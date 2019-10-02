Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали»

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Кто бы мог подумать, но матч «Динамо» – «Северсталь» в Москве стал повторением недавней встречи этих команд в Череповце. В основное время победителя выявить не удалось, не помог и овертайм. Все решалось в буллитной серии, и тут капитан желто-черных Юрий Трубачев поставил жирную точку, отправив шайбу в ворота Ивана Бочарова. 2:1 – в пользу гостей.

А ведь овертайма могло и не быть – наверное одним из переломных моментов матча можно назвать атаку бело-голубых во втором периоде. Хозяева навели такого «шума» у ворот Подъяпольского! В какой-то миг все хоккеисты оказались в лежачем состоянии у ног голкипера «Северстали», сам он тоже был зажат в этой сутолоке – все хоккеисты, кроме Вадима Шипачева. Капитану «Динамо» оставалось только отправить шайбу в пустые ворота с пары метров, но он промахнулся. Хоккеисты бело-голубых посетовали на то, что удача словно отвернулась от них:

– Удача отворачивается от нас, забить не можем, – говорит нападающий москвичей Александр Петунин, – играли мы ничего вроде. Сравняли счет на характере, но в серии буллитов не повезло».

О нереализованных моментах говорил и главный тренер хозяев Владимир Крикунов.

– Имели преимущество в первом периоде – гости всего 4 броска по нашим воротам нанесли. Но что толку? Надо забивать. Выходы один-в-ноль, два-в-один…Голов нет, результата нет. Большинство еще и не сработало – но ни старая, ни новая спецбригада не смогла забить.

Главный тренер гостей Андрей Разин поблагодарил свою команду за матч:

– Игра была вязкой и тяжелой. Много времени играли в меньшинстве. Тяжело было перейти на канадскую площадку, поэтому первый период мы только привыкали к ней. По игре проиграли москвичам. Но в нашей команде не было ни одного равнодушного человека, работали одним кулаком и заслуженно победили.

Игроки «Северстали», начавшие выезд с победы, прибывали в хорошем расположении духа и рассказывали о своих впечатлениях от первой в сезоне игры на канадской площадке.

– Думал, что на маленькой площадке не тяжело бегать, но оказалось не так, – рассказывает форвард Даниил Вовченко, – лед был вязкий, тяжело было. На финской удобнее играть. Играли две равных команды, играли до ошибки, но никто ее не допустил. Пришлось решать все в буллитах.

– Остановит ли завтра ЦСКА подольский «Витязь» – одного из ваших принципиальных соперников?

– Как пойдет. Зацепится «Витязь» – выиграют, нет – проиграют!