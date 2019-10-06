«Локомотив» прибавил при Ардашеве. Этого хватило для победы над «Авангардом» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 октября 2019 19:41ХоккейКостяев Иван

«Локомотив» прибавил при Ардашеве. Этого хватило для победы над «Авангардом»

«Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня.

РОТАЦИЯ АРДАШЕВА

Несмотря на все слухи, именно Александр Ардашев вывел «Локомотив» на матч против «Авангарда». Ярославцы по-прежнему не договорились с новым главным тренером, поэтому командой руководит бывший спортивный директор.

Ардашев дежурно сделал несколько изменений в составе, а также перемешал тройки. Но самое важное – заявил вторым вратарем Даниила Исаева, который начинал сезон в ВХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли решил выпустить на ярославский лед голкипера Александра Судницина. Вероятно, тренерский штаб надеялся, что вратарь успешно сыграет против бывшего клуба.

ПАССИВНОСТЬ «АВАНГАРДА»

Удивило, как пассивно действовал «Авангард» на старте встречи. Гости быстро отдали территорию и очень мало владели шайбой. Не сказать, что «Локомотив» пользовался этим – моментов у ворот Судницина почти не было, но видеть такими омичей было непривычно.

Только звено Валентина Пьянова заставляло Ярославль вспоминать, что в гости приехал один из лидеров Востока. Пьянов вместе с Семеном Кошелевым и Евгением Грачевым проводили быстрые атаки и переигрывали «Локомотив» в части движения.

Команды должны были расщедриться на моменты после удаления Егора Мартынова. Защитник ястребов присел на четыре минуты, но «Локомотив» быстро восстановил равенство игроков на площадке, нарушив численный состав. Оказалось, что для гола нужно было поиграть в формате «4 на 4». Отличился Антон Ландер. А через некоторое время забил Стефан Да Коста.

ДЕДУНОВ НЕ СУМЕЛ ОЖИВИТЬ «АВАНГАРД»

Омичи вернулись в игру благодаря одному человеку. Павел Дедунов создал несколько моментов, а затем наконец-то забил. Можно долго говорить, что было бы, если бы затем выход один на один реализовал Тэйлор Бек, но мы никогда этого не узнаем. «Локомотив» вымучил свою победу, которая была ему так необходима. Ярославцы прервали трехматчевую серию поражений.

Интересно, повлияет ли этот успех на решение президента клуба Юрия Яковлева оставить у руля команды Ардашева. Такой вариант в Ярославле обсуждался, но после неудачного выезда на Урал менеджмент железнодорожников активно начал искать тренера.

«Авангард» точно не будет сильно расстраиваться из-за второго кряду поражения на выезде. Команда продолжает идти в верхней половины турнирной таблицы Востока. Кроме того, по-прежнему ястребам не хватает травмированных игроков, коих набралось очень много. Этот фактор также стоит учитывать при оценке результатов омичей.

Статистика

Локомотив – Авангард – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 Ландер (Осипов, 14:33), 2:0 Да Коста (Каюмов, Накладал, 30:47), 2:1 Дедунов (47:31, мен.)

Вратари: Коновалов – Судницин

Броски: 25-32

Штраф: 6-8

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