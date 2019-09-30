Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим

Загрузка...

В первый день октября уфимский клуб начнет вторую в этом сезоне домашнюю серию. К ней юлаевцы подошли, имея за плечами два выездных поражения – от СКА и «Северстали». Накануне игр в Уфе «Советский спорт» пообщался с форвардом «Салавата Юлаева» Никитой Сошниковым.

– Чем объяснить поражение в последнем матче выезда? В Череповце вы уступали 0:2, но смогли сравнять. Однако, обыграть хозяев не удалось. Может, команда устала после игры в Питере?

– Не сказать, что мы устали… Скорее, эмоционально просели . Возможно в матче с «Северсталью» у нас были какие-то недоработки в обороне – сложно сказать…

– С череповчанами вы встретитесь уже буквально через несколько дней, но уже на своем льду. Как теперь будете играть?

– Отдохнем, посмотрим видео и разберем, почему у нас возникали моменты, приводившие с голам в наши ворота. Тренировками-то сейчас особо ничего не натренируешь, поэтому разбор ошибок станет важнейшим шагом к их устранению. Может с тактикой еще немного поиграться, потому как пока не очень у нас получается.

– Прошел месяц регулярного чемпионата. Как вам лига? Сильно изменилась с того времени, когда вы уехали за океан?

– Лига точно омолодилась. Площадки теперь разные, но хоккей подинамичнее стал.

– Вам на какой лучше играть?

– Не могу однозначно ответить, на какой – играешь постоянно на разных. Дома комфортно, да в крайней игре с Череповцом у них дома был хороший лед – финский размер, наверное, наиболее хорош. Всем можно было бы на него перейти.

– Обустроились в Уфе?

– Снял квартиру, переехал с семьей – все нормально.

– По чему больше всего скучали в Америке?

– Просто по дому скучал. Там меня преследовали травмы, и из-за этого было депрессово уже как-то находиться за океаном в последнее время. Травмы меня чуток подкосили, но это нормальное явление для хоккея.

– Вы как-то говорили, что заранее начали готовиться к КХЛ. Знали, что поедете именно в Уфу?

– Нет, изначально я просто знал, что поеду в Россию, но не про конкретный клуб. Про «Салават» я узнал всего лишь чуть раньше, чем все.

– Какие требования вам озвучил главный тренер Николай Цулыгин, когда вы приехали в команду?

– Создавай моменты, набирай очки, играй результативно.

– Старт у вас получился ярким – чувствуете, что претендуете на звание еще одной звезды в лиге?

– До звезды мне еще далеко, но я стараюсь максимально выкладываться и помогать команде.

– Костюмы на игру – для вас. Приехавшего из НХЛ, точно не ново…

– Это хорошее нововведение лиги. На игру теперь парни как на праздник приходят – солидные!

– Говорили, что вы пришли на домашний матч практически в образе Нео из «Матрицы»!

– Если честно, то я просто пошел и купил костюм. Специально не продумывал образ.

– КХЛ раскинулась на широкие просторы – переезды, длинные перелеты… Как коротаете время в самолете?

– Смотрю фильмы, разговариваю с ребятами.

– Фильм, который посоветуете посмотреть?

– Сериал у меня любимый есть – «Клан Сопрано» про итальянскую мафию в Нью-Йорке. Я уже раз десять посмотрел.