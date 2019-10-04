Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это?

Знаете, сколько игр в этом регулярном чемпионате НХЛ? 1271. На 31 команду. Но эту цифру за несколько секунд в любой википедии почерпнуть. А вот какой матч в четверг провел «Рейнджерс» в «Медисон Сквер Гарден», знает только пресс-служба клуба. 1995-й! Но он стал первым для меня, Каапо Какко и Артемия Панарина. Хотя о чем это я? Первым для «Хлебушка», конечно, в форме «Синерубашечников». До этого уралец наведался в Мекку мирового шоу-бизнеса шесть раз и неизменно набирал очки – 8 голов, 4 передачи. Теперь у него 14 (9+5) баллов.

Пресс-ложа в «Медисоне» на десятом этаже, а раздевалки на пятом. Кстати, под стадионом – Николай Озеров не шутил – Пенсильванский железнодорожный вокзал. Хотя зачем он нужен с дорогущими поездами, если до Филадельфии легко можно добраться за пару часов на автобусе за пять-десять долларов.

Не устаю поражаться, с каким уважением в НХЛ относятся к прессе. Всего пять минут толпа репортеров постояла у дверей хозяйской раздевалки, как они растворились. Но внутри оказалось пусто! Нет, я ошибся. В углу притаился герой матча швед иранского происхождения Мика Зибанежад – гол, две передачи и «плюс 4» полезность. На одинокую добычу истинно акулы пера скопом и накинулись.

А их собралось очень много. Пресс-ложа была забита до отказа. Я такого в НХЛ еще не видел. Секьюрити даже не хотел меня пускать на мое место – мол, все занято. Хорошо, что я сфотографировал в пресс-центре схему рассадки. Показал охраннику на экране телефона. Так он сразу принялся расшаркиваться, извиняться, даже руку зачем-то пожал.

Меня удивило, сколько прилетело в Америку финских журналистов – семь! Но мы-то думаем про своих, а у них дуэль двух мегаталантов – Какко против Лайне, который до конца сентября бастовал в «Виннипеге», требуя перевода в первое звено к Уилеру и Шайфли. Из Швеции приехали двое – понятно, к Зибанежаду и Лундквисту. Один из Чехии – к молодому защитнику хозяев Гаеку, что ли? Ну и я один из России. Правда, позже выяснилось, что есть еще несколько местных русскоязычных девушек.

Но вернемся в раздевалку. Когда в ней появился наш Артемий, его никто не узнал! Кроме журналистки с русскоязычного канала нью-йоркского ТВ. Она сразу спросила об интервью. Я держался в сторонке, ибо знал, что наши всегда начинают с местных медиа. Артемий примерно так и ответил. Но так как все остальные продолжали его игнорировать, согласился сперва пообщаться на родном.

– Ну что же, Артемий, поздравляем с успешным дебютом. Каковы первые впечатления?

– Самое главное то, что выиграли. Всегда приятно. Хороший старт даст нам уверенность и позитив.

– Чувствовали поддержку болельщиков? Слышали, как с трибун вам кричали «Хлебушек»?

– Среди многих имен такое сложно уловить на льду. Но поддержка была очень хорошая. Большое спасибо всем. Это очень помогает.

– Как вам личный дебют? Новая тройка?

– Пока сумбура много. Не все получалось. Нашу лучшую игру еще предстоит найти.

– Вы не скрывали, что при переходе из «Коламбуса» выбрали «Рейнджерс», потому что на Манхэттене вокруг хоккея всегда сумасшедший ажиотаж. Ожидания оправдались?

– Даже более чем! Тем более первая игра сезона. Крутой прием.

– Обилие невынужденных удалений с чем связано?

– Пока не успеваем где-то добежать. Ногами доработать. Приходится фолить…

Как видите, разговор явно не клеился. Артемий отстреливался стандартными фразами. Благо, вмешался пресс-атташе «Рейнджерс», наконец-то засекший непорядок. Он резко вмешался и потребовал, чтоб Панарин уделил внимание англоязычной прессе. Он и не сопротивлялся. Сказал российской фракции: «Зачем спешить? Сумбурно говорить? Я потом всем еще отвечу».

Вот тут-то и началось самое интересное! Я покорно удалился. Но через минуту услышал, что Артемий опять перешел на русский! Хорошо, что рядом оказалась та самая девушка из русской диаспоры. Что самое поразительное, американцы и не удивились вовсе. Спокойно ждали сперва перевода вопроса, а потом перевода ответа. Честно, я такое в раздевалке НХЛ увидел впервые. И это при том, что наш самый высокооплачиваемый хоккеист мира давным-давно прописался за океаном!

– Вы пятый год в НХЛ и до сих пор не понимаете вопросы?! – не удержался я.

