (20) и белоруса Степана Фальковского (22) в АХЛ. «Сент-Луис» - центрфорвардов Алексея Торопченко (20) в АХЛ, Никиту Александрова (19) в юниорскую лигу Квебека. «Эдмонтон» - защитника Дмитрия Саморукова (20), нападающего Кирилла Максимова (20) в АХЛ. «Вашингтон» - белорусского центрфорварда Алексея Протаса (18) в юниорскую лигу Запада. «Калгари» - центрфорварда Дмитрия Завгороднего (19) в юниорскую лигу Квебека. «Колорадо» - центрфорварда Игоря Швырева (21) в АХЛ.