ЦСКА побеждает и выходит в лидеры. Чемпион взял реванш у «Торпедо»

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«Back In The USSR». Название песни легендарных «битлов» точно описывает увиденное в КРК «Нагорный». Интересная, надо признать, арена. Из славного советского прошлого. Ширина площадки – не олимпийская, не финская и не канадская. А гибридная – 29 метров.

Телевизионная картинка темная, повторы игровых моментов кастрированные. Иногда их и вовсе не дают. А режиссер то и дело теряет из фокуса шайбу. Жаль, если «Торпедо» постигнет участь «Кузни», «Лады» или «Югры».

А команда у Дэвида Немировски, когда-то игравшего в ЦСКА у Вячеслава Быкова, хоть и малобюджетная, но симпатичная, веселая, ершистая.

Хозяева, памятуя о победе над чемпионом, начали без всякого пиетета к сопернику. Тем более что гости не раздели лидера атак Григоренко, примерявшего капитанскую нашивку защитника Нестерова, оборонца Робинсона. Ворота защищал Юханссон. Шведская дуэль голкиперов стала украшением матча.

Уже на первой минуте Варнаков обязан был открывать счет. Но не воспользовался подарком защитника Блажиевского, много пропустившего по медицинской причине. Вскоре он же отправился в штрафной бокс. Но бригады большинства хозяев далеки от совершенства, в отличии от армейских «меньшевиков», пропустивших за десять игр всего дважды.

Оборона ЦСКА трещала по швам, ошибались все, включая молодого Романова.

Удивительно, как форвард Белевич проскочил между лучшим защитником МЧМ-2019 и Дальбеком и вышел один на один с Ларсом. Швед выручил.

Дальбек тоже изрядно парил, как и Киселевич, с большим скрипом вкатывающийся в старую команду. Я бы подписал с ним просмотровый контракт, как в случае с Максом Гончаровым. Ну не может классный защитник за год простоя в НХЛ растерять многое из того, что умел.

Гостям повезло с рикошетом после броска со средней дистанции Телегина. Шайба, задев защитника Баранцева, запорхнула в сетку. Это первый результативный балл олимпийского чемпиона.

Без Григоренко и Нестерова красно-синие поэкспериментировали в большинством. На бросковую позицию выходили защитники Марченко и Романов. Окулов почему-то решил утаить свой неотразимый бросок и перекладывал ответственность на партнеров, а потом сфолил на вратаре Линдбеке и уехал отдыхать на две минуте.

И все-таки Окулов со Слепышевым реализовали численное преимущество. Хозяева же излишне суетились и схватили штраф за нарушение процедуры вбрасывания.

0:2 – для «Торпедо» не приговор. Автозаводцы способны на камбэки. Но ЦСКА, как потом метко выразился его главный тренер Игорь Никитин, «держал ухо начеку». Да и Ларс очень хотел сыграть на ноль. Это ему удалось, несмотря на «старания» Романова, упустившего к воротам быстрого форварда автозаводцев Уракова.

В концовке Слепышев забросил в пустые ворота. 0:3 – реванш состоялся, позволивший ЦСКА возглавить турнирную таблицу. Но в субботу «Витязь» может восстановить статус-кво, если обыграет в Подольске «Магнитку».

- Этот матч мало отличался от нашего первого с «Торпедо», просто нам удалось реализовать моменты, - резюмировал Никитин, так ни разу и не выпустивший молодого форварда Комиссарова. – В командах много хороших исполнителей.

Насчет ЦСКА – соглашусь, а что касается «Торпедо» - в оценке наставника армейцев есть сомениня.