Игорь Гераськин: Есть какая-то химия у нас с Трубачевым и Вовченко - Советский спорт
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01 октября 2019 14:00ХоккейКузютина Елена

Игорь Гераськин: Есть какая-то химия у нас с Трубачевым и Вовченко

Форвард «Северстали» – о скорости, химии и секрете побед команды из Подольска.

Игру клуба из Череповца в этом сезоне отмечают многие эксперты – команда, не имея в составе громких имен, построенная в основном на молодости и амбициях выдает хоккей под стать своему талисману рыси – быстрый и кусачий. Да, пока на Западе в турнирной таблице шерстит подольский «Витязь», но и «Северсталь» своим хоккеем снискала одобрение и симпатию болельщиков. В копилке очки, добытые в ледовых баталиях с топ-клубами. Домашнюю серию череповчане завершили победой над «Салаватом Юлаевым» и теперь готовятся к выезду. Нападающий желто-черных Игорь Гераськин рассказал «Советскому спорту» о химии своего звена, секрете соперника из Подольска и автомобиле Даниила Вовченко.

– Игорь, на выезд едете, имея сладкое послевкусие от победы над одним из топ-клубов Востока.
– «Салават Юлаев» – хорошая команда, там техничные ребята. Особенно первая тройка – Умарк и его компания. Но ничего – мы сыграли по заданию. Да, провалили второй период – допустили ошибки, которых можно было избежать. Но проявили характер, не сдались даже при счете 2:2 и обыграли Уфу.

– Вторые периоды почему-то часто не удаются вашей команде.
– Не знаю, в чем причина, хотя мы на каждой тренировке отрабатываем второй период. Но пока не получалось перенести наработки на лед. Думаю, что в ближайшее время обязательно исправим это.

– Вы уже давно играете в звене с Юрием Трубачевым и Даниилом Вовченко. Сыгранность решает?
– Есть какая-то химия у нас – чувствуем друг друга, знаем, кто где окажется. У нас с Даней в чужой зоне руки развязаны, потому что Юра всегда нас подстрахует сзади. Перед игрой мы часто разговариваем, и когда ты на льду, то в мыслях уже есть понимание и уверенность в том, что если ты полезешь вперед и вдруг потеряешь шайбу, например, в углах, то Юра поможет.

– Охарактеризуйте каждого из своих партнеров одним словом.
– Юра – мастер, а Даня – снайпер.

– Как-то вы приехали на матч на «Копейке» Даниила Вовченко. Сколько выжимает его авто?
– Мы больше 80 км не разгонялись, но, наверное, она больше и не едет!

Гераськин и Вовченко на Копейке

– Гайки по дороге не вылетают на 80?
– Нет. Кстати, хорошо идет машинка, плавно так! Мы по городу иногда ездим на ней.

– Она производит такой же эффект как Lincoln Бучневича?
– Я ажиотажа не замечал, но Даня рассказывает, что когда выезжает, то люди сигналят, здороваются с ним.

– Один из самых популярных вопросов этого сезона – как относитесь к разным площадкам? Где удобнее играть?
– Пока тяжело сравнивать – мы пока в основном на финских играли. Только что в Челябинск ездили и там – да, совсем аэродром. Конечно. Там больше места. Больше возможностей проявить креатив. Плюс же маленькой площадки в том, что тут хоккей быстрее, думать надо молниеносно.

– Один из ваших прямых конкурентов подольский «Витязь» выигрывает одну игру за другой.
– У них обычная команда, хотя, безусловно, есть мастеровитые ребята. «Витязь» хорошо играет в меньшинстве, использует свои моменты при розыгрыше лишнего – в этом их секрет. Подольск по максимуму реализует свои шансы, поэтому и набирает очки.

– «Витязю» везет или все-таки он везет?!
– Без везения никуда, но там парни тоже постоянно работают. Думаю, что фарт и труд в совокупности дает результат.

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