Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции - Советский спорт
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27 сентября 2019 10:00ХоккейСлавин Виталий

Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции

После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор.

Пора подвести итоги трансферной кампании. Сделаем это в национальном разрезе, ибо у России тут есть повод для гордости.

Совсем еще недавно мы – говорю за всех совершенно осознанно! – горевали: где, мол, наши новые звездочки? За Овечкиным, Малкиным, Дацюком никого не видно. Помните, как они втроем вошли в финальный список голосования на звание самого ценного игрока НХЛ-2009, а Ови и Джино возглавили список самых высокооплачиваемых всей лиги? В итоге Дацюку присудили «Бинг Трофи» как самому корректному и «Селк Трофи» как лучшему форварду оборонительного плана, Овечкину – «Харт Трофи» и «Линдсей Эворд» как MVP чемпионата по опросу журналистов и игроков, а Малкину – MVP Кубка Стэнли, где Женя в составе «Питтсбурга» выглядел пришельцем из параллельных миров.

ОТТОЛКНУЛИСЬ ОТ ДНА

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Но вся вдруг возникшая идиллия, поддержанная двумя кряду викториями на ЧМ-2008 и 2009, мгновенно улетучилась после катастрофы в олимпийском Ванкувере-2010. Раскрученные российские звезды были раздавлены канадскими гориллами. Через четыре года в Сочи «Кленовые» подтвердили, кто в мире хоккея хозяин. Вот тогда разочарование вкупе с апатией и накрыло наших болельщиков, включая меня.

Нет, не победа в Пхенчхане дала толчок к ренессансу отечественной школы. На тех же молодежных ЧМ мы – всегда среди фаворитов. Иначе говоря, таланты у нас никогда не переведутся. Требовалось всего лишь поверить в себя.

Первым ожил Малкин и помог в 2016 и 2017 годах взять «Пингвинз» еще два Кубка Стэнли. Затем фантастический сезон выдал русский «Вашингтон», а сам капитан порвал всех в Кубке Стэнли. Попутно Артемий Панарин в 24 года триумфально дебютировал в НХЛ в клубе-чемпионе из Чикаго, став лучшим новичком сезона, а Сергей Бобровский удостоился пары «Везина Трофи» как вратарь года.

В минувшем сезоне мы словно вернулись на 10 лет назад. Двое россиян генерации Некст – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев внесли решающий вклад в первый в истории Кубок Стэнли «Сент-Луиса». Овечкин наколотил очередной полтинник, приватизировав «Ришар Трофи» как вечно первый снайпер регулярки. Еще два представителя новой волны – Никита Кучеров и Андрей Василевский забрали «Харт Трофи»/«Линдсей Трофи» и «Везину Трофи». Форвард «Тампы» не только стал самым результативным в НХЛ, но и побил бородатый рекорд для россиян Александра Могильного.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ АССИГНАЦИЙ

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Разумеется, подвиги наших соотечественников не остались незамеченными. В межсезонье последовал вал суперконтрактов. Панарин прописался в «Рейнджерс» на семь лет за 81,5 млн долларов, Бобровский – во «Флориде» на семь лет за 70 млн, Семен Варламов – в «Айлендерс» на четыре года за 20 млн. 22-летний Иван Проворов с 40,5 млн за 6 лет стал самым дорогим защитником «Филадельфии». Василевский за год до истечения соглашения с «Тампой» продлил его еще на 8 лет и 76 млн. Ну и наконец Никита Гусев, условно говоря, установил рекорд для российских новичков НХЛ. Не проведя ни одного матча в лиге, а только лишь числившись в составе «Вегаса», герой Пхенчхана получил роскошный двухлетний договор в «Нью-Джерси» на 9 млн долларов!

Словом, на россиян обрушился долларовый водопад. Если брать исключительно сливки – пусть это будет стандартный состав на льду из шести человек, наши вырвались на второе место в НХЛ, уступая только канадцам.

Но! Если в прошлом сезоне от Канады в лиге отметились 480 (444 полевых, 36 вратарей) игроков, от США – 309 (281+28), то Россию представили – внимание! – 5 голкиперов, 10 защитников и 26 нападающих. Всего – 41 хоккеист: феноменальное соотношение цена/качество! Столько же было чехов, но общая зарплата их топ-6 более чем в полтора раза меньше нашей шестерки. Для сведения: шведов сыграло 100 полевых и 6 вратарей, финнов – 42 и 8.

К сожалению для последних, все еще не подписаны в НХЛ два многообещающих бомбардира Патрик Лайне в «Виннипеге» и Микко Рантанен в «Колорадо». Беда их не только в том, что оба клуба – одни из самых прижимистых. В лиге за финнами утвердилось реноме крепких середняков – не более! Никто из Суоми никогда не доминировал в плей-офф, никто не брал главных индивидуальных призов. Разве что «Колдер Трофи» у Теему Селянне, по «Бинг Трофи» – у Яри Курри и Александра Баркова, несколько «Селк Трофи» – у Йере Лехтинена. Но эти второстепенные награды миллионов не стоят.

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