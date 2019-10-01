Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром - Советский спорт
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01 октября 2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав

Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром

Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик.

«СПАРТАК»: 14 МАТЧЕЙ ПОДРЯД БЕЗ ПОБЕД НАД ЦСКА

Юлиус Гудачек появился на арене в модном демисезонном пальто. На вратаря «Спартака» в дерби главная надежда. Словак, оправившись от повреждения, помог красно-белым одержать победы над фаворитами Востока «Автомобилистом» (1:0 от) и «Авангардом» (4:3 бул.). Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров без обиняков сказал, что ключ к успеху в дерби с ЦСКА – в надежности Гудачека.

Но голкиперу номинальных хозяев не повезло. Едва «Спартак» открыл счет, как армейцы через 12 секунд ответили голом Вея. Оборонец Гришин проспал на пятачке канадца, шайба то ли от его клюшки, то ли конька запорхнула в ближний угол. Наставник красно-белых Олег Знарок даже кулак не успел опустить, празднуя успех защитника Вишневского.

А потом Гудачек капитулировал после броска со средней дистанции Калинина. Олимпийский чемпион перехватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку, а защитник Херсли не только расстелил перед ним «ковровую дорожку», но еще клюшкой скорректировал траекторию шайбы, которая юркнула в сетку между щитков вратаря.

Для Знарка победа в дерби с ЦСКА особенно важна. Именно благодаря московским армейцам в его тренерской карьере наступила пауза, длившаяся целый год. Работа консультантом в молодежной и юниорской сборных – не в счет. Едва провыла сирена на перерыв, самый титулованный тренер в КХЛ вызвал судью Алексея Белова на разговор по душам. Претензии так и остались тайной. В первом периоде хозяева дважды получали численное преимущество, соперники – ни разу. И не вина арбитров в том, что большинство у красно-белых хромает на все клюшки.

Спартаковцам очень хотелось прервать серию поражений от ЦСКА, которая растянулась на 13 матчей (а теперь и на 14), или шесть лет во временном выражении. И сделать подарок генеральному менеджеру клуба Алексею Жамнову и тренеру Игорю Уланову, отмечавших 1 октября день рождения.

На трибунах шайбе негде было упасть. Сплошь поросята, лошадки и даже черный бычок.

НЕ ВЕЧЕР ГУДАЧЕКА

Шайба из раздевалки спартаковца и бывшего армейца Гончарова вернула интригу. Но его же оплошность (Гудачек тоже «помог») позволила красно-синим выйти вперед.

А когда в ворота «Спартака» влетела четвертая шайба, словак отправился на лавку. Хоккейный бог в этот вечер отвернулся от Гудачека. Знарок на всякий пожарный обернулся и посмотрел на видеооператора клуба: мол, есть ли криминал и основания взять запрос? Нет, придраться было не к чему.

В воротах появился Павел Хомченко, под 20-м номером. Который запомнился болельщикам не сэйвами и героической игрой в Екатеринбурге, а «бабочками». Армейцы не стали лепить из него Третьяка и за шесть минут до второго перерыва дважды огорчили вратаря-дебютанта.

2:6! Притом что первый период и начало второго красно-белые провели с преимуществом, а лучший вратарь КХЛ не являл собой непробиваемую стену.

И кто после града шайб в хозяйские ворота поверит автору этих строк?

Пригорюнились в ложе легенды Майоров и Александр Якушев. Они-то помнят, как «Спартак» как-то отыграл в армейском ледовом дворце на Ленинградке фору 0:5 у базового клуба сборной во главе с Виктором Тихоновым. Красно-белые в нелегкие для себя времена совершили фантастический камбэк – 6:5.

Малюсенькую надежду подарил неутомимый Карсумс, выстрелив буквально из раздевалки в девятку после выигранного Ганзлом вбрасывания.

- Погони не получится, - ответил Капризов, не менее эффектно пальнув в верхний угол.

Вскоре он оформил дубль, с лета переправив шайбу в ворота, которую пытался выбросить молодой защитник Тришин.

Не пора ли возвращать Гудачека? Знарок ответил «нет» и стал чаще выпускать молодого форварда Шабловского. Пусть поварится в котле дерби.

Юниор увидел хет-трик Капризова. Второй для главного бомбардира в чемпионате. Первым автор золотого олимпийского гола разразился в победном матче (4:2) с многострадальным «Локомотивом».

На лед полетели кепки. Их собрали, чтобы потом вручить герою вечера.

В начале 1970-х три шайбы ЦСКА Анатолия Тарасова забросил легенда Евгений Зимин, но его «Спартак» проиграл 3:12. Четыре вратарю Дмитрию Сапрыкину забил Якушев в своем прощальном дерби с ЦСКА.

На повестке оставался один важный вопрос – доведут ли чемпионы счет до двузначного? Хомченко не позволил, справившись на последних секундах с броском в упор Шалунова.

В четверг ЦСКА ждет нелегкое испытание в родных стенах «Витязем», которого армейцы подвинули с первого места. И «Спартак» ближайший матч проведет против подмосковной команды, но в Подольске, а потом отправится в Санкт-Петербург. Афиша «Знарок против СКА» интригует еще сильнее.

СТАТИСТИКА

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:9 (1:2, 1:4, 1:3). ЦСКА-Арена. 10765 зрителей.

Голы: 1:0 Вишневский 2 (Рылов, Никонцев, 7.55), 1:1 Вей 4 (Секач, Мамин, 8.07), 1:2 Калинин 4 (13.23), 2:2 Гончаров 2 (Никонцев, Столяров, 21.02), 2:3 Окулов 4 (29.58), 2:4 Григоренко 4 (Романов, Светлаков, 34.14), 2:5 Секач 3 (Нестеров, Капризов, 38.01, б.), 2:6 Григоренко 5 (Светлаков, 39.32), 3:6 Карсумс 6 (Ганзл, 40.20), 3:7 Капризов 7 (Секач, 45.07, б.), 3:8 Капризов 8 (Секач, 45.07), 3:9 Капризов 9 (Григоренко, Романов, 52.12).

Вратари: Гудачек (Хомченко, 34.14) – Сорокин.

Броски: 20-37.

Штраф: 10-12.

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