Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА

Дублями отметились Владимир Ткачев и Максим Шалунов, а точку поставил Линден Вей, забив буллит и реабилитировавшись за невзрачную игру в основное время.

«РОБОТЫ, БЕГАЮЩИЕ ВСЕ 60 МИНУТ»

– Игроки ЦСКА – какие-то роботы, никогда не устающие и способные носиться все 60 минут матча, – сказал о соперниках по дерби восходящая звездочка 19-летний Василий Подколзин, капитан молодежной сборной.

Кредит доверия Подколзина в армейском дерби номер, состоявшего в позапрошлую пятницу, измерялся двумя сменами или одной минутой и восемью секундами во временном выражении.

Накануне он пропустил матч с «Витязем», чтобы сохранить силы на не знающих усталости «роботов». Как и центрфорвард Кемппайнен, очками в новой команде пока не разжившийся, а также Кузьменко, обмен которого на олимпионика Калинина в ЦСКА позапрошлым летом широко обсуждавшийся.

А где же главные питерские «меньшевики» Кетов и Каблуков? Их не было в составе в воскресенье, нет и сейчас. Как нет и московских армейцев-олимпиоников Андронова и Телегина. А это, согласитесь, сюрприз. Уж не сговорились ли соперники.

Вместо них вышел спец по СКА Карнаухов, забивавший в историческом матче на футбольном стадионе, а также лучший в лиге форвард второго плана второй игровой недели Мамин.

– В матче с «Витязем» нас подвела реализация голевых моментов, – заявил перед стартовым вбрасыванием в эфире «Матч ТВ» главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов. – Постараемся это исправить.

СКА – КАК ЦСКА КВАРТАЛЬНОВА

Исправить будет проблематично, учитывая, что ворота ЦСКА, как и дерби номер один, доверено защищать лучшему голкиперу КХЛ Сорокину, да и шайб до его владений долетает вовсе немного. В первом матче – всего 21. Правда, его питерский оппонент Кочетков отразил и того меньше – 14 из 16. Одна влетела в пустые ворота. Хозяева уступили 0:3, и лучший голкипер МЧМ-2019 уступил пост номер один ноунейму Мельничуку, имевшему опыт только в ВХЛ. Дублер успел одержать три победы и засушить два сухаря подряд. Теперь его экзаменует чемпион

– Куда надо бросать Мельничуку, чтобы забить? – допытывалась корреспондентка «Матч ТВ» Наталья Кларк у старшего тренера ЦСКА Дмитрия Юшкевича.

– Мы не знаем, знает только тренер вратарей Сергей Наумов и рассказывает нашим игрокам, – озадачил ответом олимпийский и мировой чемпион.

Семь минут с «копьем» нам не было возможности хотя бы прояснить этот вопрос. Первый бросок по воротам хозяев нанес Окулов, автор второго гола в первом армейском дерби. Питерцы начали матч в духе ЦСКА Квартальнова, втыкаясь с соперников на каждой пяди льда. Сразу после стартового вбрасывания капитан Плотников беспощадно бросил на борт защитника Дальбека. Швед так в себя и не пришел. В середине периода его подарок приведет к голу в ворота Сорокина.

Мощный форвард хозяев Дергачев с точки Гусева угодил в перекладину. Якупов в козырной ситуации «2 в 1» бросил в живот вратарю. Счет же открыли москвичи. Шалунов сам бросил и сам же добил шайбу, отбитую на пятачок Мельничуком. Тренеры СКА взяли запрос на положение вне игры. Это в РПЛ VAR работает на одном матче в туре, в КХЛ – на каждом. Киносеанс показал, что Секач с изяществом фигуриста зацепил синюю линию при входе в зону. Гол засчитали, а СКА наказали малым штрафом.

ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ ЦСКА

По схожему сценарию начался и последний матч армейцев. Только тогда счет открыл Слепышев, а хозяева так и не подобрали ключи к воротам Сорокина. Неужели история повториться?

Нет. Это бригады большинства «Витязя» накануне доставляли шайбу в сетку за шесть секунд. Чемпионы же входили в зону за минуту и 20 секунд. СКА, отбившись в меньшинстве, сравнял счет. Дальбек под гнетом Плотникова замешкался на своей синей линии, шайбу подхватил Ткачев и включил Гусева. Бросок в девятку не смог отразить даже Сорокин. Наверное, мог помочь вратарю защитник Киселевич, но он почему-то стал пятиться назад, перекрывая воображаемого соперника и отрыв форварду питерцев коридор. Так Ткачев отметил 200-й для себя матч в КХЛ.

Глупое удаление Светлакова едва не привело ко второму голу. А самосуд Кагарлицкого, сбившего кулаком шлем с головы Шалунова, обернулся шайбой пострадавшего.

За шесть минут до сирены на второй перерыв гости в третий раз вскинули клюшки. Однако судья Гусев из Серова решительно развел руки в стороны. Посчитав, что Капризов в площади ворот мешал Мельничуку. Повтор не оставлял сомнений: главного снайпера чемпионата во вратарскую зону толкнул руками защитник Рундблад, при этом Капризов стремился поскорее ее покинуть. Тренеры ЦСКА взяли запрос. Гусев своего решения не изменил.

Тут же вспомнились его художества в армейском дерби 2014 года, в котором Радулов пугал женщину-судью на скамье оштрафованных, а после игры проделал коньком вмятину в двери судейской. Рефери из Серова проводит на льду последний сезон и, видно, желает доработать его до конца. Интересно, какое решение он принял бы в аналогичном эпизоде у ворот москвичей? После оглашения вердикта тренеры москвичей саркастически улыбнулись.

КЛОН ГУСЕВА

Но на льду нашелся другой… нет, не Гусев, а его клон. Ткачев изящно разобрался с Сорокиным в ближнем бою, наказав Слепышева за фол на Кагарлицком. Дубль за дубль!

В третьем периоде силы стали оставлять хозяев. Они отказались от прессинга в расчете на контратаки. Гости же навалились на ворота Мельничука. Дебютант не стушевался. К тому же совершенно не клеилось у первой бригады большинства. Создавалось впечатление, что Капризов, Григоренко и Ко не знали, что делать при стандарте «5 на 4».

А под занавес основного времени гости сделали хозяевам щедрый подарок в виде двух подряд неоправданных удалений. Калинин вспомнил Питер и сфолил в чужой зоне, а Марченко, повинный во втором голе Ткачева, метнул шайбу зрителям.

До овертайма чемпионы дотянули и выстояли. Но у ЦСКА нашелся еще один «герой» – Светлаков, который парил весь матч, хватая глупые удаления. Он подарил еще одну шайбу зрителям и присел в штрафной бокс. Но у питерцев закончился «бензин». Соперники в дополнительной пятиминутке так и не сыграли «3 на 3».

Серия буллитов обошлась без голов-невидимок, ее судьбу решил единственный гол Вея.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Шалунов 2 (Робинсон, Окулов, 8.24), 1:1 В.Э. Ткачев 5 (Зуб, Плотников, 10.46), 1:2 Шалунов 3 (Окулов, Робинсон, 25.31, б.), 2:2 В.Э. Ткачев (Лехтеря, 34.55, б.), 2:3 Вей (65.00, реш. бул.)

Вратари: Мельничук – Сорокин

Броски: 30-27

Штраф: 8-14

МСРК «Ледовый Дворец». 12150 зрителей