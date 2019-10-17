Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке

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Он рассказал о взлете Владимира Ткачева, сходу ставшего лидером СКА, форварде с самым сильным броском в лиге Антоне Бурдасове, нюансах работы агента, своих спортивных пристрастиях и многом другом.

«СПАСИБО «СИБИРИ» И «АВАНГАРДУ» ЗА САМВЕЛА»

– Не хочется начинать разговор с печальной темы, но придется. Ушел из жизни защитник Самвел Мнацян, ему и 30 не исполнилось. Он тяжело болел. Неужели не было шансов на спасение?

– Сначала все пошло хорошо, через полгода врачи сказали, что 90% раковых клеток убито, потом весной порекомендовали поменять курс лечения, потому что не было прогресса. Однако летом началось ухудшение, вернулись к прежнему курсу. У меня уже были билеты в Германию, в начале октября я вернулся из Америки и на следующее утро собирался вылететь к Самвелу. Но тут позвонил его отец и сказал: «Подожди, не вылетай, сыну совсем плохо». Вскоре он мне написал: «Душа Самвела улетела». Он боролся до последнего. Когда было улучшение, собирался вернуться на лед. Хочу поблагодарить руководство «Сибири». В этой ситуации оно повело себя по-человечески. Никаких разговоров о расторжении контракта. Всем, кто поддерживал Самвела, большое спасибо и низкий поклон.

– Еще одна горячая тема – возвращение в КХЛ Антона Бурдасова, еще одного вашего клиента.

– Мы приняли решение уехать в НХЛ. Но те клубы, которые его хотели видеть, должны были подписать игроков. Не было понимания, сколько денег остается под потолком зарплат. Мы начали оформлять документы, клубы НХЛ попросили нас сохранять тишину, поэтому пришлось сказать: «С НХЛ у нас все переговоры закончились». Мне приписали какие-то слова, которые я никогда не произношу – «адьос». Все равно Антон туда смотрел. Ему хотелось понять, как он там будет выглядеть. Нас встретили в «Эдмонтоне» очень тепло. Хотя говорят, что это холодный город, неуютный для жизни. На меня он произвел позитивное впечатление. В команде Антона приняли, он хорошо общался со всеми, в том числе и со звездами. Шикарная арена, раздевалка – все по высшему разряду, генеральный менеджер Кен Холланд – очень позитивный и порядочный человек, его слова не разошлись с делом, искали пути оставить Антона. Мы прилетели в Эдмонтон, и уже через два дня он вышел на игру, потом перед второй его заразил вирусом Гранлунд, но все равно Антон сыграл прилично, получил позитивную прессу. Параллельно его просматривали еще две команды. И был реальный вариант остаться в НХЛ. Требовалось немного подождать, вернуться в Россию, оформить визу. Но на это ушло бы время, потом опять акклиматизация за океаном, пришлось начать сезон в фарм-клубе в АХЛ, чтобы набрать форму. После возвращения в Россию Антон по своим делам поехал в Питер и случайно встретил Романа Ротенберга. Они переговорили и Роман Борисович сказал: «Советую задержаться, ты поможешь СКА – мы поможем тебе. Случай, как с Владимиром Ткачевым».

«БУРДАСОВ ВЕРНУЛСЯ В ПИТЕР ЗА КУБКОМ ГАГАРИНА»

– Вратарь ЦСКА и сборной Илья Сорокин признался, что самый сильный бросок в лиге – у Бурдасова. Помнится, в финале плей-офф-2015 Антон буквально деклассировал вратаря «Ак Барса» Маркуса Нильссона…

– Бросок Бурдасова, его игровые качества оценили и в «Эдмонтоне». Там все построено на позитиве. Не понимаю, почему у нас не везде так. По заказу одного из клубов, желавшего заполучить Антона, на него стали лить грязь. Хочу выразить благодарность руководителям Уфы. Они до его отъезда сказали: «Если вернетесь – будем разговаривать». Правда, потом до разговора дело не дошло. Видно, тренер не видел его в команде, хотя в прошлом сезоне Антон сохранил ему место. Он столько победных голов забил! Хотя его игровое время от матча к матчу сильно разнилось. Бурдасов забил СКА две шайбы, а на льду провел всего 11 минут. Та же самая ситуация в Уфе сложилась с Ткачевым. А ведь они оба никогда не хнычут, не жалуются, всегда на позитиве. Знаю, когда Бурдасов был травмирован, во время плей-офф он ходил к тренеру и просил поставить на большинство Ткачева. Понятно, что в команде есть классные иностранцы. У нас привыкли им задницу лизать. Любовь, которую мы проявляем к легионерам, как правило, безответная. Когда мы приезжаем в другую лигу, то должны быть на две головы выше местных игроков, только в этом случае попадаем в состав. У нас же зачастую иностранцев берут по объявлению и держатся за них до последнего. У нас многие тренеры, будучи игроками, говорят одно, а закончив карьеру и став тренерами – другое. И очень часто оскорбляют хоккеистов. Такой у нас менталитет.

– В СМИ мелькала сумма контракта Бурдасова – 30 миллионов.

