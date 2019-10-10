Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник - Советский спорт
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10 октября 2019 08:46ХоккейКостяев Иван

Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник

«Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева.

У «Нью-Джерси» не было шансов против «Флайерз»

«Филадельфия» проводила лишь второй матч в сезоне, поэтому изначально оценить перспективы «летчиков» против «Нью-Джерси» было довольно сложно. Кто-то даже считал, что «Дэвилз» являются фаворитами в этом матче. Но вряд ли кто ожидал, что гости покажут столь беззубую игру.

«Нью-Джерси» хватило лишь на первый период. В этом отрезке команда даже перебросала соперника, но самое главное – играла практически без ошибок и создавала моменты в атаке. Но один перерыв все перевернул.

Во втором периоде хозяева заиграли иначе. Во-первых, они забрали себе шайбу, без которой нынешний «Нью-Джерси» играть не умеет. Во-вторых, «Филадельфия» стала куда чаще создавать моменты. В-третьих, «Флайерз» добавили в реализации. К такому гости оказались не готовы.

Четыре пропущенных и ноль забитых – закономерный итог для «Дэвилз». Команда по всем параметрам провалила эту встречу и проиграла в третий раз подряд. Сейчас «Нью-Джерси» находится на предпоследнем месте в Восточной конференции.

У Гусева проблемы

Переход Никиты Гусева в «Нью-Джерси» наделал много шума этим летом. Его сравнивали с Артемием Панариным, восхищались игрой нападающего в КХЛ и на чемпионатах мира, а также радовались его успехам в выставочных матчах.

Но, пожалуй, товарищеские встречи и старт регулярки – это единственное, что пока получилось у Гусева. В матче с «Филадельфией» он появился в первом звене вместе с Нико Хиширом и Тэйлером Холлом. Итог: у Холла и Хишира по «-2», у Гусева – «-1». Эта тройка провалила игру. Виноватым вполне могут назвать Гусева. Хотя именно он мог сделать единственный гол «Дэвилз» в матче. Однако в том моменте хозяев спас вратарь Картер Харт.

Россиянину нужно понять, что он уже давно играет не в СКА, где можно не отрабатывать в обороне, поскольку ты – главная звезда команды. До звания лидера «Нью-Джерси» Гусеву также далеко, как Вадиму Шипачеву до НХЛ. Не очень понятно, почему нападающий решил, что ему не следует помогать своим защитникам.

Гусев отыграл за матч более 17 минут, отметился двумя бросками в створ и заработал одно удаление, которое реализовал Иван Проворов. Игра россиянина вызвала гнев болельщиков «Дэвилз». Кто-то даже настаивает на обмене.

Конечно, никакого трейда пока не случится. Но тренерскому штабу «Нью-Джерси» нужно что-то делать. Вполне возможно, состав троек поменяется. Если Гусева поставят в низшие звенья, то ему очевидно станет сложнее себя проявить.

Шикарная игра Проворова

Проворов, набрав два (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси», добрался до первой значимой отметки в НХЛ. Защитник заработал 100-е очко в НХЛ. Сейчас у ярославца три очка в двух матчах и нулевой показатель полезности.

Не хочется забегать вперед, но кажется, что все мучения Проворова остались в прошлом. Минувший сезон был ужасным для защитника, но это не помешало подписать ему неплохой контракт с «Флайерз». Сейчас россиянин показывает, что «Филадельфия» не зря выписала ему эти деньги.

От Проворова ждут 50+ очков, надежной игры у своих ворот, железного здоровья и игры уровня претендента на «Норрис Трофи». Защитник пока не пропустил ни одной игры в НХЛ, поэтому один из этих пунктов он выполняет.

Что действительно радует – Проворов сильно прибавил в позиционной игре. Он правильно располагается на площадке при обороне собственных ворот. Игрок знает, где нужно находиться для перехвата передач соперника.

Защитник улучшил игру на чужой синей линии. Проворов и раньше с удовольствием двигал шайбу, бросал, но сейчас он это делает увереннее, а также чаще принимает правильные решения. Безусловно, у него будут спады в этом сезоне – хотя бы из-за того, что «Флайерз» являются не самой сильной командой.

Но пока игра Проворова оставляет очень приятное впечатление. Похоже, в России действительно появится новый элитный защитник в НХЛ. Уж очень давно их не было.

ТАБЛО

Баффало – Монреаль – 5:4 от. (1:2, 2:0, 1:2)

Голы: Олофссон, Айкел (2), Скинер, Йоханссон – Армиа (2), Котканиеми, Чиаро

Филадельфия – Нью-Джерси – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: ПРОВОРОВ, Хейс, Кутюрье (ПРОВОРОВ), Конечны

Ванкувер – Лос-Анджелес – 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)

Голы: Хьюз, Саттер (2), Петтерссон, Миллер, Танев, Эдлер, Лейво – Тоффоли, Уокер

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