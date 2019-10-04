Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это? - Советский спорт
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04 октября 2019 10:00ХоккейСлавин Виталий

Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это?

После волевой победы над «Виннипегом» (6:4) в матче открытия сезона в Нью-Йорке ничуть не уставший новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметивший премьеру в «Медисон Сквер Гарден» голом и передачей, с шутками прибаутками пообщался с корреспондентом «Советского спорта» Виталием Славиным.

Знаете, сколько игр в этом регулярном чемпионате НХЛ? 1271. На 31 команду. Но эту цифру за несколько секунд в любой википедии почерпнуть. А вот какой матч в четверг провел «Рейнджерс» в «Медисон Сквер Гарден», знает только пресс-служба клуба. 1995-й! Но он стал первым для меня, Каапо Какко и Артемия Панарина. Хотя о чем это я? Первым для «Хлебушка», конечно, в форме «Синерубашечников». До этого уралец наведался в Мекку мирового шоу-бизнеса шесть раз и неизменно набирал очки – 8 голов, 4 передачи. Теперь у него 14 (9+5) баллов.

Пресс-ложа в «Медисоне» на десятом этаже, а раздевалки на пятом. Кстати, под стадионом – Николай Озеров не шутил – Пенсильванский железнодорожный вокзал. Хотя зачем он нужен с дорогущими поездами, если до Филадельфии легко можно добраться за пару часов на автобусе за пять-десять долларов.

Не устаю поражаться, с каким уважением в НХЛ относятся к прессе. Всего пять минут толпа репортеров постояла у дверей хозяйской раздевалки, как они растворились. Но внутри оказалось пусто! Нет, я ошибся. В углу притаился герой матча швед иранского происхождения Мика Зибанежад – гол, две передачи и «плюс 4» полезность. На одинокую добычу истинно акулы пера скопом и накинулись.

А их собралось очень много. Пресс-ложа была забита до отказа. Я такого в НХЛ еще не видел. Секьюрити даже не хотел меня пускать на мое место – мол, все занято. Хорошо, что я сфотографировал в пресс-центре схему рассадки. Показал охраннику на экране телефона. Так он сразу принялся расшаркиваться, извиняться, даже руку зачем-то пожал.

Меня удивило, сколько прилетело в Америку финских журналистов – семь! Но мы-то думаем про своих, а у них дуэль двух мегаталантов – Какко против Лайне, который до конца сентября бастовал в «Виннипеге», требуя перевода в первое звено к Уилеру и Шайфли. Из Швеции приехали двое – понятно, к Зибанежаду и Лундквисту. Один из Чехии – к молодому защитнику хозяев Гаеку, что ли? Ну и я один из России. Правда, позже выяснилось, что есть еще несколько местных русскоязычных девушек.

Но вернемся в раздевалку. Когда в ней появился наш Артемий, его никто не узнал! Кроме журналистки с русскоязычного канала нью-йоркского ТВ. Она сразу спросила об интервью. Я держался в сторонке, ибо знал, что наши всегда начинают с местных медиа. Артемий примерно так и ответил. Но так как все остальные продолжали его игнорировать, согласился сперва пообщаться на родном.

Ну что же, Артемий, поздравляем с успешным дебютом. Каковы первые впечатления?
 Самое главное то, что выиграли. Всегда приятно. Хороший старт даст нам уверенность и позитив.

Чувствовали поддержку болельщиков? Слышали, как с трибун вам кричали «Хлебушек»?
Среди многих имен такое сложно уловить на льду. Но поддержка была очень хорошая. Большое спасибо всем. Это очень помогает.

Как вам личный дебют? Новая тройка?
Пока сумбура много. Не все получалось. Нашу лучшую игру еще предстоит найти.

Вы не скрывали, что при переходе из «Коламбуса» выбрали «Рейнджерс», потому что на Манхэттене вокруг хоккея всегда сумасшедший ажиотаж. Ожидания оправдались?
Даже более чем! Тем более первая игра сезона. Крутой прием.

Обилие невынужденных удалений с чем связано?
Пока не успеваем где-то добежать. Ногами доработать. Приходится фолить…

Как видите, разговор явно не клеился. Артемий отстреливался стандартными фразами. Благо, вмешался пресс-атташе «Рейнджерс», наконец-то засекший непорядок. Он резко вмешался и потребовал, чтоб Панарин уделил внимание англоязычной прессе. Он и не сопротивлялся. Сказал российской фракции: «Зачем спешить? Сумбурно говорить? Я потом всем еще отвечу».

Вот тут-то и началось самое интересное! Я покорно удалился. Но через минуту услышал, что Артемий опять перешел на русский! Хорошо, что рядом оказалась та самая девушка из русской диаспоры. Что самое поразительное, американцы и не удивились вовсе. Спокойно ждали сперва перевода вопроса, а потом перевода ответа. Честно, я такое в раздевалке НХЛ увидел впервые. И это при том, что наш самый высокооплачиваемый хоккеист мира давным-давно прописался за океаном!

