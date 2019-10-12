Свечников вновь набрал два очка за матч. Это просто фантастика

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«Флориде» не помогает даже Бобровский

Когда «Флорида» подписала контракт с вратарем Сергеем Бобровским и тренером Джоэлем Кенневиллем, казалось, что у команды резко все наладится. Голкипер должен был творить чудеса, а тренер – создать идеальную систему, которая скроет все проблемы с составом.

Но пока у «Пантерз» получается откровенно не очень. Бобровский выдает отличные спасения, но его великолепной игры не всегда хватает для итогового успеха. В поединке с «Баффало» он отразил 30 бросков, но в итоге уступил в серии буллитов.

К чести «Флориды» – она сумела отыграть две шайбы по ходу третьего периода. Счет команда Кенневилля сравняла за 11 секунд до окончания третьего периода, когда с передачи Евгения Дадонова забил Майк Хоффман. Кстати, у Дадонова в этом матче 1+1.

С одной стороны, «Флорида» должна радоваться одному набранному очку. С другой – команда уступила в третьем из четырех матчей сезона (2:3 бул.).

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Свечников забил первый гол в сезоне

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников очень удивляет. Нет, все мы знали, что он отличный игрок, но вряд ли кто-то мог поверить в его бешеную результативность на старте чемпионата. Форвард набрал два очка в четвертой встрече подряд.

В матче с «Айлендерс» Свечников наконец-то забил. Он отправил шайбу в пустые ворота, но нападающему был очень нужен этот гол, поскольку он стал первым в сезоне. У Свечникова уже восемь (1+7) очков в пяти матчах чемпионата. Он входит в топ-10 бомбардиров НХЛ. Удивительно, как форвард сумел изменить свою игру всего лишь за одно лето. Свечников всегда был больше про голы. Но теперь он умеет отдавать прекрасные голевые передачи.

Во многом именно из-за крутой игры Свечникова «Харрикейнз» занимают первое место в Восточной конференции. «Каролина» не проиграла ни одного матча.

У «Айлендерс» Семена Варламова все гораздо хуже. От «Каролины» «островитяне» потерпели третье поражение в четырех встречах. Не клеится и у Варламова, который в очередной раз остался в запасе.

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Гавриков в первой паре «Коламбуса»

Защитник Владислав Гавриков потихоньку осваивается в «Коламбусе». На встречу с «Анахаймом» (1:2) главный тренер Джон Торторелла не побоялся поставить ярославца в первую пару. Правда, наставник почему-то дал защитнику всего чуть больше 14 минут на льду, а также лишил его игры в меньшинстве и большинстве.

Зато Гавриков сумел закончить свой матч с нулевым показателем полезности, что довольно неплохо, если не забывать, что «Блю Джекетс» опять проиграли. Пока у защитника «-2» по сезону. Гавриков принял участие в трех из четырех матчей «Коламбуса» в чемпионате. Он пропустил лишь стартовую игру с «Торонто».

Гавриков неплохо действует у своих ворот, но ему нужно прибавлять в атаке. Иначе время в большинстве он не получит.

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Статистика

Коламбус – Анахайм – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Дюбуа – Сильверберг, Фаулер

Баффало – Флорида – 3:2 бул. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ларссон, Сканделла, Миттельштадт – ДАДОНОВ, Хоффман (ДАДОНОВ)

Каролина – Айлендерс – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Терявяйнен, Песс (СВЕЧНИКОВ), Хаула, Хэмилтон, СВЕЧНИКОВ – Нельсон, Бойчак