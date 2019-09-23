Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ

Миграцией из КХЛ в НХЛ уже никого не удивить. Молодые и перспективные игроки уезжают из России за океан, чтобы попробовать осуществить мечту. Кто-то подписывает большие контракты, а кто-то заранее понимает, что придется доказывать свою состоятельность в фарм-клубе.

Весной и летом 2019 года в НХЛ переехало более 10 российских игроков. Мы расскажем вам о перспективах самых интересных из них. Помимо Никиты Гусева и Владислава Гаврикова здесь есть, о ком поговорить.

Никита Гусев («Нью-Джерси»)

В тренировочном лагере Гусев получил место в топ-6 «дяьволов». Кто-то в этом сомневался? Он раздает фирменные передачи, забивает красивые голы и готовится стать лидером «Нью-Джерси». Но его возможности выходят за эти грани. Гусев способен быть звездой всей НХЛ и находиться в 20-ке лучших бомбардиров лиги.

Владислав Гавриков («Коламбус»)

Формально Гавриков дебютировал за «жакетов» в прошлом году. Но все-таки первый полноценный сезон ему только предстоит. Он начнет его в третьей паре, но довольно быстро может подняться выше. Единственный минус воспитанника «Локомотива» – он не слишком силен в атаке. Остальное все при нем: габариты, хорошее катание, выбор позиции, а самое главное – характер, который позволяет ему каждый год становиться лучше.

Артем Загидулин («Калгари»)

С одной стороны, в «Калгари» нет супервратерей, с другой – Загидулин даже в России не сумел стать основным голкипером команды КХЛ. Безусловно, это талантливый хоккеист, но будет большой удачей, если он проведет в НХЛ хотя бы одну игру в будущем сезоне. Скорее всего, ему придется выступать за фарм-клуб. Если получится успешно, то через год ему дадут шанс.

Егор Коршков («Торонто»)

Переезд Коршкова в «Торонто» изначально выглядел сомнительным. С одной стороны, «листья» обладают хорошим составом, пробиться в который чрезвычайно сложно. С другой – Коршков не блистал в «Локомотиве» в последние пару сезонов, а также его мучали травмы. Но несколько матчей нападающему могут дать провести. В основном же Коршков будет играть в АХЛ.

Данил Юртайкин («Сан-Хосе»)

Еще один ярославский воспитанник, который решил сорваться в НХЛ. В «Локомотиве» у него не было твердого места в основном составе. Вряд ли такое появится и в «Сан-Хосе». Юртайкин – быстрый форвард, способный атаковать на хорошей скорости. Ему не всегда хватает габаритов в силовой борьбе, но он компенсирует недостаток хитростью. Другое дело, что у «акул» едва ли не самый сильный ростер на Западе. Скорее всего, Юртайкина ждет АХЛ.

Александр Елесин («Калгари»)

Елесин раскрылся в «Локомотиве» под руководством Дмитрия Квартальнова. Его основные плюсы – предельно жесткая игра. Таких защитников любят в НХЛ, тем более, Елесин умеет контролировать шайбу и подключаться к атакам. Перспективы хоккеиста зависят только от него: проявит себя в лагере, получит шанс в основном составе «Калгари».

Антон Бурдасов («Эдмонтон»)

Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном» и пытается показать себя в предсезонных матчах. Пока очков он не набрал, но впечатлил тренерский штаб заряженностью на бросок. «Ойлерс» готовы подписать полноценное соглашение с форвардом, однако стороны могут не сойтись в цене. «Эдмонтон» поджимает потолок зарплат. Вариант с возвращением в Россию вполне реален.

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

Шестеркин – третий вратарь «Рейнджерс». И вряд ли что-то изменится в будущем сезоне. Король Хенрик Лундквист оставит трон только после окончания контракта, а Александр Георгиев прогрессирует бешеными темпами. Но это не значит, что Шестеркину не дадут шанса в НХЛ. Провести 3-5 матчей за сезон он вполне может. Также не исключаем травмы, которым подвержен Лундквист.

Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»)

У «Кингз» есть проблемы с центрами, поэтому у Прохоркина будет шанс зацепиться за основу. Однако это придется делать за фарм-клуб, куда бывшего форварда СКА точно отправят. Прохоркину нужно прибавлять в силовой игре, иначе в НХЛ ему делать нечего.

Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

На Кравцова у «Рейнджеров» большие планы. Очевидно, что сейчас он вряд ли тянет на роль вингера второго звена клуба НХЛ. Но поскольку форвард очень перспективен, ему могут дать шанс в основном составе на старте сезона. Из этих матчей Кравцову придется выжимать максимум.

Илья Михеев («Торонто»)

Партнеры по «Торонто» сравнили Михеева с Павлом Дацюком, что очень приятно, но довольно странно. Манера игры у нападающих разная. У Михеева примерно такая же ситуация, как и у Коршкова – все тот же сильный состав, куда сложно пробиться. Но побороться за место в четвертом звене экс-игроку «Авангарда» вполне по силам.

Егор Рыков («Рейнджерс»)

Отъезд Рыкова в НХЛ стал немного неожиданным. Некоторые специалисты считали, что ему лучше провести еще один полноценный сезон в КХЛ и стать основным защитником ХК «Сочи». У Рыкова есть необходимые навыки, чтобы закрепиться за океаном: катание, работа с шайбой на чужой синей линии, грамотная позиционная игра. Однако пока его класс не такой высокий, чтобы рассчитывать на место в основном составе.