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Вы пятый год в НХЛ и до сих пор не понимаете вопросы?! не удержался я.
Я понимаю, но не все самокритично уточнил новичок Манхэттена.

Но как вы общаетесь с тем же Микой Зибанежадом?
Большую часть я понимаю, что он говорит. Справляемся. Какие-то моменты Бучневич переводит. Но хоккейный язык – он один. Просто на льду надо чувствовать друг друга.

А с тренером? Как выполнять его установку? Там же много нюансов.
Выиграли сегодня, значит – все хорошо, включается в игру Артемий. – Нам же показывают все. Маркером рисуют, куда кто бежит. Вы разве никогда не присутствовали на тактических разборах…

Ха-ха. Вот это уже хорошо, подумал я про себя. Это по-нашему.

Вы заметили на видеокубе представление Майкла Фокса, главного героя саги «Назад в будущее», который присутствовал на матче?
Очень рад был его видеть. Не, он мне не кумир. Не знаю, о каком кино вы говорите. У меня первый телевизор в 18 лет появился.

Надо отметить, что по ходу игры на видеокуб под рубрикой «НЙР Селебрити» регулярно выводили фрагменты каких-нибудь шоу или культовых фильмов, а потом их звезд. Среди них оказался и сильно постаревший Марти Макфлай. Из других артистов был еще Джерри Феррара из сериала «Власть в ночном городе». Плюс оттуда же – Джозеф Сикора, Джо Перрино и штук пять супермоделей, еще какие-то артисты, некая мегазвезда рестлинга. В пресс-центре даже их список вывесили. Заглянул и знаменитый конферансье Майкл Баффер. Но неспроста: 5 октября в «Медисон Сквер Гарден» в титульном бою сойдутся среднетяжи казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко. Я об этом узнал перед игрой, когда у входа на арену ждал появления на огромной плазме рекламы открытия сезона НХЛ. Но хоккея так и не увидел. Зато постоянно крутили анонс боксерского поединка. Так вот, когда на видеокуб вывели Баффера, тут же откуда ни возьмись нарисовался микрофон, и Майкл своим знаменитым голосом затянул: «Геееееннннаааадий Гоооолооовкииииииин!». И камера выхватила фаворита скорого боя на трибуне в свитере «Рейнджерс».

Вспомнив об этом, я после заминки с Фоксом-Макфлаем спросил Артемия:

А Головкина заметили?
Мы вчера с ним виделись. Мы знакомы.

На бой собираетесь? жутко подставился я.
У нас матч в Оттаве в этот день будет. Вы – пятый год в НХЛ, и не знаете, где игры, что ли? – грамотно вернул Панарин мне камешек за его английский.

Как обустроились в Нью-Йорке?
Двухкомнатная квартира.

Как далеко от дворца?
20 минут.

Пешком?
На машине. Пробок много.

На метро в Нью-Йорке ездили?
Я боюсь потеряться. Вообще-то ездил. Но на игру боюсь рисковать. В этой подземке заблудиться проще простого.

На улице вас узнают?
Бывает. Американцы. Не русские.

Как ваш пес «Рыжий»? Адаптировался в Нью-Йорке?
Он тут в шоке. Гулять негде. Своры собак везде бродят. После спокойного Коламбуса никак не перестроится.

Любимые места в городе появились?
Центральный парк. Но пока времени особо не было. Переезд. Тренировки.

Русские рестораны нашли?
Да. Что-то типа «Русский самовар». Ти рум (Tea Room. – чайная комната), что ли? Но только расстроился. Зашел. Типа чайку хотел попить. По-русски никто не говорит. Атмосферы никакой. Бред какой-то. Развернулся. Ушел.

Судя по вашему виду, вы не очень-то сегодня и устали.
Да просто шайба постоянно где-то вдалеке была. На месте прыгать просто так ведь не будешь. Ждешь ее. Но вы не переживайте, я сейчас пойду на тренажерах поработаю. Силы остались. Но это первая игра. Когда пройдет 50-я, все иначе будет.

Как получилось, что после обоих голов, которые вы организовали, шайба через десяток секунд влетала в ваши ворота?
Я радовался на скамейке. Не видел, что там на льду происходило.

По поводу нагрузки. Может, вам в меньшинстве выходить? Как это Зибанежад делает, – не успел я договорить, как пресс-атташе «Рейнджерс» снова вторгся. Мол, хорош мучить парня.
Вы его совсем игнорируете? – с улыбкой удивился Артемий. – А в меньшинстве я уже лет десять не играю. Вы что – хоккей вообще не смотрите?

Зибанежад в меньшинстве выходил и сегодня. А начинать никогда не поздно.
Молодец Мика. Но вы тренера… и пресс-атташе утащил Панарина за кулисы, как я понимаю, долго и нудно крутить велосипед.

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