– Я понимаю, но не все – самокритично уточнил новичок Манхэттена.

– Но как вы общаетесь с тем же Микой Зибанежадом?

– Большую часть я понимаю, что он говорит. Справляемся. Какие-то моменты Бучневич переводит. Но хоккейный язык – он один. Просто на льду надо чувствовать друг друга.

– А с тренером? Как выполнять его установку? Там же много нюансов.

– Выиграли сегодня, значит – все хорошо, – включается в игру Артемий. – Нам же показывают все. Маркером рисуют, куда кто бежит. Вы разве никогда не присутствовали на тактических разборах…

Ха-ха. Вот это уже хорошо, подумал я про себя. Это по-нашему.

– Вы заметили на видеокубе представление Майкла Фокса, главного героя саги «Назад в будущее», который присутствовал на матче?

– Очень рад был его видеть. Не, он мне не кумир. Не знаю, о каком кино вы говорите. У меня первый телевизор в 18 лет появился.

Надо отметить, что по ходу игры на видеокуб под рубрикой «НЙР Селебрити» регулярно выводили фрагменты каких-нибудь шоу или культовых фильмов, а потом их звезд. Среди них оказался и сильно постаревший Марти Макфлай. Из других артистов был еще Джерри Феррара из сериала «Власть в ночном городе». Плюс оттуда же – Джозеф Сикора, Джо Перрино и штук пять супермоделей, еще какие-то артисты, некая мегазвезда рестлинга. В пресс-центре даже их список вывесили. Заглянул и знаменитый конферансье Майкл Баффер. Но неспроста: 5 октября в «Медисон Сквер Гарден» в титульном бою сойдутся среднетяжи казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко. Я об этом узнал перед игрой, когда у входа на арену ждал появления на огромной плазме рекламы открытия сезона НХЛ. Но хоккея так и не увидел. Зато постоянно крутили анонс боксерского поединка. Так вот, когда на видеокуб вывели Баффера, тут же откуда ни возьмись нарисовался микрофон, и Майкл своим знаменитым голосом затянул: «Геееееннннаааадий Гоооолооовкииииииин!». И камера выхватила фаворита скорого боя на трибуне в свитере «Рейнджерс».

Вспомнив об этом, я после заминки с Фоксом-Макфлаем спросил Артемия:

– А Головкина заметили?

– Мы вчера с ним виделись. Мы знакомы.

– На бой собираетесь? – жутко подставился я.

– У нас матч в Оттаве в этот день будет. Вы – пятый год в НХЛ, и не знаете, где игры, что ли? – грамотно вернул Панарин мне камешек за его английский.

– Как обустроились в Нью-Йорке?

– Двухкомнатная квартира.

– Как далеко от дворца?

– 20 минут.

– Пешком?

– На машине. Пробок много.

– На метро в Нью-Йорке ездили?

– Я боюсь потеряться. Вообще-то ездил. Но на игру боюсь рисковать. В этой подземке заблудиться проще простого.

– На улице вас узнают?

– Бывает. Американцы. Не русские.

– Как ваш пес «Рыжий»? Адаптировался в Нью-Йорке?

– Он тут в шоке. Гулять негде. Своры собак везде бродят. После спокойного Коламбуса никак не перестроится.

– Любимые места в городе появились?

– Центральный парк. Но пока времени особо не было. Переезд. Тренировки.

– Русские рестораны нашли?

– Да. Что-то типа «Русский самовар». Ти рум (Tea Room. – чайная комната), что ли? Но только расстроился. Зашел. Типа чайку хотел попить. По-русски никто не говорит. Атмосферы никакой. Бред какой-то. Развернулся. Ушел.

– Судя по вашему виду, вы не очень-то сегодня и устали.

– Да просто шайба постоянно где-то вдалеке была. На месте прыгать просто так ведь не будешь. Ждешь ее. Но вы не переживайте, я сейчас пойду на тренажерах поработаю. Силы остались. Но это первая игра. Когда пройдет 50-я, все иначе будет.

– Как получилось, что после обоих голов, которые вы организовали, шайба через десяток секунд влетала в ваши ворота?

– Я радовался на скамейке. Не видел, что там на льду происходило.

– По поводу нагрузки. Может, вам в меньшинстве выходить? Как это Зибанежад делает, – не успел я договорить, как пресс-атташе «Рейнджерс» снова вторгся. Мол, хорош мучить парня.

– Вы его совсем игнорируете? – с улыбкой удивился Артемий. – А в меньшинстве я уже лет десять не играю. Вы что – хоккей вообще не смотрите?

– Зибанежад в меньшинстве выходил и сегодня. А начинать никогда не поздно.

– Молодец Мика. Но вы тренера… – и пресс-атташе утащил Панарина за кулисы, как я понимаю, долго и нудно крутить велосипед.