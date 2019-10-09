Евгений Кузнецов: Почему не сделал птичку? Растерялся

Личную премьеру сезона центрфорвард «Кэпиталз» отметил великолепным голом уже во второй смене.

Когда шайба в безобидной, казалось бы, ситуации вдруг затрепыхалась в сетке, эксперт местного телеканала буквально забился в экстазе:

– Суперстаргол суперзвезды Евгения Кузнецова!

Да, похвалить челябинца было за что. Исполнение цирковое. Одним легким движением с неудобной руки положил шайбу в ближнюю девятку. Ни супервратарь Бен Бишоп, ни защитники «Старз» даже моргнуть не успели.

В перерыве на флеш-интервью Женю спросили, как у него это получается.

– Сам не знаю, – в своем смешливом стиле начал россиянин, но затем уточнил, – нам в целом удалась вся атака. Выиграли вбрасывание. Устроили трафик в зоне «Далласа». Доставили шайбу на дальний пятак. Ну а мой гол… В любой заброшенной шайбе есть доля удачи.

Специально проверил по онлайну. Действительно, от вбрасывания до гола минуло всего 12 секунд. То есть с выигрыша на точке Евгений атаку начал, он же ее и завершил.

Однако в третьем периоде Евгений из героя вечера едва не превратился в изгоя. При счете 2:3 и численном преимуществе хозяев 5 на 4 Женя в зоне Бишопа нарушил правила. К счастью для уральца, «Вашингтон», сняв вратаря, все-таки сумел сравнять счет. Однако в первой же смене в овертайме Кузнецов не подстраховал Овечкина, и Радулов с Сегином легко разобрались с Карлсоном и Холтби.

– Евгений, ваш дебютный матч сезона как маленькая жизнь получился. Бодрое и успешное начало. Топтание на месте. Легкие пропущенные шайбы. Ваш дешевый фол. Спасительный гол Бекстрема. И роковая ошибка Овечкина…

– Ну да, неплохо стартанули. Но после первого периода отдали сопернику инициативу. В большинстве у нас было несколько попыток. Однако ни разу не реализовали. Это главная причина поражения.

– Почему большинство засбоило? Может, проще следует действовать, больше бросать?

– Да и мы и так от простого стараемся идти. Все дело в том, что люди, которые против нас играют, хорошо настраиваются, разбирают наши комбинации и готовы к ним. В таких случаях все решают нюансы – куда пошел отскок, рикошеты, попал в рамку или нет и так далее. Главное – у нас есть моменты, есть броски. Но шайба не всегда заходит, это нормально. Самое важное – всем быть на одной волне, ничего не выдумать, делать то, что наработали.

– Хотя вы пропустили три матча, здорово вошли в игру. В первой смене протащили шайбу по периметру зоны «Далласа», во второй – забили супергол. Соскучились по настоящему хоккею?

– Конечно. Сколько можно тренироваться? Все лето готовился! Но стартовые игры всегда получаются сумбурными. Команды стараются проще действовать. Обидно дома проигрывать, да еще оба раза – в овертайме. Пожалуй, овертаймы – это все-таки наша сильная сторона. По крайней мере так в прошлых сезонах было.

– Тем не менее вы забили с первого же броска.

– Раз в год и палка стреляет.

– Но почему фирменную птичку не сделали?

Тут Кузнецов резко посерьезнел. Запнулся. Похоже, не ожидал подобного вопроса. Женя, к слову, и на льду после заброшенной шайбы странно себя повел. Будто не знал что делать.

– Да растерялся я, – после паузы смущенно признался кумир детишек американской столицы.

– Зато зрители недолго горевали по поводу вашего отсутствия. Обратили внимание, с каким восторгом они вас встретили?

– Спасибо всем огромное. Я все лето чувствовал поддержку болельщиков. Понимаю, одних слов благодарности недостаточно. Готов ответить им своей игрой, самоотдачей. Здорово, что быстро забил. Сразу гора с плеч упала. Но два очка не взяли, а для меня и команды сейчас самое главное – побеждать. Болельщики ведь приходят на хоккей, чтобы радоваться, получать удовольствие. Им неважно, кто забьет.

– Когда в конце игры удалились, наверное, казнили себя на скамье штрафников?

– Обидно было. Нервничали из-за того, что отдали свою игру. Владели преимуществом в первом периоде, а остальные два скомканными оказались.

– А там фол-то был? Янмарк не специально клюшку из рук выронил?

– Да нет, чистое нарушение. Я на эмоциях возражал судьям.