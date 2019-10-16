Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне - Советский спорт
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16 октября 2019 09:04ХоккейСлавин Виталий

Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне

«Тампа-Бэй» победила «Монреаль».

Интересно было посмотреть на «Тампу» в преддверии суперматча в четверг в Бостоне. «Молнии», отдыхавшие четыре дня, в Монреале выглядели очень убедительно. У «Канадиенс» и шансов-то на положительный исход не было – 1:3.

Виталий СЛАВИН
из Нью-Хейвена

Конечно, до решающих матчей сезона еще тьма времени, но чемпионские амбиции необходимо подтверждать уже сейчас. Хотя бы для того, чтобы убедить самих себя: 0-4 от «Коламбуса» в стартовой серии плей-офф-2019 – обыкновенное недоразумение, стечение обстоятельств. Тем более после сенсационной оплеухи в предыдущем туре в Оттаве от безнадежного аутсайдера – 2:4.

Ну да, Влад Наместников дублем напомнил его бывшей команде о себе. Но Джона Купера куда больше взволновало, почему опять, как в Кубке Стэнли-2019, разом замолчали все его лидеры. Более того, Стив Стэмкос и Никита Кучеров не только очков не набрали, но и по «минус 2» полезности схватили, а центр их звена Брэйден Пойнт – и вовсе «минус 3».

Пауза южанам явно пошла на пользу. Хотя счет небольшой, гости уверенно контролировали игру почти все 60 минут. Да, первыми забили монреальцы – ошибся Андрей Василевский, проспавший шайбу после открытого щелчка издали. Но этот в общем нелепый гол только еще больше раззадорил «Молний». Включая Василевского: в дальнейшем он отыграл просто замечательно, отразив в итоге 33 броска из 34. В награду – титул третьей звезды матча.

А первой заслуженно удостоился капитан «Тампы». Стэмкос организовал два ключевых гола гостей, на что ему хватило 71 секунды, не считая 18-минутного перерыва между первым и вторым периодами. В обоих случаях результативную атаку начинал Кучеров, но Стэмкос из наброска-эскиза россиянина делал шедевр. Выдержал паузу и скинул шайбу под убойный выстрел под перекладину Брэйдону Коберну, а затем в большинстве с подачи Виктора Хедмана зарядил из офиса №8 в ближнюю девятку.

«Канадиенс» кинулись отыгрываться и через 57 секунд попались на неудачной пересменке – 1:3, тушите свет.

Все запевалы «Тампы» Стэмкос, Кучеров, Василевский, Хедман, Сергачев, Палат, Макдона подтвердили свой класс. Однако я в первую очередь отметил бы Пойнта, пусть 23-летний центр в этот вечер очков не заработал. Все помнят, как долго бастовал канадец и согласился, скажем прямо, на унизительный для его уровня трехлетний контракт на 6,75 млн долларов за сезон. Он же еще и травму серьезную перенес, долго лечился. Ожидалось, что вернется в ростер лишь в конце октября. Но Брэйден форсировал восстановление и уже 11 октября в Торонто дебютировал в новом сезоне. Да как! С ходу выбил дубль, добавил ассистентский балл, и вдохновленные южане разорвали миллионеров «Лифс» 7:3!

По мне, так именно Пойнт – мотор звена Кучерова и Стэмкоса. Благодаря отличной скорости, маневренности, смекалке он успевает везде – задает, словом, ритм всей пятерке. К тому же здорово комбинирует – Никита и Стив могут не сомневаться: обратный пас они получат всегда. Но при одном условии – если находятся в лучшей позиции. Потому что у Пойнта и бросок отменный – хлесткий, быстрый, точный. Он сам всегда готов поразить цель. Неслучайно все три сезона в НХЛ у нападающего примерно одинаковое количество голов и передач – соответственно 18 и 22, 32 и 34, 41 и 51. Хотя в современном хоккее, казалось бы, только Александр Овечкин способен претендовать на такие соотношения.

«Бостон» для вроде как раскочегарившейся «Тампы» оселок идеальный. У финалистов Кубка Стэнли-2019 все в полном порядке. Пять побед в шести турах, в том числе две на ноль. Состав подогнан и сыгран. Все герои на месте и уже сейчас в прекрасной форме – Давид Пастрняк в последней игре оформил покер в ворота «Анахайма» (4:2). Чеху ассистировали Патрис Бержерон, Брэд Маршанд и мой любимый на сегодня защитник НХЛ Тори Крюг, а 42-летний капитан «Брюинз» Здено Хара откатал аж 26 минут. К тому же «Медведям» перед визитом «Тампы» календарь предоставил целых четыре дня паузы.

Так что, и в, казалось бы, заунывной бесконечной регулярке всегда найдутся принципиальнейшие поединки, в которых нерв, страсть и интрига гарантированы. Уверен, в четверг в Бостоне нас ждет именно такой матч.

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