– Это не правда. Но сумма не большая. Антон сразу сказал: «Иду в СКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Тогда и деньгами не обидят». Его взяли под задачу. Мы быстро пришли в СКА к компромиссу. Да, в другом месте он мог бы получать намного больше, но Антон играет в топ-клубе, где созданы великолепные условия.

– У Кузьменко – контракт на четыре сезона с зарплатой 70 миллионов в год. А он не всегда попадает в состав.

– Как же мы любим считать чужие деньги! Антон взял столько, сколько ему дали. Он очень хотел вернуться в Питер, там у него квартира, там его любят болельщики. Я вообще считаю, что потолок зарплат – это такая глупость. Игроки ведь начнут толпами уезжать. Смотрите, сколько сейчас уехало.

– А почему Бурдасов покинул СКА после чемпионского сезона?

– Не хочу ворошить прошлое. Так сложилась ситуация, его обменяли. У каждого своя правда. Но я знаю одно: у Бурдасова, у Ткачева, У Шумакова очень высокий КПД.

«ШУМАКОВ ВЗЯЛ ВИНУ НА СЕБЯ – ПОСТУПИЛ ПО-МУЖСКИ»

– Ткачев в Питере расцвел. Его вовсю сравнивают с Никитой Гусевым…

– В Уфе ему тренер сначала не доверял. Даже когда позвонили из сборной в клуб, один из менеджеров ответил: «Не надо его приглашать, он слабый». Я редко звоню тренерам, но тут набрал Цулыгина: «Коля, дай Ткачеву шанс». Он дал в плей-фф, и Володя себя показал во всей красе. У нас же как – ошибся и сел на лавку. В НХЛ ведь не так. Там даже звезды ошибаются, и никто их за это не сажает.

– СКА реально завоевать Кубок Гагарина?

– Будет сложно. ЦСКА – все-таки машина. Но шанс всегда есть. Сейчас питерцы сыграются, наладят связи, еще Кагарлицкий разыграется. Пока он не в своей тарелке, хотя мы знаем, какой он хоккеист. И тогда у СКА будет три сильных звена. Барабанов должен прибавить.

– Есть мнение, что игроки с техничным катанием стали заложниками узкой коробки…

– А мне нравится хоккей на канадской коробке. Там требуется мастерство. Никого не обманешь. Это на большом льду можно уйти в угол и там закопаться с шайбой. Здесь же все выполняется быстрее, уезжать некуда, надо быстро принимать решения. Еще не все перешли на узкие площадки. Сохраняются три вида. Можно сравнить хоккей. Переходить на новый размер – дорого. Даже ЦСКА пока не подвинул ворота к лицевому борту, потому что это тяжело осуществить технически. И обвинять КХЛ в том, что играют на площадках трех видов, неправильно. Думаю, на следующий год большинство клубов перейдет. Не обязательно на канадские, можно и на финские. В НХЛ, к слову, многие хотят расширить коробки. Им тесновато на канадских. Так что ничего страшного, если в КХЛ останутся два вида коробок – финские и канадские.

– Еще один ваш клиент Сергей Шумаков вернулся из-за океана в КХЛ и сразу стал забивать…

– Он бы и там забивал. Ему надо было провести игр пять в фарм-клубе «Вашингтона» и вернуться в основную команду. Я разговаривал с тренером, он уверял, что Шумаков будет много играть в топ-звеньях, а поставил его в четвертое, где Сергей сломал руку и пропустил полтора месяца. Это у нас с оторванной головой ты уже через два дня тренируешься, а там надо вылечиться полностью, никто тебя с травмой не выпустит. Я звонил генеральному менеджеру, просил: «Можно Шумаков будет заниматься на льду?» – «Нельзя». А у нас сотрясения мозга, часто вылечивают не до конца, эти сотрясы у игроков накапливаются и сказываются потом на здоровье. Раньше хоккеистов кормили сомнительными таблетками. Эти так называемые врачи по указке тренеров. Сейчас все это ушло. Лига развивается. Но по мне уровень хоккея в этом сезоне упал.

– Крэйг Мактавиш после увольнения из Ярославля признался, что был крайне удивлен, увидев, что в КХЛ играют не в горизонтальный, а в вертикальный хоккей. В НХЛ – другой стиль.

– В НХЛ все расписано. Там тоже шайбу забрасывают в зону, но каждый игрок знает, куда бежать, что делать. Я все это переводил Бурдасову в «Эдмонтоне».

– Вернемся к персоне Шумакова. Почему он ушел из ЦСКА?

– Думаю, его все-таки тяготила обстановка в команде. Что-то не сложилось с главным тренером Никитиным. Это вовсе не значит, что он плохой тренер, просто не сложилось. Да и эта история в Казани добавила масла в огонь. Сергей взял всю вину на себя, поступил по-мужски.При этом Никитин хотел его оставить и все делал для этого.

– Тогда ведь Шумаков ушел от вас к другому агенту?

