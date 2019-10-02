Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани

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Алексей Кудашов против Дмитрия Квартальнова – крутая вывеска, центральный матч дня. В последний раз эти специалисты встречались в плей-офф несколько сезонов назад. Тогда нынешний главный тренер СКА и сборной России оказался сильнее. Его «Локомотив» обыграл ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина. Однако затем именно Квартальнов сменил Кудашова на посту рулевого ярославцев. Теперь они встретились в качестве наставников «Ак Барса» и СКА.

Мельничук против Рейдеборна

Кудашов похоже окончательно определился с основным голкипером – Алексей Мельничук получил место в составе в матче против «Ак Барса». Петр Кочетков даже не попал в заявку, вторым вратарем армейцев стал Иван Налимов. А в четвертом звене петербуржцев оказался Андрей Кузьменко, который очень редко выходит на лед в этом сезоне.

Квартальнов не приготовил сюрпризы в части состава. На матч с одним из лидеров Запада в воротах появился Адам Рейдеборн, все остальные звезды «Ак Барса» также оказались на месте.

Казань по традиции начала сверхмощно. Хозяева душили соперника активностью и не позволяли поднять голову. Шутка ли, но СКА впервые перешел половину площадки лишь спустя полторы минуты после стартового вбрасывания.

С первых же мгновений бросилось в глаза, насколько разные игровые философии у команд. «Ак Барс» – это агрессия, множество бросков, огромное количество силовых приемов. У СКА больше игры в пас и попыток проводить длинные позиционные атаки. Но армейцы оказались совершенно не готовы к тому, чтобы придется играть от обороны. Высокая линия защиты в начале встречи доставляла проблемы команде Кудашова.

Хороший хоккей без моментов

Прессинг «Ак Барса» гости довольно быстро разбили длинными передачами. Помогло то, что многие защитники СКА отлично владеют первым пасом. Это позволяло отрезать 2-3 игроков хозяев.

Казанцы смотрелись интереснее в первой половине стартового отрезка и вели активную бомбардировку ворот Мельничука. Джастин Азеведо и Микаэль Викстранд наносили опасные броски, но создать трафик на пятачке у «Ак Барса» не получалось. Как итог – голкипер СКА довольно легко справлялся со всеми угрозами.

Несмотря на то, что игра в целом смотрелась – высокие скорости, обилие силовых приемов, приличное количество бросков – остроты было очень мало. Пожалуй, в первом периоде запомнился лишь бросок Михаила Фисенко, который вывалился один на один с Мельничуком. Это случилось еще в тот момент, когда СКА не разобрался с прессингом соперника.

Затем гости забрали территорию себе, но классных атак не прибавилось. Армейцы слишком мудрили с передачами в чужой зоне, а команда Квартальнова грамотно их перехватывала. Но самое главное – у «Ак Барса» долгое время получалось лишать соперника чистого льда.

Два удара «Ак Барса»

Начало второго периода также осталось за Казанью. Только теперь «Ак Барс» сумел забить гол. СКА провалился в обороне, запаниковал и оставил Артема Галимова одного на пятаке. У Мельничука в том моменте не было шансов.

После пропущенной шайбы армейцы зачем-то ввязалась с разгоряченным «Ак Барсом» в открытый хоккей. Матч стал походить на поединок двух топовых боксеров. А где хороший бокс, там обязательно должно найтись место нокдауну. В него отправился СКА после гола Эмиля Галимова, который круто поработал на чужом пятаке.

Далее «Ак Барс» грамотно отошел к воротам, стал играть глубже и практически лишил гостей возможности отыграться. Когда у защитников не получалось нейтрализовать атаку СКА, на помощь приходил вратарь Рейдеборн. Швед не выручил только однажды, когда в концовке игры забил Алексей Бывальцев.

«Ак Барс» набрал очередные два очка и укрепил свое лидерство в Восточной конференции. У команды Квартальнова четвертая победа подряд. СКА прервал свою серию из трех викторий. Но об армейцах хочется поговорить подробнее.

Парни Кудашова в этом сезоне четыре раза встречались с лидерами конференции. Два матча СКА провел с ЦСКА, еще по одному – с «Витязем» и «Автомобилистом», который тогда занимал первую строчку на Востоке. Все встречи петербуржцы по делу проиграли – они попросту были хуже соперника. Тренерскому штабу есть, о чем подумать.

«Ак Барс» − СКА − 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – А. Галимов (Галиев, Зарипов, 25:56), 2:0 – Э. Галимов (Ткачев, 28:27), 2:1 – Бывальцев (Плотников, Ткачев, 57:40, 6x4)

Вратари: Рейдеборн − Мельничук

Броски: 44-55; в створ: 29-22

Штраф: 20-18