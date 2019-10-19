Панарин против Овечкина: один забил, другой победил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 09:51ХоккейКостяев Иван

Панарин против Овечкина: один забил, другой победил

«Советский спорт» рассказывает о матчах дня.

Панарин и Бучневич красиво забили «Вашингтону»

Противостояние «Вашингтона» и «Рейнджерс» в нынешнем сезоне – это битва двух российских суперзвезд. Александр Овечкин против Артемия Панарина – лучшей интриги попросту не придумать. Собственно, все смотрели матч через призму этого соперничества.

Увы, но безумной интриги команды не закрутили. «Вашингтон» забил пять голов в ворота Хенрика Лундквиста, тогда как «Рейнджерс» ограничился лишь двумя шайбами. У «Кэпиталз» одно очко набрал Овечкин – он отдал голевую передачу во втором голе. Россиянин вышел на чисто 42-е место по очкам в НХЛ. Теперь у него 1220 очков. Впереди Овечкина находится капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого на счету 1228 очков.

«Рейнджерс» тащили русские – шайбы на счету Павла Бучневича и Панарина. Особенно красивым получился гол последнего. Он разыграл классную комбинацию с Крисом Крайдером. Окончательно все понятно в этой встрече стало в середине третьего периода, когда Ти Джей Оши оформил дубль и забросил четвертую шайбу «Вашингтона». Гарнет Хэтэуэй забивал уже в пустые ворота (5:2).

Бобровский получил пять шайб

Снова многовато пропустил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. «Пантерз» встречались с одним из лидеров сезона – «Колорадо». Команда Джоэла Кенневилла выглядела достойно и сумела затащить соперника в овертайм, где в итоге и проиграла (4:5 OT).

Проблемы в обороне «Флориды» никого не удивляют – все об этом говорили еще до старта сезона. Даже магии Бобровского команде не хватает. Сейчас у «пантер» 29 пропущенных шайб – больше на Востоке только у «Нью-Джерси», который проигрывает всем подряд.

Именно плохая оборона мешает «Флориде» регулярно набирать очки и находиться в зоне плей-офф. В матче с «Колорадо» замолчал Евгений Дадонов, хотя его звено выглядело прекрасно – на счету Джонатана Юбердо две заброшенные шайбы.

У «Колорадо» вновь в запасе остался Валерий Ничушкин, так что строчки о том, что он продлил свою немыслимую безголевую серию здесь не будет. Зато вернулся в состав защитник Никита Задоров – он отдал передачу в моменте с голом Андре Бураковски, который оформил дубль.

Кстати, это победа не позволила «Колорадо» вернуть себе первое место на Западе. Туда пробрался великолепный «Эдмонтон».

«Ойлерз» возглавили турнирную таблицу НХЛ

«Эдмонтон» во главе с Коннором Макдэвидом неудержим. Похоже, неудачи прошлого сезона команда благополучно забыла. Макдэвид и Лео Драйзайтль по-прежнему тащат команду, но и остальные игроки помогают своим лидерам.

Да, некоторые победы «нефтяники» одерживают со скрипом. Например, как сегодня над «Детройтом» (2:1). Но какая разница? Главное – команда набрала очередные два очка. Кстати, Макдэвид в этом матче промолчал, а Драйзайтль заработал очко лишь за передачу.

«Эдмонтон» не только вышел в лидеры Запада, но и занял первое место в сводной таблице НХЛ. Так сразу и не вспомнишь, когда в последний раз такое было.

Радулов и Свечников вновь без очков

Гораздо хуже пошли дела у Андрея Свечникова. Если в первых матчах сезона молодой россиянин исправно набирал очки, то сейчас он молчит уже четыре матча подряд. Возможно, «Каролине» не хватает именно активности Свечникова. «Харрикейнз» в очередной раз уступили. Теперь сильнее оказался «Анахайм» (2:4). Но пока у «Каролины» все хорошо – она третья на Востоке.

Гораздо хуже дела идут у Александра Радулова. Он не смог продолжить голевую серию в матче с «Питтсбургом» (2:4). Это восьмое поражение «Старз» в девяти матчах. Конечно же, «Даллас» расположился в подвале таблицы Западной конференции. Ужасный старт как для Радулова, так и для всей команды.

Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
«Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
В матче «Динамо» – «Краснодар» ожидается ошибка судьи Судья всесоюзной категории и наш постоянный эксперт Владимир Левитин в преддверии 13-го тура составил рейтинг арбитров премьер-лиги. 18.10.2019 21:30 Футбол Левитин Владимир
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду Обозреватель «Советского спорта» дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ. 18.10.2019 10:00 Футбол
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Новости
10:02 Футбол Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
09:39 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Вашингтону», несмотря на голы Бучневича и Панарина
09:26 Фигурное катание Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая
09:12 Фигурное катание Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America
08:59 Бокс Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео)
06:34 Фигурное катание Алиев идет вторым после короткой программы Skate America
06:24 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин занимают второе место после короткой программы на Skate America
23:50 Футбол «Гранада» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в чемпионате
23:40 Футбол «ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером
23:37 Баскетбол «Зенит» на выезде переиграл «Олимпиакос», одержав первую победу в Евролиге
23:21 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту»
22:53 Теннис Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
22:45 Футбол Игорь Шалимов: У «Локомотива» пять человек сзади всегда, сложно было создавать моменты
22:27 Футбол Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова
22:11 Футбол Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная
22:08 Футбол Александр Коломейцев: На таблицу будем смотреть в конце сезона
21:55 Хоккей «Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд
21:43 Теннис Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
21:26 Футбол У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки
21:25 Футбол «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика