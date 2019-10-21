«Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» - пообещал судье главный тренер «Амура» Александр Гулявцев - Советский спорт
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21 октября 2019 20:32ХоккейДомрачев Владислав

«Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» - пообещал судье главный тренер «Амура» Александр Гулявцев

Проходной матч в Хабаровске между «Амуром» и московским «Динамо» превратился в зрелище.

Бело-голубые победили 5:1 благодаря покеру вернувшемуся с состав Даниилу Тарасову. Отжег и наставник «тигров» Александр Гулявцев, весьма оригинально отреагировав на решение судей.

ПЕРВЫЙ ДИНАМОВСКИЙ ПОКЕР ЗА 35 ЛЕТ…

В дерби с ЦСКА динамовцы потеряли бомбардира Андре Петерссона. Он получил травму. Главный тренер бело-голубых вернул в первое звено – к Вадиму Шипачеву и Дмитрию Яшкину – Даниила Тарасова, пропустившего несколько матчей из-за травмы. Его как только не называли – стеклянным, хрустальным…

В Хабаровске Тарасов забросил четыре шайбы – первую, вторую, четвертую и пятую. Во всех ему ассистировали капитан команды Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Оформив хет-трик, форвард отвесил поклон сначала трибунам, а потом персонально Шипачеву, который вывел его на бросок по пустым воротам. А после пятого гола Тарасов мистическим жестом поблагодарил небеса.

Статистики-архивариусы немедленно кинулись к своим кондуитам и обнаружили, что последний покер в истории «Динамо» был оформлен 35 лет назад - 29 сентября 1984 года на Малой спортивной арене в Лужниках. В этот день бело-голубые учинили разгром столичным «Крыльям Советов» 10:3, четыре шайбы забросил Сергей Светлов (нынешний главный тренер «Адмирала»), причем четырежды его ассистентом стал форвард Сергей Яшин, который не мог похвастать искусством паса. В центре этой тройки играл Анатолий Семенов, без набранных очков со льда не ушедший, в его активе 4 (2+2) балла. К слову, Светлов к покеру добавил ассистентский балл.

… А ВЕТЕРАН ЗАБИЛ ПОСЛЕ 13-МЕСЯЧНОЙ ПАУЗЫ

Покер покером, но в Хабаровске произошло еще одно знаменательное событие. Заброшенной шайбой отметился 40-летний нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. Он не забивал больше года – 13 месяцев, с 22 сентября 2018-го. Через несколько дней после того успеха он получил травму и пропустил почти весь сезон.

Конечно, самым важным в карьере Безумного Макса стал гол в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в ворота Доминика Гашека. Встреча завершилась победой сборной России 1:0.

Афиногенов поразил ворота Евгения Аликина, которого КХЛ назвала лучшим вратарем последней игровой недели. После трех пропущенных шайб новоиспеченный лауреат утупил ворота чеху Мареку Лангхамеру.

«МЕЛЬНИЦА», ПОРОДИВШАЯ ТИРАДУ

Когда план по голам соперники выполнили, на первый план вышел главный тренер «Амура» Александр Гулявцев. На 54-й минуте защитник бело-голубых применил свой фирменный силовой прием – «мельницу». Чех Одржей Витасек перелетел через корпус динамовца – только лезвия коньков засверкали. Скамейка хозяев выразила бурный протест, за что судьи выписали малый штраф. Рефери Николай Акузовский – тот самый, обматеривший вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека - отправился объявлять вердикт.

- Витя, Витя! – зычный голос с лавки «тигров» слышали даже телезрители. – Там что, ничего не было? Не было? Я тебе в Перми машину сожгу. Понял?

- Да он без шайбы был! – вторили тренеру его подопечные.

Виктор Гашилов – это второй рефери из Перми, земляк Гулявцева. А что до угрозы сжечь машину… Ведь жгли ведь. Наш прославленный судья, первым достигший высоты «500 матчей в чемпионатах России» не даст слукавить. И головы судьям проламывали.

Конечно, эти «мельницы», хоть и эффектно сморятся, но в Европе и по ту сторону океана не приветствуются. Недавно Миронов таким макаром сокрушил московского армейца Иржи Секача и выложил «мельницу» в Instagram.

Потом Гулявцев извинился, сообщил, что с Гашиловым у него дружеские отношения, и он даже не знает марку авто судьи. КХЛ, разумеется, оштрафует тренераина круглую сумму.

А «Динамо» благодаря победе в Хабаровске возглавило дивизион Боброва и поднялось на второе место в Западной конференции, опустив СКА на пятое.

СТАТИСТИКА

Амур (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).
Платинум Арена. 5214 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Акузовский (Тольятти).

Голы: 0:1 Тарасов 1 (Яшкин, Шипачев, 6.45), 0:2 Тарасов 2 (Яшкин, Шипачев, 24.26), 0:3 Афиногенов 1 (Петунин, А.Волков, 28.20), 0:4 Тарасов 3 (Яшкин, Шипачев, 39.03), 1:4 Г.Зогорна (44.24, б.), 1:5 Тарасов 4 (Яшкин, Шипачев, 47.20).
Вратари: Аликин (Лангхамер, 28.20) – Еременко.
Броски: 23-26.
Штраф: 12-10.

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