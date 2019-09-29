«Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах - Советский спорт
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29 сентября 2019 18:00ХоккейКостяев Иван

«Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах

«Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры.

326

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забил гол и отдал две голевые передачи в поединке с «Куньлунем» (5:0). Все за казанскую команду форвард набрал 326 (147+179) и обошел по этому показателю Алексея Морозова, у которого 325 очков. Статистика учитывается только в КХЛ. Интересно, что оба форварда успели поиграть друг с другом еще в Суперлиге.

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Многие ждали, что Зарипов не уживется с требовательным Дмитрием Квартальновым, поскольку не сможет играть в активный хоккей, который проповедует наставник. Но нападающий набрал 7 (3+4) очков в 9 встречах и имеет стабильное место в спецбригаде большинства. 38-летний форвард не испытывает сложности из-за того, что «Ак Барс» при Квартальнове играет очень энергозатратно.

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Именно такое место занимается магнитогорский «Металлург» в общей таблице КХЛ. Отставка Йозефа Яндача и приглашение на его место Ильи Воробьева не сработали. Уральцы под руководством российского тренера уступили в семи из восьми встреч. Они опустились на последнюю строчку на Востоке после матча с «Витязем».

«Металлург» во встрече с лидером КХЛ довольствовался лишь одним очком, поскольку сумел затащить подольских хоккеистов в овертайм, а затем и в серию буллитов. Послематчевые броски остались за подмосковной командой (3:2 бул.). Поскольку «Амур» обыграл «Сибирь» (3:0), «Магнитка» переместилась на 12-е место на Востоке.

Никто не удивится, если в Магнитогорске случится вторая отставка в этом сезоне. Команда с таким составом должна играть лучше. Обладая шикарной атакой с Сергеем Мозякиным во главе, «Металлург» забросил всего 18 шайб в 11 встречах – это второй с конца показатель в КХЛ. Нападение «Магнитки» хромает на обе ноги. Голы в каждой встрече парням Воробьева даются с трудом.

11:0

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Двумя «сухими» победами с общим счетом 11:0 ответил «Ак Барс» после поражения в Новосибирске (2:4). Сначала по полной в Челябинске досталось «Трактору» (6:0), а затем дома казанцы уничтожили «Куньлунь» (5:0).

Интересно, что «сухари» на свой счет записали два разных вратаря. С «Трактором» играл Адам Рейдеборн, а с «Куньлунем» – Тимур Билялов. Шведу было чуть сложнее. Челябинцы нанесли по его воротам 31 бросок. Китайцы же сподобились лишь на 18 выстрелов в створ.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции. У команды 16 набранных очков после 10 встреч. По потерянным очкам Казань уже первая на Востоке. Лидер Востока «Автомобилист» провел на две встречи больше. При этом уральцы опережают Квартальнова всего на одно очко. Нет сомнений, что совсем скоро команда Квартальнова займет первую строчку. Уж очень крутой темп набрал «Ак Барс». Очевидно, что команда в шикарной форме. Это не удивительно, поскольку Квартальнов умеет готовить хоккеистов к сезону. Сложно припомнить, когда подопечные этого тренера проваливали старт чемпионата.

9

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«Витязь», обыграв в серии буллитов «Магнитку», вернулся на первое место в КХЛ. Это девятая победа подряд. Команда Михаила Кравца продолжает удивлять. Такого мощного старта от нее никто не ждал. Тем более, у наставника нет богатого опыта работы в КХЛ.

Но он сумел раскрыть сильные стороны всех своих хоккеистов. Александр Семин при Кравце демонстрирует нхловский уровень, легионеры также в порядке. Вратарь Александр Самонов является одним из лучших голкиперов лиги, его уже вовсю сватают в сборную России.

Неизвестно, сколько продлится сказка «Витязя». Вряд ли команде удастся ровно пройти всю регулярку. Но подмосковные хоккеисты создали уже такой задел, который позволит им комфортно себя чувствовать. Будет удивительно, если место в плей-офф в итоге уплывет от «Витязя».

3

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Наконец-то начало получаться у «Северстали» Андрея Разина. Три победы подряд позволили череповчанам занять место на границе зоны плей-офф. В красивых матчах сталевары по очереди обыграли рижское и минское «Динамо» (6:1, 3:2), а затем сломили «Салават Юлаев» (4:3).

Несмотря на не самый сильный состав, у «Северстали» получается играть красиво. Разин прививает команде культуру паса, поэтому в каждой атаке от череповчан можно ждать нестандартных действий.

2

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Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек отметил возвращение в состав красно-белых двумя победами. Причем голкиперу удалось остановить два топ-клуба КХЛ. «Автомобилист» ни разу не сумел забить Гудачеку (0:1). Словак провел шикарный матч и записал на свой счет заслуженный «сухарь».

С «Авангардом» «Спартаку» пришлось сложнее. Но красно-белым удалось затащить омичей в серию буллитов, где мастерство Гудачека проявилось во всей красе (4:3 бул.). К сожалению, из-за того, что матч закончился буллитами, в статистику словаку пойдет лишь одна победа.

Очевидно, что Гудачека очень не хватало «Спартаку». Команда Олега Знарка очень часто теряла очки из-за ошибок Павла Хомченко и Никиты Беспалова. Гудачек должен добавить обороны красно-белым монолитности.

СКА одержал вторую победу подряд. Московское «Динамо» ничего не сумело поделать с армейцами в Петербурге (1:4). Интересно, что «Салават Юлаев» команда Алексея Кудашова обыграла с таким же счетом. Однако наставник остался недоволен итогами домашней серии. Тренер считает, что два поражения – это слишком много для СКА. До этого петербуржцы уступили «Витязю» и ЦСКА.

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«Трактор» Петериса Скудры одержал первую победу дома. Челябинцы обыграли «Локомотив» (2:1). Это случилось в шестом по счету домашнем матче. Всего у челябинцев 15 очков, почти все они были набраны на выезде. Команда занимает шестую строчку на Востоке, но совсем скоро «Трактор» пододвинут. У «Сибири», «Нефтехимика» и «Адмирала» меньше матчей.

Скудра сетует на кадровые проблемы, но он должен понимать, что за результат спросят с тренера. На предсезонке Челябинск радовался победам, но в сезоне «Трактор» выступает не так мощно. Об отставке рулевого пока речи не идет, но с такой игрой угроза увольнения Скудры есть.

Теперь о «Локомотиве». Одна победа и одно поражение – такие результаты показали ярославцы после увольнения Крэйга Мактавиша. Сначала было повержено рижское «Динамо» (4:0), а затем на выезде «Локомотиву» не удалось обыграть «Трактор». Сейчас командой руководит Александр Ардашев – он занимал пост спортивного директора клуба. Скорее всего, «Локомотив» получит нового главного тренера. У Ардашева попросту нет опыта для такой серьезной работы.

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