– Хотел уйти, не ушел. Другой агент задурил ему голову, вылил ушат грязи на меня,на ЦСКА, Никитина и Есмантовича. Эти небылицы едва не испортили Сергею карьеру. Но мы с ЦСКА разрулили ситуацию. Сейчас Шумаков приносит пользу «Авангарду».

– Без Шумакова сник Шалунов.

– Старые связи. Ему надо время, чтобы завестись, набраться агрессии, злости. Ты привык к партнеру, а тебя стали перемещать на другую позицию. В команде есть Григоренко – с таким же броском.

– Зачем Шумаков рассекретил суммы своего контракта в ЦСКА – за каждый из трех сезонов?

– Я его спрашивал об этом. Он сказал, что не называл, а поддакивал журналистам. Но обнародованные суммы не соответствуют действительности.

«ВЫИГРАЛИ СУДЫ У «АДМИРАЛА» ПО ВСЕМ ДЕСЯТИ ИГРОКАМ»

– Что происходит в «Адмирале», в котором играло много ваших клиентов?

– Успехи «Адмирала» – это полностью заслуга Светлова. Он отличный тренер. Ему приходится работать с игроками, которых ему навязывают. Тамошние руководители ничего не понимают в хоккее. Мы выиграли суды по всем десяти игрокам, «Адмирал» не хочет им платить. Теперь этими делами будет заниматься КХЛ, там ждали решение суда. Новый губернатор Приморья обещал ведь после решения суда закрыть долги.

Сейчас не дают играть способному вратарю Серебрякову. Выставили за него неподъемную сумму отступных – 25 миллионов рублей. Он таких денег не стоит. Давали десять, а они хотели 12, 15. Позвонили из одного клуба, предложили 5, а там сказали: «Давайте 13». А игрок не может зарабатывать, кормить семью. Это форменный запрет на профессию.

– Кем из клиентов гордитесь?

– Многими, в частности, Евгением Артюхиным! Он пропустил сезон, сделал операцию, подлечился. В «Витязе» им довольны. Тренер Кравец сказал об этом прямым текстом. Вы все слышали. Я частично виноват перед Алексеем Копейкиным, который умеет забивать. Он многим бы клубам пригодился. Возможно, мы с ним не учли изменения на рынке игроков и не угадали с ценой. Это же относится и к Виктору Александрову. Михаил Фисенко – красавец, парень с характером. Не зря же его ценит тренер Квартальнов. Он везде отрабатывает, да еще голы забивает.

– В чем причина взлета «Витязя»?

– Сложилась команда, новый тренер Кравец объединил вокруг себя игроков, стал с ними общаться, как с людьми. Не знаю, надолго ли так высоко забрался «Витязь». Но этот «Витязь» всем интересен. Президент клуба Михаил Головков – человек терпеливый и позитивный. Хорошо работает генеральный менеджер Варицкий. Наконец, в «Витязе» пошло так.

– Карьера вратаря Ивана Налимова идет извилистым путем…

– Все проблемы себе создал сам Иван Налимов. Думаю, он все проанализировал, осознал. В «Сочи» у него хороший шанс стать первым номером. Мне из «Чикаго» часто звонит тренер вратарей, спрашивает о Налимове. Там знают его потенциал.

– Кто самый сильный вратарь в КХЛ?

– Сорокин! Но «Айлендерс» сами захлопывают перед ним двери, подписав отличного вратаря на долгий срок и за большую сумму. Если Сорокин должен ехать в НХЛ, то только на роль основного. Очень важно, чтобы игрок видел перспективу. Есть у меня клиент – Тренин в системе «Нэшвилла». Ему очень тяжело пробиться в первую команду, потому что там 15 нападающих на односторонних контрактах. Я ему говорю, ну куда тебе туда – там такой мощный состав, все забито. Он играет в АХЛ, ждет своего шанса в НХЛ. Должен держаться и терпеть.

18-летний Алалыкин из Уфы забил в своем единственном матче за «Салават» гол, и тут же ему начали названивать из-за океана агенты: «Давай, мы поможем тебя на драфт поставить». Хотя не знают игрока, никогда его не видели. Часто агенты в погоне за деньгами вредят игрокам.

– Что же делать молодым?

– Цепляться за шанс. И если попали в обойму, то надо держаться, цепляться зубами, кусаться. И понимать, что не все созданы для первых звеньев. Для этого нужды большие яйца. А не бегать от агента к агенту. Я ведь никого насильно не задерживаю. Признаюсь, люблю свою работу. Того же желаю всем. Тогда и в жизни все поменяется. А то у нас любят все хаять, в том числе и Президента. А если бы не наш Президент, то мы жили бы совсем в другой стране, которая Гондурасом называлась бы. Особо в политику не ударяюсь, но я обеими руками за нашего Президента. Программа подготовки Третьяка и Ротенберга «Красная машина» – это правильно. Хватит тренерам брать взятки. Работайте! Про меня говорят, что я первый откатчик. Вы покажите мне хоть одного генерального менеджера, которому я откатил. Не работаю с некоторыми командами как раз потому, что не хочу непонятных ситуаций.

– Шуми, за кого болеете?

– За ЦСКА. Всегда болел, с детства.