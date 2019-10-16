У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной»

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Михееву пока не хватает стабильности

Несмотря на то, что вокруг главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока постоянно ходят противоречивые слухи (говорят, им очень недовольно руководство клуба), «Лифс» продолжают набирать очки. Сегодня не поздоровилось «Миннесоте», у которой много проблем.

«Торонто» сделало игру во втором периоде, когда проигрывало 0:1. На то, чтобы забить четыре гола, хозяевам понадобилось около 11 минут. Свое слово сказали лидеры. Шайбы на счету Джона Тавареса, Остона Мэттьюза и Митча Марнера. Еще один раз отличился Андреас Юнссон.

Увы, но Илья Михеев ушел со льда без очков. Россиянин привычно старался, нанес два броска и провел более 14 минут на льду. Но запомнился Михеев, прежде всего, классной игрой в меньшинстве.

Победа позволила «Торонто» подняться на четвертое место в Восточной конференции. «Миннесота» опустилась на последнюю строчку таблицы Запада.

Ковальчук и Свечников – ноль очков

«Лос-Анджелес» против «Каролины. Илья Ковальчук против Андрея Свечникова. На льду сошлись один из главных снайперов НХЛ 2000-х и будущая звезда лиги. Только благодаря этой вывеске многие решили посмотреть этот матч.

К сожалению, он получился скучным. Сначала болельщикам пришлось довольно долго ждать гола. На пятой минуте второго периода счет открыл нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас. Как оказалось, гол стал победным. Вторую шайбу «Каролина» забрасывала уже в пустые ворота.

А что же Ковальчук? Россиянин бился, пытался переломить ход встречи и даже сломал три клюшки за один период. Два раза ему в этом помогли соперники, еще один раз он постарался сам. В графе полезность у Ковальчука «-2». Это очень плохо на фоне других партнеров по команде. Но весь «Лос-Анджелес» выглядел не слишком круто. Вряд ли стоит винить в поражении лишь одного россиянина.

Свечников провел очень серый матч. Ноль очков, ноль полезность и 12:29 на льду. Второй раз подряд 19-летний форвард ушел со льда без результативных действий. В предыдущей встрече с «Коламбусом» нападающему также не удалось отличиться.

Не день российских защитников

«Филадельфия» Ивана Проворова встречалась в гостях с «Калгари». «Флайерз» довольно ожидаемо уступили. У «огоньков» было огромное преимущество по ходу встречи. То, что матч закончился всего лишь 3:1, большая заслуга вратаря гостей Брайана Эллиотта. Он отразил 35 бросков из 37, а последняя шайба влетела уже в пустые ворота.

У Проворова по итогам матча «-2». Ярославец в очередной раз не набрал очков. Естественно, у него самое большое игровое время в команде (23:15), но толку-то? От Проворова ждут набранных очков и полезных действий. Если с результативностью пока все неплохо – три очка в четырех матчах, то с полезностью все печально – «-3».

Не очень удачную встречу провел защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов. Матч с «Аризоной» он закончил с «-1», а его команда уступила 2:4. Эту игру россиянин захочет поскорее забыть. Кстати, «Виннипег» потерпел второе поражение кряду.

«Детройт» опускается на привычное место

Одна из самых популярных команд в России – «Детройт» – проиграла во второй раз подряд. «Крылья» разгромно уступили «Ванкуверу» (1:5). «Ред Уингз» классно начали сезон, но постепенно опускаются на дно таблицы Запада. Пока «Детройт» восьмой, но это временно. Падение точно продолжится.

Дело в том, что состав «крыльев» очень и очень слаб. Хороших хоккеистов в великом клубе практически нет. А новый генеральный менеджер Стив Айзерман, с которым связывают определенные надежды, пока не успел перестроить команду.

Возможно, сейчас «Детройту» нужно искать усиление внутри клуба. Например, попробовать Евгения Свечникова, который здорово смотрелся на предсезонных матчах. Команда очень мало забивает. Сейчас у нее 17 шайб, это не самый лучший показатель. Свечников вполне мог бы попробовать встряхнуть атаку «Детройта».

ТАБЛО

Монреаль – Тампа-Бэй – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Петри – Коберн (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Джонсон.

Торонто – Миннесота – 4:2 (0:1, 4:0, 0:0)

Голы: Таварес, Марнер, Юнссон, Мэттьюз – Кунин, Мэйю.

Виннипег – Аризона – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Шайфли, Коннор – Гарланд, Дворак (2), Шмалц.

Калгари – Филадельфия – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Фролик, Манжипан, Линдхольм – Нисканен.

Ванкувер – Детройт – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Стечер, Эдлер, Петтерссон, Миллер (2) – Ларкин.

Вегас – Нэшвилл – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Стоун, Смит – Туррис, Сиссонс, Ярнкрок, Форсберг, Бонино.

Лос-Анджелес – Каролина – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Нечас, Ахо