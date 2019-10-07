«Вы играли в красивый хоккей, А мы жестко». Суперсерии-74 – 45 лет

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Владислав Третьяк, капитан сборной Борис Михайлов, Александр Якушев, Александр Мальцев, Владимир Лутченко, Вячеслав Анисин, тренер-дебютант Владимир Юрзинов, Юрий Федоров, Александр Волчков, Сергей Котов, Александр Филиппов, Владимир Полупанов… Это далеко не полный состав гостей. Участников Суперсерии-74, которые уже не с нами, заменили их жены и дети. Им всем вручили памятные перстни.

Слово взял врио посла Канады в России:

- Вы в 1974-м играли в красивый хоккей, мы – в медленный и жесткий.

- Эту серию в Северной Америке стараются не вспоминать, потому что сборная Канады проиграла. Нам же негоже забывать первую общую победу над канадскими профессионалами, тем более что команда у них была богатая на звонкие имена, отменно подготовленная и уверенная в своих силах, - сказал президент ФХР и герой тех матчей 45-летней давности Третьяк.

Мистер Хоккей 46-летний Горди Хоу, который завершил было карьеру, но спустя два года подписал контракт с клубом ВХА «Хьюстон Аэрос». Его уже успели принять в Зал славы в Торонто, на лед он выходил с сыновьями – 25-летним форвардом Марком и 20-летним защитником Марти.

36-летний Бобби Халл в 1972-м котировался как лучший нападающий в НХЛ, он подписал космический по тем временам контракт с «Виннипег Джетс», став первым в истории долларовым миллионером-хоккеистом.

34-летний вратарь Джерри Чиверс покинул «Бостон», с которым дважды завоевывал Кубок Стэнли. В историю вошла его маска, на которой он после матчей рисовал шрамы в местах попадания шайбы.

Рыжеволосый защитник Пэт Стэплтон был знаком болельщикам по Суперсерии-72, как и форварды Фрэнк Маховлич и злой гений сборной СССР Пол Хендерсон.

Возглавлял это созвездие 39-летний Билл Харрис, изучавший советский хоккей, уважавший нашу школу, знакомый с работами Анатолия Тарасова. Ему помогали играющие тренеры – Стэплтон и Халл.

Сборную СССР после ЧМ-1974 возглавил Борис Кулагин, наставник «Крыльев Советов». До ухода из ЦСКА он был другом и соратником Анатолия Тарасова. В штаб вошли новый старший тренер московских армейцев Константин Локтев, а также вернувшийся из командировки в Финляндию Владимир Юрзинов.

Соперникам сыграли восемь матчей – по четыре в Канаде и Советском Союзе. За океаном игры прошли в Квебеке, Торонто, Виннипеге и Ванкувере. У нас – только в Москве, в отремонтированном к ЧМ-1973 Дворце спорта в Лужниках.

Стартовый матч серии, завершившийся вничью 3:3, украсил волшебный гол Харламова. Форвард ЦСКА на высокой скорости преодолел полплощадки, обманными движениями клюшкой и корпусом раскидал в разные стороны далеко не последних защитников Стэплтона и Трамбле и поднял шайбу под перекладину над распластавшимся на льду Чиверсом.

- Кое-кто у нас недооценил соперника, Петров даже сказал, что много этим ветеранам забивать не надо, однако мы еле отстояли ничью, - вспоминал автор нашего первого гола Лутченко. – Поразил Хоу, ему 46 лет, но он атлет, коих поискать, взял Гену Цыганкова на «вилы» и поднял надо льдом, такой силушкой обладал. А локти у Горди очень острые, я на себе ощутил.

Второй матч в Торонто стал парадом ВХА. Если бы не сэйвы Третьяка (он отразил буллит), хозяева могли бы забросить вдвое больше шайб. После двух периодов канадцы вели 3:1. А в начале третьего Петров отправил шайбу под перекладину. Отразившись от туго натянутой сетки, шайба вылетела в поле. За воротами зажглась красная лампочка, однако канадский судья Том Браун гол не засчитал. На следующий день он признал ошибку, извинился.

В игре номер три, прошедшей в Виннипеге, наши взяли убедительный реванш – 8:5, отгрузив восемь шайб в сетку Маклеода, дублера Чиверса. Больше тренеры канадцев основного вратаря не меняли.

Если на своей малой родине, в Виннипеге, Халлу не удалось отличиться, то в Ванкувере он оторвался по полной программе. В первом периоде четвертого матча лидер атак канадцев оформил хет-трик.

«Бросок у Халла просто сумасшедший, может пальнуть как с кистей, так и с замаха, шайбы не видно, - вспоминал Третьяк. – Я стал резко выкатываться ему навстречу, чтобы сократить угол обстрела».

После первого периода хозяева повели 5:2, в конце третьего счет наши сократили разрыв - 5:4.

- Нужен пятый гол, кто может? – бросил клич Кулагин.

Смог армеец Александр Гусев. Его щелчок по силе и точности вполне мог конкурировать с бросками Халла, у которого шайба летела со скоростью 160 км/ч.

Ничья 5:5 в Ванкувере, ничья 17:17 при равенстве очков в канадской части серии.

В Москве хозяева выиграли пятый, шестой и восьмой матчи.

После финальной сиреной в игре номер шесть защитник канадцев Лей с кулаками набросился на Харламова. «Легенда №17» покинул лед с залитым кровью лицом. Советские хоккеисты отказались пожать соперникам руки. Канадцы извинились, инцидент замяли.

В седьмом матче наши досрочно оформили победу в серии. Была зафиксирована ничья. Халл вместе с сиреной забросил пятую шайбу, дававшую гостям шанс на общую ничью. За воротами Третьяка вспыхнул сигнал бедствия, но тот самый Браун гол не засчитал, сообщив, что время игры истекло. На следующий день Михайлов отметил свое 30-летие. На восьмой матч Кулагин его, Петрова и Третьяка не поставил.

Халл забил свой седьмой гол в серии, но уже второму вратарю Александру Сидельникову. В Москве ему так и не удалось поразить ворота Третьяка. К огорчению телевизионщиков, снимавших документальный фильм «Халл против Третьяка». Они даже выхватили эпизод, как лидер канадцев перед нашими воротами роняет перчатку, бросая вызов вратарю.

Итог Суперсерии-74: четыре победы у сборной СССР, одна – у канадцев, три встречи завершились вничью.