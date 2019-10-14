Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности - Советский спорт
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14 октября 2019 10:30ХоккейКостяев Иван

Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности

«Советский спорт» рассказывает о ренессансе Ильи Ковальчука.

Непонятный «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» – самая загадочная команда НХЛ, потому что от нее не знаешь, чего ждать. Она обыгрывает крепкий «Калгари» (4:3 от.), затем без вариантов уступает «Ванкуверу» (2:8), а после уничтожает претендента на финал Кубка Стэнли «Нэшвилл» (7:4).

В последнем матче «Кингз» уступили «Вегасу» (2:5). Снова ужасная игра, неразбериха в обороне и не самая однозначное выступление Ильи Ковальчука. Он эту встречу закончил с показателем полезности «-2» – и легко отделался. Могло все закончиться еще хуже.

Конечно, фанаты «Лос-Анджелеса» могут говорить о гениальной игре вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери. Голкипер совершил два суперспасения, не ошибался и даже умудрился бросить по воротам. Кроме того, у соперника «Кингз» в целом шла игра. Точные передачи, хорошие броски – все это получалось у «Вегаса». Другое дело, что «Лос-Анджелес» не сумел сломать игру «рыцарей».

Ковальчука рано отправили на пенсию

Рассуждения о Ковальчуке не могут идти в разрез от общего состояния команды. Россиянин куда лучше выглядит в этом сезоне. По крайней мере, его не пытаются зажимать, у него есть место в основном составе.

Ковальчук сходу показал, что его рано отправлять на пенсию. У него все хорошо: в четырех встречах нападающий заработал шесть (2+4) очков. Да и в поединке с «Вегасом» форвард вместе с Майклом Амадио и Тревором Льюисом был лучшим в составе «Кингз».

В основном они выходили против топ-6 соперника, но самое главное – переигрывали оппонента. Ковальчук и компания создавали опасные моменты, больше бросали и никак не заслужили итоговый минус. Если бы у Ковальчука залетел хотя бы бросок, то восприятие его игры было бы другое.

Игру россиянина рассматривают под микроскопом

Ковальчук – один из главных снайперов 2000-х. Сейчас ему 36 лет, но от форварда ждут голевых свершений. Журналисты и болельщики не дают ему поблажек от слова совсем. Они требуют, чтобы он забивал почти в каждом матче.

Пока с этим особых проблем нет. С набранными очками у Ковальчука и правда все хорошо. Причем он не только забрасывает шайбы, но и отдает голевые передачи. Вспоминается, как в КХЛ он учился это делать.

Ковальчук уже не элитный снайпер. Но он пытается стать хорошим бомбардиром. Ему практически не дают времени на льду с лидерами «Лос-Анджелеса», но даже с Амадио и Льюисом у него получается.

Вряд ли Ковальчука сейчас волнует, что и как пишут о нем в СМИ. В прошлом сезоне его буквально уничтожали, сейчас же градус ненависти спал. Он не является звездой лиги, но играет довольно полезно. Если Ковальчука поменьше будут задевать собственные болельщики и журналисты, то это должно позитивно сказаться на его выступлениях.

Например, зачем делать акцент на случайном автоголе? В матче с «Ванкувером» с ним случилось такое несчастье. Но тогда «Кингз» пропустили восемь шайб. Однако все говорили только о голе в свои ворота.

Ковальчук умеет держать удар

Отличительная черта Ковальчука образца сезона-2019/20 – он умеет собираться после неудачных матчей. Автогол? Не беда. Я выйду и отгружу «Нэшвиллу», а также отдам голевую передачу и закончу матч с «+1».

Очень радует, что Ковальчук принимает участие в действительно важных голах своей команды. Вряд ли кто-то упрекнет форварда, что его голы не влияют на итоговый результат. Ковальчук забивает, когда игра еще не сделана.

Возможно, его справедливо ругают за то, что он не любит отрабатывать в обороне. Но когда-то было иначе? Ковальчук – классический форвард, который никогда не торопится возвращаться в защиту. Североамериканские журналисты могут его ругать сколько угодно, однако Кови вряд ли изменит свою игру.

Он может минимизировать количество ошибок. Он может реже обрезаться и даже вступать в борьбу у бортов. Но он вряд ли будет сломя голову нестись к своим воротам при потере шайбы. Любой тренер должен это учитывать, если выпускает такого хоккеиста на площадку. Команда должна использовать плюс форварда, а не акцентировать внимание на его минусах.

«Лос-Анджелес» – «Вегас» – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Голы: Вагнер, Браун – Смит, Пачиоретти, Штясны (2), Стоун

«Виннипег» – «Питтсбург» – 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)
Голы: Перро (КУЛИКОВ), Шайфли – Астон-Риз (2), Гюнцель (2), Лафферти (2), Симон

«Сан-Хосе» – «Калгари» – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Майер, Лабанк, Гертл – Линдхольм

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