Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани

Алексей Кудашов против Дмитрия Квартальнова – крутая вывеска, центральный матч дня. В последний раз эти специалисты встречались в плей-офф несколько сезонов назад. Тогда нынешний главный тренер СКА и сборной России оказался сильнее. Его «Локомотив» обыграл ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина. Однако затем именно Квартальнов сменил Кудашова на посту рулевого ярославцев. Теперь они встретились в качестве наставников «Ак Барса» и СКА.
Кудашов похоже окончательно определился с основным голкипером – Алексей Мельничук получил место в составе в матче против «Ак Барса». Петр Кочетков даже не попал в заявку, вторым вратарем армейцев стал Иван Налимов. А в четвертом звене петербуржцев оказался Андрей Кузьменко, который очень редко выходит на лед в этом сезоне.
Квартальнов не приготовил сюрпризы в части состава. На матч с одним из лидеров Запада в воротах появился Адам Рейдеборн, все остальные звезды «Ак Барса» также оказались на месте.
Казань по традиции начала сверхмощно. Хозяева душили соперника активностью и не позволяли поднять голову. Шутка ли, но СКА впервые перешел половину площадки лишь спустя полторы минуты после стартового вбрасывания.
С первых же мгновений бросилось в глаза, насколько разные игровые философии у команд. «Ак Барс» – это агрессия, множество бросков, огромное количество силовых приемов. У СКА больше игры в пас и попыток проводить длинные позиционные атаки. Но армейцы оказались совершенно не готовы к тому, чтобы придется играть от обороны. Высокая линия защиты в начале встречи доставляла проблемы команде Кудашова.
Прессинг «Ак Барса» гости довольно быстро разбили длинными передачами. Помогло то, что многие защитники СКА отлично владеют первым пасом. Это позволяло отрезать 2-3 игроков хозяев.
Казанцы смотрелись интереснее в первой половине стартового отрезка и вели активную бомбардировку ворот Мельничука. Джастин Азеведо и Микаэль Викстранд наносили опасные броски, но создать трафик на пятачке у «Ак Барса» не получалось. Как итог – голкипер СКА довольно легко справлялся со всеми угрозами.
Несмотря на то, что игра в целом смотрелась – высокие скорости, обилие силовых приемов, приличное количество бросков – остроты было очень мало. Пожалуй, в первом периоде запомнился лишь бросок Михаила Фисенко, который вывалился один на один с Мельничуком. Это случилось еще в тот момент, когда СКА не разобрался с прессингом соперника.
Затем гости забрали территорию себе, но классных атак не прибавилось. Армейцы слишком мудрили с передачами в чужой зоне, а команда Квартальнова грамотно их перехватывала. Но самое главное – у «Ак Барса» долгое время получалось лишать соперника чистого льда.
Начало второго периода также осталось за Казанью. Только теперь «Ак Барс» сумел забить гол. СКА провалился в обороне, запаниковал и оставил Артема Галимова одного на пятаке. У Мельничука в том моменте не было шансов.
После пропущенной шайбы армейцы зачем-то ввязалась с разгоряченным «Ак Барсом» в открытый хоккей. Матч стал походить на поединок двух топовых боксеров. А где хороший бокс, там обязательно должно найтись место нокдауну. В него отправился СКА после гола Эмиля Галимова, который круто поработал на чужом пятаке.
Далее «Ак Барс» грамотно отошел к воротам, стал играть глубже и практически лишил гостей возможности отыграться. Когда у защитников не получалось нейтрализовать атаку СКА, на помощь приходил вратарь Рейдеборн. Швед не выручил только однажды, когда в концовке игры забил Алексей Бывальцев.
«Ак Барс» набрал очередные два очка и укрепил свое лидерство в Восточной конференции. У команды Квартальнова четвертая победа подряд. СКА прервал свою серию из трех викторий. Но об армейцах хочется поговорить подробнее.
Парни Кудашова в этом сезоне четыре раза встречались с лидерами конференции. Два матча СКА провел с ЦСКА, еще по одному – с «Витязем» и «Автомобилистом», который тогда занимал первую строчку на Востоке. Все встречи петербуржцы по делу проиграли – они попросту были хуже соперника. Тренерскому штабу есть, о чем подумать.
«Ак Барс» − СКА − 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: 1:0 – А. Галимов (Галиев, Зарипов, 25:56), 2:0 – Э. Галимов (Ткачев, 28:27), 2:1 – Бывальцев (Плотников, Ткачев, 57:40, 6x4)
Вратари: Рейдеборн − Мельничук
Броски: 44-55; в створ: 29-22
Штраф: 20-18