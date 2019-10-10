Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет

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Но поговорим мы сегодня не о клубных заботах капитана «Вашингтона», а о том, почему у него никак не ладится в сборной России. Тем более НХЛ уже не скрывает, что и Кубок мира в следующем сезоне возродит, и на Олимпиаду-2022 в Пекин поедет.

Виталий СЛАВИН

из Вашингтона

ОВИ И ТРЕТЬЯК

Применительно к национальной команде в России нет большего патриота, чем Александр Овечкин. За страну он готов биться всегда, даже со сломанной стопой, как произошло на ЧМ-2013 в Хельсинки. На мировом первенстве динамовец дебютировал в 18 лет у Виктора Тихонова в 2004 году. В том же году Зинэтула Билялетдинов взял юниора на Кубок мира. В обоих случаях сборная провалилась, а под Рождество будущие Ови и Джино удостоились смачной оплеухи в финале молодежного ЧМ от Кросби, Бержерона, Гецлафа, Фанефа, Ричардса, Картера и будущего короля канадского легиона КХЛ Доуса – 1:6.

Неудачи только закалили Овечкина. Он блестяще дебютировал в НХЛ, где принялся приватизировать один персональный трофей за другим. Правда, его «Вашингтон» в плей-офф регулярно буксовал. Лишь в прошлом году наконец добрался до вершины – взял первый Кубок Стэнли в истории франшизы, а русского капитана признали MVP плей-офф.

Впечатленные подвигами Александра Великого в НХЛ наши болельщики ждут от него того же в сборной. Но разве можно сравнить международные достижения Овечкина и Владислава Третьяка, рекорд которого по участию в ЧМ (13) форвард повторил минувшей весной в Братиславе. Хотя и ему есть чем похвастать – три золотые медали, две серебряные, четыре бронзовые. Вспомните, после победы на ЧМ-1993 наша сборная до 2002 года вообще за пьедестал ЧМ зацепиться не могла.

И тем не менее критика в адрес Овечкина в сборной от отечественных фанатов звучит постоянно. При этом никто не скажет, что Саша бережет себя, не выкладывается на ЧМ или Олимпиадах, Кубках мира. Наоборот, рвет жилы похлеще, чем в клубе, где ему исправно платят десятки миллионов долларов.

ОВИ И ФЕДОРОВ

Так в чем же загвоздка? Я в этом году посмотрел матчей пятьдесят «Вашингтона», из них семь живьем с трибуны, и мнение сложилось.

Александр не сможет полностью раскрыть свой потенциал, если сборная не будет выстроена под него. Как это сделал Олег Знарок на ЧМ-2014 в Минске. Либо он должен играть в клубном звене. Как это случилось на эпохальном ЧМ-2008 в Квебеке. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин сумели уговорить приехать Сергея Федорова. Центр ударной тройки «Вашингтона» с Овечкиным и Семиным на краях вытащил для страны тот чемпионат мира.

Но российского трио в «Кэпиталз» при Овечкине больше не будет. А вдвоем с Кузнецовым, да еще на подхвате, как показали ЧМ-2016 в Москве и ЧМ-2019 в Братиславе, от «Столичных» толку мало.

Я смотрю, как играет Ови в «Вашингтоне», и не представляю, как и кто способен ему предоставить такой режим в сборной. В «Кэпиталз» роли каждого игрока расписаны так же скрупулезно, как партии музыкантов в симфоническом оркестре. И Овечкин тут первая скрипка. Он никогда не выходит в меньшинстве. Он всегда откатывает все две минуты большинства. Ну почти всегда. Он всегда при численном перевесе занимает позицию левого защитника. При этом он никогда не привозит шайбу в зону атаки – за это отвечают Кузнецов, Бэкстрем, Оши. Вроде каждый вечер одно и то же. Все знают, как будут разыгрывать лишнего «Столичные». Тем не менее конвейер по штамповке голов из офиса № 8 работает бесперебойно.

Вопрос тут только один: возможно ли все это в сборной России? Ответ: нет. Вот потому, оказываясь не в своей тарелке, Овечкин и плывет на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Ну сами посудите, о каких полных двух минутах в большинстве Овечкина может идти речь, если в команде, как на ЧМ-2019, чудо-дуэт Кучеров – Гусев, плюс Малкин, Ковальчук… Это еще Тарасенко, Радулов и Свечников не приехали в Словакию.

ОВИ И КРОСБИ

Значит, Овечкин бесполезен в сборной? Нет! Плей-офф ЧМ или олимпийского турнира – тот же Кубок Стэнли. Там звезды светят не по одиночке, как в регулярном чемпионате, а исключительно слившись с партнерами. Если химия успешна, синтезируется команда-звезда. Как сборная Канады на Олимпиадах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, чемпионатах мира в Праге-2015 и Москве-2016. Как «Вашингтон» в Кубке Стэнли-2018. Или «Питтсбург» в Кубке Стэнли-2016 и 2017.

Проблема разве что в том, что у клубов НХЛ для этого целый семимесячный марафон регулярного чемпионата, а сборная, особенно на Олимпиадах, играет с листа. Но канадцам же удается за несколько дней раз за разом сколачивать чемпионскую машину, в которой каждая деталь на своем месте, а любой супермегазвездный игрок типа Кросби готов выполнять функцию винтика.

Правда, за «Кленовых листьев» то, что все они – сборники, тренеры, менеджеры, эксперты, журналисты – варятся в одной лиге. А потому, с одной стороны, прекрасно знают возможности, плюсы и минусы каждого игрока, с другой – все растут и совершенствуются в единой традиции, стиле, полностью вовлечены в процесс, нюансы тактики, которая в клубах не сильно отличается от манеры североамериканских сборных.

У нас все не так. Мы вынуждены разрываться между двумя континентами. Впрочем, это беда не только России, но и остальных ведущих хоккейных держав Старого Света – Швеции, Чехии, Финляндии. Потому европейцам крайне сложно конкурировать с Канадой на турнирах в формате «лучшие против лучших».

О чем говорить, если ни «Тре Крунур», ни мы, собрав на ЧМ-2019 суперзвездные составы, не сумели справиться с ноунеймами из Финляндии. Потому что химической реакции не произошло, и обе команды так и остались Лего-наборами отдельных премьеров.

Так в чем же вина Овечкина? В том, что он никогда не отказывается играть за сборную, кто бы ей ни руководил и как бы ее ни готовил?