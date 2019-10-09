Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 октября 2019 13:25ХоккейСлавин Виталий

Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»?

«Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4.

И снова в овертайме. «Столичным» не помогло возвращение Евгения Кузнецова, отбывшего трехматчевую дисквалификацию за употребление кокаина. Похоже, клуб нуждается в капремонте, причем во всех линиях.

После матча оказался свидетелем любопытной сценки. Пресс-ложа в Кэпитал Уан-Арене расположена под потолком на шестом этаже, а раздевалки команд, пресс-центр, комната для пресс-конференций на самом нижнем – по сути на минус втором. Как только Радулов на пару с Сегином остановили секундомер овертайма, я рванул к лифту – единственному варианту спуска вниз. Он уже стоял открытым и ждал заполнения. Да не сам ждал, а специальный человек, приставленный нажимать на кнопки этажей и заодно не впускать посторонних. Когда кабина почти заполнилась, подошли четыре холеных мистера в дорогих костюмах. В одном из них я узнал генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана, чей кабинет для просмотра матчей находится в ложе прессы.

Так вот, лифтовожатый попросил пятерых журналистов выйти, чтобы освободить место для важных господ. Те безропотно повиновались, а мы двинулись вниз. Я попытался прислушаться – что говорят боссы «Вашингтона»? Они выглядели слегка подавленными и друг с другом соглашались – опять овертайм, опять вели в счете и упустили победу, опять одни и те же ошибки в обороне, а Овечкин не забивает ни в большинстве, ни в равных составах…

И вправду: во встрече с «Каролиной» хозяева лидировали 2:0 - и 2:3 в итоге, с «Далласом» - 1:0, 2:1 – и снова мгновенная смерть в дополнительной пятиминутке. Сценарий один и тот же, хотя действующие лица меняются.

Этот матч в столице США раскручивали под лозунгом «Кузи вернулся». Не Кузя, а именно Кузи по-свойски прозвали Кузнецова в НХЛ. В качестве предисловия приводили показательные цифры прошлого регулярного чемпионата. Когда Евгений забивал, «Вашингтон» брал верх в 31 матче, когда откатывал вхолостую – в 17. Подчеркивая тем самым прямое влияние россиянина на результаты клуба. Однако на сей раз правило не сработало: Женя открыл счет, на чем собственно его подвиги и завершились. Что, впрочем, закономерно: какой ждать отдачи от элитного мастера, если его выпускают в третьем звене с парой ремесленников – шведом Хагелином и словаком Паником? Какой-либо совместной игры, комбинаций я в этом трио так и не заметил, а гол россиянина на 5-й минуте – плод исключительно высокого индивидуального мастерства.

Зато в большинстве Кузнецов буквально расцветал. Без него в поединке с той же «Каролиной» у хозяев некому было элементарно шайбу в зону ввести. Женя с этим справляется, вообще не напрягаясь. Однако расположиться у ворот соперника в комфортных позициях мало. Необходимо четверку обороняющихся растянуть, чтобы кого-то вывести на убойный бросок. Кто такой человек в «Вашингтоне», знает любой астероид Солнечной системы. Одна беда – хозяин офиса № 8 напрочь утратил уверенность в себе и самое главное – в своем щелчке в касание. А иного оружия, как подсказывает практика, у Овечкина с каждым годом карьеры становится меньше и меньше.

23 минуты 43 секунды находился Александр на льду – дольше всех нападающих обоих клубов. Нанес 6 бросков в створ – опять же больше всех. И моменты у него хорошие были. Но шайба не идет в ворота – хоть ты тресни! А любой упущенный шанс добавляет нервозности. Оттого капитан принимает неправильные решения. Когда надо щелкать, ищет партнера – и наоборот. Здесь абсолютно прав Евгений Кузнецов, который сказал мне, что при розыгрыше лишнего ничего их срецбригаде придумывать не надо. Делать, что отрепетировали, и когда-нибудь обязательно прорвет.

Ну а пока очередная авантюра из лучших побуждений закомплексовавшего Овечкина привела к банальному обрезу и горестным раздумьям Маклеллана и Ко. Похоже, с обменами в межсезонье они промахнулись. Ни оборона, ни атака сильнее не стали. А это гарантированный вылет из плей-офф в стартовом раунде. В лучшем случае. При этом «Кэпиталз» уперлись в потолок зарплат, отчего и пришлось дать зеленую улицу нашему низкооплачиваемому голкиперу Илье Самсонову.

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