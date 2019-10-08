Михеев замолчал. Но в «Торонто» от него все равно в восторге - Советский спорт
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08 октября 2019 08:50ХоккейКостяев Иван

Михеев замолчал. Но в «Торонто» от него все равно в восторге

«Советский спорт» рассказывает о том, как провели минувшую ночь российские игроки НХЛ.

Тарасенко и Барбашев отдали по голевому пасу

«Сент-Луис» против «Торонто» – действующий обладатель Кубка Стэнли и претендент на трофей последних лет. Но россиян эта встреча привлекала, в первую очередь, из-за того, что в составе «Блюз» выступают Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а за «Лифс» – Илья Михеев.

Матч получился равным. Команды создали примерно одинаковое количество моментов, много атаковали, а судьбу встречи решила точность гостей. У «Сент-Луиса» шайбы забросили Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Алекс Пьетранджело. Барбашев и Тарасенко отметились голевыми передачами (3:2).

Пока российский снайпер «Сент-Луиса» не забивает в нынешнем чемпионате. В трех матчах он отдал два результативных паса. С одной стороны, это должно наводить тревогу на тренерский штаб «Блюз», с другой – нет поводов для паники. Тарасенко в полном порядке. Он много двигается, постоянно бросает, к его физической готовности нет никаких вопросов. Это значит, что голы придут.

Барбашев пока далек от той игры, которую он показал в минувшем плей-офф, когда его справедливо называли лучшим центром четвертого звена во всей лиге. Он по-прежнему старается играть жестко и вгрызаться в соперников, но ему чего-то не хватает. Возможно, дело лишь в том, что сезон только начался. Нужно время, чтобы вкатиться в чемпионат.

Михееву пока сложно показывать стабильную игру

Российский форвард «Лифс» Илья Михеев провел на льду 14 минут 42 секунды, нанес четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Чем-то особенным россиянин в этой встрече не запомнился.

Михеев очень круто стартовал в НХЛ – с гола и результативной передачи. Сейчас в четырех матчах у него три (1+2) очка. Но вряд ли кто-то предполагал, что новичок будет идти в графике очко за игру, находясь в третьем звене своей команды.

Если Михеев сходу мог бы разорвать НХЛ, он уже давно бы там играл. Ему точно понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новому для себя уровню. Другие требования, партнеры, соперники, площадки, а самое главное – совершенно другая степень интенсивности матчей.

- Не могу сказать, что это другой вид спорта. Но здесь совершенно другой хоккей. Это правда, - сказал Михеев после одной из встреч.

Не секрет, что во время сезона команды НХЛ очень мало тренируются, поскольку игры следуют буквально через день. К этому не всегда легко привыкнуть. С 3 по 8 сентября «Лифс» провели четыре встречи, во всех поучаствовал Михеев. Не удивительно, что к четвертому матчу этой серии он ушел без очков. В этом нет ничего страшного.

Михеев получает хорошую прессу, его полюбили болельщики, а главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок в полном восторге от новичка.

- Он хорош. Намного лучше, чем вы видели. Ему просто нужно привыкнуть. Он должен понять, в каком направлении идти дальше. Когда он будет лучше понимать язык... Не поймите меня неправильно, он умен. И он все хорошо понимает. Просто на такой скорости ему трудно общаться с партнерами на льду. Но он потрясающе играет в меньшинстве, просто летает по площадке, – сказал Бэбкок после первого матча Михеева в НХЛ.

Наместников стал игроком «Оттавы»

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Оттаве». Ньюйоркцы обменяли 26-летнего россиянина в «Сенаторс». За него они получили защитника Ника Эберта и право выбора в 4-м раунде драфта-2021.

В двух стартовых матчах сезона Наместников не отметился голами или передачами. В прошлом чемпионате НХЛ на его счету было 31 (11+20) очко за результативность в 78 играх. Эберт в текущем сезоне сыграл один матч за клуб АХЛ «Беллевилль».

Кого можно считать победившей стороной в этом обмене? Наверное, все-таки «Оттаву». Она получила готового к НХЛ игрока за смешную компенсацию. Кроме того, Наместников является хоккеистом сборной России в любом ее составе. Сейчас у центрфорварда должен наступить возраст, когда он будет показывать свою лучшую игру.

Адаптация к «Оттаве» для Наместникова должна пройти безболезненно: Никита Зайцев и Артем Анисимов обязательно помогут ему познакомиться с клубом и городом. Пока сложно предположить, в каком звене будет играть нападающий. Вариантов много – от первого до четвертого.

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