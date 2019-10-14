Мозякин забивает, Крикунов побеждает, Кошечкин подставляет. Как «Динамо» выиграло у «Магнитки»

БЕЗ ВЕЛИЧКИНА

В последних числах сентября журналисты в последний раз беседовали с вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным. «Сталевары» гостили в Подмосковье, проиграв сначала «Витязю» в Подольске, а потом «Авангарду» в Балашихе. В Подольске Величкин бросил слова упрека агентам – мол, кого нам подсунули. В Балашихе же вдруг помягчал и объяснил причину увольнения главного тренера Йозефа Яндача.

Казалось, худшее для «Металлурга» позади. Однако в прошлый четверг после домашнего поражения от «Адмирала» Величкина ушли. Его кресло управляющего занял босс с Металлургического комбината. Поговаривали, что Величкину не простили не столько ковровую селекцию, на которую потратили полмиллиона рублей, а возвращение к штурвалу Ильи Воробьева.

Новый старый тренер сразу начал жаловаться на своего предшественника, а не выправлять турнирную ситуацию. Пока фаворит Востока вне зоны плей-офф. Однако все уверены, что временное явление.

В турне по маршруту Череповец – Москва – Сочи «сталевары» отправились без Величкина. В команде его недолюбливали, но нам его будет не хватать.

«КОШЕЧКИН СПАС КРИКУНОВА»

Тревожная ситуация сложилась вокруг «Динамо». Деструктивные силы чуть не в полный голос отправляли в отставку главного тренера Владимира Крикунова. Но на очередной сброс информации его команда отвечала победой. Причем над «Автомобилистом» - сначала в гостях, потом дома.

Тренеру-патриарху все равно, кому пихать – масочнику или титулованному ветерану. Самый-самый из последних, Афиногенов давно не попадает в состав. Другой, вратарь Еременко, вытеснил из основы перспективного Бочарова.

На «Магнитку» поставили дважды MVP Кубка Гагарина. Как-то в редакции «Советского спорта» Еременко признался, что самый неудобный для него форвард, можно сказать, злой гений – Мозякин:

- Хитрющий, смотрит в одну сторону, а бросает в другую. Его не прочитаешь.

Однако на старте сезона с голами у главного бомбардира КХЛ и отечественных чемпионатов была напряженка. Случалось, капитан «Магнитки» выходил «без ног», но золотые руки никогда его не подводили. А тут они задеревенели. Шайбу не могли укротить, наводивший ужас на вратарей бросок куда-то пропал.

Однако в течение 74 секунд первого периода Мозякин решительно отмел эти предположения. Сначала он снял паутину щелчком после выигранного вбрасыввния, а потом уже с кистей отправил шайбу в ту же самую девятку. Дублем ответив на гол динамовца Индрашиса.

Любители рекордов и статистики тотчас потянулись к своим кондуитам и обнаружили, что на снайперском счету Мозякина стало 530 шайб.

После перерыва бело-голубые включили ноги и вышли вперед. Защитник гостей Верещагин смахнул шайбу, которая на миллиметры переползла ленточку. А Яшкин сработал на пятачке в чисто энхаэловском стиле.

Третий период подарил болельщиком несколько незабываемых мгновений. В исполнении бывших нападающих ЦСКА. «Сталевар» Любимов включил то ли Харламова, то ли Мальцева, то ли Макарова, то ли всех троих сразу. Эффектно пропустив шайбочку под коньками защитника Миронова, изготовившегося для фирменной «мельницы», форвард на паузе бросил под перекладину.

Соперники наверняка доигрались бы до овертайма, но голкипер Кошечкин решил примерить лавры знаменитого немца Нойера. Вратарь-олимпионик устремился на перехват, оставив свои владения. Хотя защитник Яковлев успевал накрыть динамовца Кулемина. Форвард легко объехал Кошечкина и закатил шайбу в пустые ворота.

Автор четвертого гола на этом не остановился, не дал умереть интриге. За выброс шайбы присел в штрафной бокс. До сирены оставалось без малого две минуты. Однако гости заменили вратаря и получили две шайбы в пустые ворота. Первую - после неаккуратного паса Мозякина, перехитрившего своего партнера Локтионова.

- Кошечкин спас Крикунова, - шутили после финальной сирены болельщики.

Но кто спасет Воробьева?