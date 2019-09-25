Не пугай нас так больше, Артемий - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 15:45ХоккейСлавин Виталий

Не пугай нас так больше, Артемий

Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс».

К счастью, травма паха Панарина действительно оказалась легкой – пропустив две встречи в конце прошлой недели, он вернулся на лед в дерби с «Айлендерс». И вернулся триумфально: два гола, в том числе победный, и титул первой звезды игры. Третьей, к слову, удостоился Виталий Кравцов, а второй – Хенрик Лундквист. Шведский ветеран неожиданно выдал отличный матч. Защищал ворота первую половину поединка, сделал в партере несколько спасений для хит-парада, отразив в итоге все 13 бросков. Сменившего его Александра Георгиева в середине третьего периода с близкой дистанции распечатал Джордан Эберле.

УЛЫБКА КРАВЦОВА

Ну а открыл счет в начале второй трети Кравцов. Челябинец настолько застеснялся своего первого гола в НХЛ – пусть он ни в какую официальную статистику и не войдет, что в стиле Александра Якушева повесил на лицо маску, будто расстроился, что огорчил вратаря соперников. Но то, на что никто не обращал внимания в СССР, в НХЛ попросту не принято. Хоккей – это не нудная поденщина на каком-нибудь конвейере, а вечный праздник для зрителей. Тем более – на Бродвее. Брейди Шей, сделавший великолепную передачу россиянину на пустой угол, заметив неловкую заминку Кравцова, тут же подкатил к нему, хлопнул крагой по плечу и сказал:

Знаешь, а ты можешь и улыбнуться.

Виталий, слушай старших. Они плохого не посоветуют. Тем более этот американец. На последнем чемпионате мира в Братиславе он насмешил всю планету, когда улетел вверх тормашками на скамейку российской сборной после фирменного хита Александра Овечкина. Роскошное фото этого эпизода с торчащими из-за борта вертикально вверх ногами защитника США украсило обложку «Советского спорта».

ПОЛЕТ ПАНАРИНА

Впрочем, в этот вечер «Медисон Сквер Гарден» увидел не менее зрелищный полет. В исполнении самого дорогого хоккеиста хозяев. В дебюте заключительной трети Панарин со своей половины устремился к бесхозной шайбе в зоне «Айлендерс». Навстречу выскочил голкипер Томас Грайсс. Выкинув «гитару» вперед, немец первым успел к шайбе. Она ударилась в клюшку Артемия и отскочила в сторону, но крюк уперся в щиток Грайсса. Нападающий выронил клюшку из рук, и черенок вонзился ему в гамашу прямо под шорты! Панарин потерял равновесие и взлетел надо льдом. Однако на этом момент не закончился. Параллельно катил защитник Скотт Мейфилд, и Артемий едва не воткнулся ему в коньки лицом! Чудом пронесло, да и визор на шлеме, конечно, помог.

Это я описываю долго, в реальности все произошло в пару секунд. К счастью, страшного ничего не случилось. Но больше так, Артемий, пожалуйста, не делай.

А делай так, как расчертил с Павлом Бучневичем чисто русскую комбинацию от ворот до ворот с несколькими стенками. Из центра своей зоны Бучневич отпасовал Панарину на ход налево. На чужой синей линии Артемий идеальной поперечной подкидкой вернул шайбу партнеру на противоположный фланг. Павел сделал ложный замах, на который купились все, кроме Панарина. Последовала ответная горизонтальная скидка, и 10-му номеру оставалось не промахнуться по пустой рамке. Так счет стал 2:0. А итог тот же Панарин подвел, когда Грайсс заменился на шестого полевого – 3:1. И то ли еще будет, когда начнутся официальные представления!

ФИНТ БЕРДИНА

Однако трюки из арсенала шоуменов «Гарлем Глобтроттерс» в этот вечер можно было наблюдать не только на Манхэттене. Дебют в НХЛ невероятным поступком в Калгари отметил вратарь «Виннипега» Михаил Бердин. Он вышел на третий период и парировал все 13 бросков хозяев, которые после 40 минут вели 2:0. Так вот, в одном из эпизодов 21-летний уфимец выехал за шайбой к правому борту. На него тут же накатил форвард «Флеймз». Но россиянин не стал откидываться куда ни попадя. Резко ушел вправо, оппонент, похоже, ошалел от такой наглости, а Михаил, освободившись от опеки, зряче отпасовал партнеру.

В твиттере один из болельщиков «Джетс» тут же отреагировал любопытной записью:

Он делал это в главной юниорской лиге США. Он делал это в лиге Восточного побережья. Он делал это в АХЛ. Так почему я должен удивляться, когда человек-птица делает это в НХЛ?

Бердмен – так канадские фанаты обыграли фамилию Михаила. К сожалению, партнеры, в том числе нападающий Андрей Чибисов и защитник Дмитрий Куликов, Бердина не поддержали – счет до финальной сирены не изменился.

ПРОВАЛ КУЧЕРОВА

В Санрайзе во флоридском дерби сошлись два наших вратаря. Как и на старте плей-офф-2019 – тогда в форме «Коламбуса» Сергей Бобровский выиграл дуэль у Андрея Василевского. В какой-то степени сенсационно «Флорида» разгромила «Тампу» – 6:3. Причем Василевский отыграл от звонка до звонка, отразив 18 бросков из 24. Бобровский ограничился первой половиной. Из 14 бросков не справился с двумя – Александра Волкова и Энтони Чирелли, которому ассистировал тот же Волков. Это вторая шайба в предсезонке 22-летнего москвича. И снова он поразил ворота после блестящего кистевого броска.

У «Тампы» также отличился молодой защитник Михаил Сергачев. А вот самый ценный игрок прошлого сезона Никита Кучеров игру провалил. Не то что ни одного очка, ни одного броска (!) за более чем 20 минут на льду, в том числе 5.11 – в большинстве. При полезности «минус 3»! Впрочем, столько же у капитана «Молнии» Стива Стэмкоса, а у Сергачева и Хедмана – вовсе по «минус 4»?! Зато капитан «Флориды» Александр Барков в полном порядке: дубль плюс передача – и первая звезда матча в награду. Два результативных паса у его партнера по ударному звену Евгения Дадонова.

ТРАВМА БАРБАШЕВА

В Сент-Луисе действующие чемпионы в отсутствие Владимира Тарасенко уступили «Далласу» 1:2. Второй гол гостей в большинстве организовал Александр Радулов. У «Блюз» на сей раз слабо выглядел Клим Костин, которому доверили лишь 11 с половиной минут ледового времени, но 4.17 – при численном преимуществе.

Иван Барбашев, откатав 6 минут 18 секунд, досрочно ушел в раздевалку. В середине первого периода его толкнул на борт защитник «Далласа» Роман Полак, за что получил двухминутный штраф. После игры тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби отказался комментировать состояние российского центрфорварда, заметив только что, по его мнению, ничего серьезного не произошло.

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