Панарин против Овечкина: один забил, другой победил

Панарин и Бучневич красиво забили «Вашингтону»

Противостояние «Вашингтона» и «Рейнджерс» в нынешнем сезоне – это битва двух российских суперзвезд. Александр Овечкин против Артемия Панарина – лучшей интриги попросту не придумать. Собственно, все смотрели матч через призму этого соперничества.

Увы, но безумной интриги команды не закрутили. «Вашингтон» забил пять голов в ворота Хенрика Лундквиста, тогда как «Рейнджерс» ограничился лишь двумя шайбами. У «Кэпиталз» одно очко набрал Овечкин – он отдал голевую передачу во втором голе. Россиянин вышел на чисто 42-е место по очкам в НХЛ. Теперь у него 1220 очков. Впереди Овечкина находится капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого на счету 1228 очков.

«Рейнджерс» тащили русские – шайбы на счету Павла Бучневича и Панарина. Особенно красивым получился гол последнего. Он разыграл классную комбинацию с Крисом Крайдером. Окончательно все понятно в этой встрече стало в середине третьего периода, когда Ти Джей Оши оформил дубль и забросил четвертую шайбу «Вашингтона». Гарнет Хэтэуэй забивал уже в пустые ворота (5:2).

Бобровский получил пять шайб

Снова многовато пропустил голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. «Пантерз» встречались с одним из лидеров сезона – «Колорадо». Команда Джоэла Кенневилла выглядела достойно и сумела затащить соперника в овертайм, где в итоге и проиграла (4:5 OT).

Проблемы в обороне «Флориды» никого не удивляют – все об этом говорили еще до старта сезона. Даже магии Бобровского команде не хватает. Сейчас у «пантер» 29 пропущенных шайб – больше на Востоке только у «Нью-Джерси», который проигрывает всем подряд.

Именно плохая оборона мешает «Флориде» регулярно набирать очки и находиться в зоне плей-офф. В матче с «Колорадо» замолчал Евгений Дадонов, хотя его звено выглядело прекрасно – на счету Джонатана Юбердо две заброшенные шайбы.

У «Колорадо» вновь в запасе остался Валерий Ничушкин, так что строчки о том, что он продлил свою немыслимую безголевую серию здесь не будет. Зато вернулся в состав защитник Никита Задоров – он отдал передачу в моменте с голом Андре Бураковски, который оформил дубль.

Кстати, это победа не позволила «Колорадо» вернуть себе первое место на Западе. Туда пробрался великолепный «Эдмонтон».

«Ойлерз» возглавили турнирную таблицу НХЛ

«Эдмонтон» во главе с Коннором Макдэвидом неудержим. Похоже, неудачи прошлого сезона команда благополучно забыла. Макдэвид и Лео Драйзайтль по-прежнему тащат команду, но и остальные игроки помогают своим лидерам.

Да, некоторые победы «нефтяники» одерживают со скрипом. Например, как сегодня над «Детройтом» (2:1). Но какая разница? Главное – команда набрала очередные два очка. Кстати, Макдэвид в этом матче промолчал, а Драйзайтль заработал очко лишь за передачу.

«Эдмонтон» не только вышел в лидеры Запада, но и занял первое место в сводной таблице НХЛ. Так сразу и не вспомнишь, когда в последний раз такое было.

Радулов и Свечников вновь без очков

Гораздо хуже пошли дела у Андрея Свечникова. Если в первых матчах сезона молодой россиянин исправно набирал очки, то сейчас он молчит уже четыре матча подряд. Возможно, «Каролине» не хватает именно активности Свечникова. «Харрикейнз» в очередной раз уступили. Теперь сильнее оказался «Анахайм» (2:4). Но пока у «Каролины» все хорошо – она третья на Востоке.

Гораздо хуже дела идут у Александра Радулова. Он не смог продолжить голевую серию в матче с «Питтсбургом» (2:4). Это восьмое поражение «Старз» в девяти матчах. Конечно же, «Даллас» расположился в подвале таблицы Западной конференции. Ужасный старт как для Радулова, так и для всей команды.