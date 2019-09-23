Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 сентября 2019 17:11ХоккейКостяев Иван

Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ

«Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном.

Миграцией из КХЛ в НХЛ уже никого не удивить. Молодые и перспективные игроки уезжают из России за океан, чтобы попробовать осуществить мечту. Кто-то подписывает большие контракты, а кто-то заранее понимает, что придется доказывать свою состоятельность в фарм-клубе.

Весной и летом 2019 года в НХЛ переехало более 10 российских игроков. Мы расскажем вам о перспективах самых интересных из них. Помимо Никиты Гусева и Владислава Гаврикова здесь есть, о ком поговорить.

Никита Гусев («Нью-Джерси»)

16006

В тренировочном лагере Гусев получил место в топ-6 «дяьволов». Кто-то в этом сомневался? Он раздает фирменные передачи, забивает красивые голы и готовится стать лидером «Нью-Джерси». Но его возможности выходят за эти грани. Гусев способен быть звездой всей НХЛ и находиться в 20-ке лучших бомбардиров лиги.

Владислав Гавриков («Коламбус»)

Vladislav-Gavrikov

Формально Гавриков дебютировал за «жакетов» в прошлом году. Но все-таки первый полноценный сезон ему только предстоит. Он начнет его в третьей паре, но довольно быстро может подняться выше. Единственный минус воспитанника «Локомотива» – он не слишком силен в атаке. Остальное все при нем: габариты, хорошее катание, выбор позиции, а самое главное – характер, который позволяет ему каждый год становиться лучше.

Артем Загидулин («Калгари»)

Без названия

С одной стороны, в «Калгари» нет супервратерей, с другой – Загидулин даже в России не сумел стать основным голкипером команды КХЛ. Безусловно, это талантливый хоккеист, но будет большой удачей, если он проведет в НХЛ хотя бы одну игру в будущем сезоне. Скорее всего, ему придется выступать за фарм-клуб. Если получится успешно, то через год ему дадут шанс.

Егор Коршков («Торонто»)

20766

Переезд Коршкова в «Торонто» изначально выглядел сомнительным. С одной стороны, «листья» обладают хорошим составом, пробиться в который чрезвычайно сложно. С другой – Коршков не блистал в «Локомотиве» в последние пару сезонов, а также его мучали травмы. Но несколько матчей нападающему могут дать провести. В основном же Коршков будет играть в АХЛ.

Данил Юртайкин («Сан-Хосе»)

Без названия (1)

Еще один ярославский воспитанник, который решил сорваться в НХЛ. В «Локомотиве» у него не было твердого места в основном составе. Вряд ли такое появится и в «Сан-Хосе». Юртайкин – быстрый форвард, способный атаковать на хорошей скорости. Ему не всегда хватает габаритов в силовой борьбе, но он компенсирует недостаток хитростью. Другое дело, что у «акул» едва ли не самый сильный ростер на Западе. Скорее всего, Юртайкина ждет АХЛ.

Александр Елесин («Калгари»)

Без названия (2)

Елесин раскрылся в «Локомотиве» под руководством Дмитрия Квартальнова. Его основные плюсы – предельно жесткая игра. Таких защитников любят в НХЛ, тем более, Елесин умеет контролировать шайбу и подключаться к атакам. Перспективы хоккеиста зависят только от него: проявит себя в лагере, получит шанс в основном составе «Калгари».

Антон Бурдасов («Эдмонтон»)

Без названия (3)

Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном» и пытается показать себя в предсезонных матчах. Пока очков он не набрал, но впечатлил тренерский штаб заряженностью на бросок. «Ойлерс» готовы подписать полноценное соглашение с форвардом, однако стороны могут не сойтись в цене. «Эдмонтон» поджимает потолок зарплат. Вариант с возвращением в Россию вполне реален.

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

images

Шестеркин – третий вратарь «Рейнджерс». И вряд ли что-то изменится в будущем сезоне. Король Хенрик Лундквист оставит трон только после окончания контракта, а Александр Георгиев прогрессирует бешеными темпами. Но это не значит, что Шестеркину не дадут шанса в НХЛ. Провести 3-5 матчей за сезон он вполне может. Также не исключаем травмы, которым подвержен Лундквист.

Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»)

16478

У «Кингз» есть проблемы с центрами, поэтому у Прохоркина будет шанс зацепиться за основу. Однако это придется делать за фарм-клуб, куда бывшего форварда СКА точно отправят. Прохоркину нужно прибавлять в силовой игре, иначе в НХЛ ему делать нечего.

Виталий Кравцов («Рейнджерс»)

Без названия (4)

На Кравцова у «Рейнджеров» большие планы. Очевидно, что сейчас он вряд ли тянет на роль вингера второго звена клуба НХЛ. Но поскольку форвард очень перспективен, ему могут дать шанс в основном составе на старте сезона. Из этих матчей Кравцову придется выжимать максимум.

Илья Михеев («Торонто»)

17692

Партнеры по «Торонто» сравнили Михеева с Павлом Дацюком, что очень приятно, но довольно странно. Манера игры у нападающих разная. У Михеева примерно такая же ситуация, как и у Коршкова – все тот же сильный состав, куда сложно пробиться. Но побороться за место в четвертом звене экс-игроку «Авангарда» вполне по силам.

Егор Рыков («Рейнджерс»)

Без названия (5)

Отъезд Рыкова в НХЛ стал немного неожиданным. Некоторые специалисты считали, что ему лучше провести еще один полноценный сезон в КХЛ и стать основным защитником ХК «Сочи». У Рыкова есть необходимые навыки, чтобы закрепиться за океаном: катание, работа с шайбой на чужой синей линии, грамотная позиционная игра. Однако пока его класс не такой высокий, чтобы рассчитывать на место в основном составе.

Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист» «Спартак» без своего главного тренера Олега Знарка прервал сразу две серии – свою и команды из Екатеринбурга. Москвичи одержали заслуженную волевую победу 4:2. 21.09.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит Ярослав Дыбленко: У ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать Сергей Калинин: Не смущает, что дважды за короткий срок играем в Питере
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
«Витязь» прекрасен: камбэк в Ярославле и первое место на Западе «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня. 20.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Танцуют все. Юрий Цыбанев – о веселухе в РПЛ Аномальная погода – аномальный чемпионат. Почти каждый тур смахивает на дежурную программу Ивана Урганта. 23.09.2019 12:00 Футбол Цыбанев Юрий
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
ЦСКА и «Краснодар» снова «дали пять». Только на двоих После разгромных поражений в Лиге Европы армейцы и «быки» встретились в чемпионате РПЛ. Чуть больше повезло москвичам, которых победа вывела на второе место в таблице. 22.09.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:30 Олимпиада Представитель WADA: из базы московской лаборатории были удалены положительные результаты
17:20 Олимпиада МОК будет опираться на решение WADA при допуске сборной России на Олимпиаду-2020
17:08 Футбол Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии
16:52 ММА Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году
16:42 Футбол Алан Гатагов: «Динамо» должно быть в лидерах
16:37 Олимпиада Глава WADA Крейг Риди: Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то еще
16:25 Футбол Алексей Петрушин: В «Динамо» и «Спартаке» бессистемно берут футболистов
16:19 Олимпиада Михаил Дегтярев: Почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору?
16:12 Бокс Сборная Украины не выступит на чемпионате мира в России
16:05 Олимпиада Светлана Журова: База находилась какой-то период в СК России, у них наверняка могут быть ответы
15:59 Футбол Алексей Сутормин: Очень рад, что моя судьба сложилась именно так
15:53 Олимпиада Глава ОКР – о допинг-скандале: Ситуация очень серьезная
15:28 Футбол Сутормин и Заболотный попали в символическую сборную десятого тура по версии Instat
15:27 Теннис Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае
15:12 Футбол Защитник «Атырау» попал в ДТП
15:04 Футбол Егоров согласился с решениями Безбородова в матче ЦСКА – «Краснодар»
15:01 Фигурное катание Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
14:55 Футбол УЕФА думает над реформой Лиги наций
14:48 Футбол Роман Шишкин: Если Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов
14:43 Олимпиада Юрист: При несоответствии РУСАДА у спортсменов будут ограничения по допуску к соревнованиям
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика