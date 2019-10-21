Овечкин забил, а Кузнецов – отдал. «Вашингтон» разобрался с «Чикаго» - Советский спорт
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21 октября 2019 09:10ХоккейКостяев Иван

Овечкин забил, а Кузнецов – отдал. «Вашингтон» разобрался с «Чикаго»

«Советский спорт» рассказывает о матчах дня.

Гудас вступился за Овечкина

«Чикаго» и «Вашингтон» подошли к очном матчу с одинаковыми сериями. Обе команды одержали по две победы подряд. «Ястребы» немного выровняли ситуацию после ужасного старта, а «Кэпиталз» с начала чемпионата закрепились в зоне плей-офф.

Удачнее игра началась для «Вашингтона». Довольно быстро гости получили право разыграть большинство – с этим компонентом у столичной команды все хорошо. В последних пяти матчах команда реализовывает каждое третье удаление. Для того, чтобы открыть счет, «Кэпиталз» хватило всего одной попытки. Евгений Кузнецов отдал хороший пас под бросок Ти Джею Оши – и тот не промахнулся.

Под конец первого отрезка против Александра Овечкина применили не самый чистый силовой прием. Со знаком минус отличился Коннор Мерфи. Но его быстро успокоил Радко Гудас, который вступился за своего капитана. Чех подрался с обидчиком россиянина, показав, что против суперзвезды так грубо играть не стоит. Гудас уронил Мерфи на лед и одержал чистую победу в кулачном поединке.

Овечкин также не остался в долгу. В середине третьего периода он забил свой шестой гол в сезоне. Увы, он не стал победным, потому что «Чикаго» в этой встрече хватило на три шайбы. Всего на счету Овечкина уже десять очков в текущем чемпионате.

Два очка «Вашингтону» принес Том Уилсон. Он отличился в середине третьего периода. Пятую шайбу, в которой поучаствовал Дмитрий Орлов, гости послали в пустые ворота.

Нулевая ничья в Виннипеге

Одна или две заброшенные шайбы в матче НХЛ – большая редкость. Нулевая ничья по итогам основного времени и овертайма – повод, чтобы поговорить об этом отдельно. Когда на площадке находятся Патрик Лайне, Коннор Макдэвид и Лео Драйзатль – вы можете рассчитывать как минимум на три гола.

Однако «Эдмонтон» и «Виннипег» за 65 минут игрового времени ни разу не сумели забить. Почему? Все просто. В этой встрече блестяще действовали вратари и оборона. Первые – выручали, защитники – не слишком часто проваливались. А если ошибки и случались, то нападающим не суждено было их реализовать.

При этом команды не очень часто тревожили вратарей. На двоих – 51 бросок. Обычно все-таки в матчах НХЛ бросают около 60 раз. Кстати, победный буллит на счету Лайне – болельщики сумели увидеть гол хотя бы от одной суперзвезды.

«Рейнджерс» вновь не набрал очки

Матч, в котором бросков хватило с лихвой, состоялся в Нью-Йорке. «Рейнджерс» принимал «Ванкувер». На двоих команды бросили 83 раза. Это уже четвертый матч в нынешнем сезоне, в которой команды нанесли в сумме не менее 80 бросков. Показатель внушительный, но не рекордный. 104 броска в створ на двоих нанесли команды в декабре 1976 года. Тогда «Колорадо Рокитс» на выезде играло с «Торонто» (2:4).

Естественно, «Рейнджерс» и «Ванкувер» создали уйму опасных моментов, но точнее оказались гости. Хороший задел они себе создали еще в первом периоде, когда трижды сумели пробить Хенрика Лундквиста, который стал третьей звездой матча. Причем «Кэнакс» удалось забить даже в меньшинстве.

Надежды «Рейнджерс» были связаны, прежде всего, с Артемием Панариным. Именно россиянин подарил хозяевам надежду на положительный успех, забросив вторую шайбу команды в матче. Однако на большее «рейнджеров» не хватило.

Кстати, у Панарина в этой встрече было сразу несколько партнеров. Начинал он матч с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером. Затем к нему в звено поставили Каапо Какко, а в некоторых сменах россиянин появлялся с Йеспером Фастом. Не очень понятно, зачем так тасовал звенья Дэвид Куинн.

Вероятно, это случилось из-за того, что в итоге «Рейнджерс» проиграл четвертый матч подряд. Тренер банально нервничает и не знает, что делать. Сейчас команда, которая сильно потратилась в межсезонье, занимает 15-е место в Восточной конференции. До начала чемпионата руководство клуба заявляло, что будет бороться за Кубок Стэнли.

ТАБЛО

Рейнджерс – Ванкувер – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Фаст, ПАНАРИН – Хорват, Босер, Бигл.

Миннесота – Монреаль – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Голы: Цукер, Фолиньо, Хант, Паризе – Татар, Дано (2).

Виннипег – Эдмонтон – 1:0 бул. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Лайне.

Чикаго – Вашингтон – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Голы: Каджула, Кубалик, Кейн – Оши (КУЗНЕЦОВ), Дауд, ОВЕЧКИН, Уилсон, Эллер (ОРЛОВ).

Анахайм – Калгари – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сильверберг – Стоун, Баклунд.

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