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17 октября 2019 08:59ХоккейСлавин Виталий

Самсонов съел Холтби?

«Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сэйвам российского голкипера.

Похоже, «Вашингтон» приступил к расчистке клубной платежной ведомости. По крайней мере вратарь Брэйден Холтби, оставленный в игре с «Торонто» в запасе, получил четкий сигнал, что контракт с ним могут и не продлить. Тем более дублер неплохо справляется. Благодаря 29 сэйвам Ильи Самсонова «Кэпиталз» взяли верх 4:3.

Виталий СЛАВИН

Перед началом матча телевизионщики с издевкой напомнили о безумной подписной кампании «Лифс», стартовавшей 1 июля 2018 года, когда заключили семилетний контракт на 77 млн долларов с Джоном Таваресом, нынешним капитаном канадцев. 1 декабря после долгих препирательств Вильяму Нюландеру выписали 45 млн на шесть лет. Затем 5 февраля Остону Мэттьюзу легко отвалили 58,17 млн на пять лет. Незначительно отстал его ровесник Митч Марнер, как и Нюландер объявивший забастовку. «Листья» послушно подмахнули 22-летнему нападающему баснословный гонорар – 65,358 млн за шесть лет.

Иначе говоря, «Торонто» привязал к себе всю эту бравую четверку минимум до конца сезона-2023/24. Вот только съели они 40,5 млн долларов из 81,5 млн всей платежной ведомости команды. Чего же удивляться, что в обороне постоянно возникают дыры, а вратари ничего не ловят?! Да это еще было бы полбеды, если бы этот квартет нуворишей отрабатывал свои заоблачные оклады. Куда там! В среду в Вашингтоне Мэттьюз, Марнер, Нюландер набрали… Правильно – ноль очков. Столько же было бы и у Тавареса, если бы под занавес шоу при счете 4:2 коллегу-капитана не пожалел Овечкин, вежливо отдавший шайбу противнику на своей синей линии.

Конечно, надо учесть, что «Торонто» проводил второй матч за два дня. Но чтобы так бездарно развалиться… Марнер и Нюландер откатали по 19 минут, но я их фамилий в трансляции даже не слышал – еще бы: ни одного броска в створ на двоих! Мэттьюз иногда в кадр попадал, равно как Таварес, но Самсонову сотоварищи точно было не страшно.

Апогей беспомощности и безнадеги «Кленовых» – заключительные две минуты, когда при счете 4:3 гости оккупировали зону Самсонова, но до магнитогорца так и не дошло ни одного броска! Илья одержал третью победу в четырех встречах при прекрасном коэффициенте надежности – 1,84 пропущенные шайбы за игру и суперпроценте отраженных бросков – 93,3. Для сравнения: у Холтби лишь одна победа в пяти матчах при жутких 4,27 гола за игру и 84,6%.

А ведь выбор в пользу уральца был неочевиден. Что скрывать, в предыдущем туре именно его ошибка в начале третьего периода матча с «Колорадо», обернувшаяся пятым голом в ворота хозяев, оказалась фатальной. При счете 2:5 из вашингтонцев словно выпустили воздух – они только-только с 0:4 отквитали две шайбы, а тут такой подарок как нож в спину. Однако тренеры «Кэпиталз» рассудили иначе: они так и не простили Холтби трех пропущенных шайб с трех бросков «Колорадо» за восемь минут, после чего его заменил россиянин, и выпустили против «Торонто» в стартовом составе Самсонова. И не ошиблись.

Так же, как у Холтби, будущей весной истекают контракты с «Вашингтоном» у Никласа Бэкстрема (6,7 млн в год) и Радко Гудаса (2,345 млн). Конечно, оба вполне обоснованно будут требовать прибавки. Но где ее взять, если «Столичные» уже сейчас прижаты к потолку зарплат? Ну разве только отправить в свободное плавание Холтби. Тем более что еще через год – в 2021-м завершается 13-летний контракт на 124 млн долларов символа клуба Александра Овечкина. Но если какой-то Мэттьюз зарабатывает под 12 миллионов… А у Ови сейчас более чем скромные для его статуса снайпера номер один в истории НХЛ 9,54 млн в год.

Без Бэкстрема, который отметился на сей раз голом и передачей и удостоился второй звезды игры, и Овечкина «Вашингтон» будет другой командой. Ну типа «Монреаля». Или «Детройта». Хотя оба форварда уже в возрасте, но режимщики дай боже. А такие трудоголики могут и до 40+ лет доиграть. Как Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов, Крис Челиос и Здено Хара.

В пятницу «Кэпиталз» принимают «Нью-Йорк Рейнджерс». Не исключено, что мы увидим дуэль российских вратарей Самсонов против Георгиева. Но самое, безусловно, интригующее – Овечкин против Панарина. Артемий с его «Рейнджерами» уже измучился от безделья – для «Синих рубашек» это будет лишь пятый матч сезона, а для «Кэпиталз» девятый! Но ньюйоркцы накануне сыграют в Ньюарке, а «Нью-Джерси» вообще еще ни одной победы не одержал. Так что, Хлебушек и Ко могут прибыть в столицу США серьезно потрепанными…

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