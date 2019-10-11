Чемпион взял Казань. До встречи в финале? - Советский спорт
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11 октября 2019 21:30ХоккейДомрачев Владислав

Чемпион взял Казань. До встречи в финале?

Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате.

Армейцы выиграли 5:2 на глазах министра спорта России Павла Колобкова и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Красно-синие продлили серию побед над Казанью до шести матчей.

«Ак Барс» Дмитрия Квартальнова стартовал в чемпионате с поражения в Москве от ЦСКА (2:3). Дважды в том матче огорчил свою бывшую команду Иржи Секач. На его счету и победный гол.

В этот пятничный вечер тема своих и чужих опять приобрела актуальность. Стартовый штурм гостей привел к автоголу защитника «барсов» Игоря Ожиганова. Бывший армеец освободил левую руку, чтобы поймать шайбу, пущенную от синей линии Богданом Киселевичем. Разве что вратарскую ловушку позаимствовать у голкипера Адама Рейдеборна не успел. В результате шайба от перчатки упала за шиворот обескураженному шведу.

Хозяева слегка оживились после броска в штангу Джастина Азеведо. Помнится, в золотом плей-офф-2018 канадец с этой точки пальнул в девятку ворот Ильи Сорокина. Дело было в Москве, в четвертом матче.

Защитник Альберт Яруллин, потеряв клюшку, решил отобрать чужую, у армейца Антона Слепышева и присел на две минуты.

Удаление Михаила Науменкова на Вячеславе Основине вернуло хозяев в игру. Но Сорокин стоял непробиваемой стеной. Молодой Артем Галимов не даст слукавить. Если такие моменты транжирить, Профессора Даниса Зарипова по голам не догнать.

Давление «барсов» увенчал мусорной шайбой Михаил Фисенко. Он был вознагражден за настойчивость на пятачке. Шайба после броска из-за ворот попала сзади во вратарский щиток и оказалась в сетке.

Ничья простояла… 16 секунд. Линден Вей без помех точно бросил с пятачка, а оба защитника хозяев скрылись за воротами. Через пять минут Секач еще раз огорчил свою бывшую команду. После выигранного Слепышевым вбрасывания чех в касание отправил шайбу в цель.

А когда Киселевич щелчком с радиуса едва не порвал сетку (так он забивал в втором матче финала-2018), переполненная «Татнефть Арена» затихла. Пригорюнилась на трибуне и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Говорят, она встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым. Автор золотого гола в Пхенчхане решил не огорчать девушку, болеющую за Казань, и запомнился разве что мимолетной стычкой в третьем периоде с Патрисом Кормье.

Именно Кормье на короткое время возродил интригу, забросив с пятачка после передачи Азеведо. Ровно через пять минут Константин Окулов размочил Тимура Билялова, заменившего во втором перерыве Рейдеборна.

Зарипов попытался было пустить в ход отработанный трюк имени Тео Флери. Показывая, что будет вбрасывать шайбу в зону по борту, а вместо этого отправляя ее в ворота. Канадец забил таким макаром нашему Алексею Марьину на ЧМ-1991, что не спасло Кленовых листьев от поражения 3:5. Но Сорокин на эту удочку не клюнул.

«Ак Барс» − ЦСКА − 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: 0:1 Киселевич (Окулов, 9:26); 1:1 Фисенко (26:30, 5x4); 1:2 Вей (Слепышев, Секач, 26:46); 1:3 Секач (Вей, 32:57); 1:4 Киселевич (Секач, 36:26); 2:4 Кормье (Петров, Азеведо, 48:05); 2:5 Окулов (Мамин, 53:06)

Вратари: Рейдеборн − Сорокин
Броски: 50-52; в створ: 26-30
Штраф: 4-8

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