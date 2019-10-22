В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина

Более того, IIHF, уверен, поступила абсолютно правильно, переведя все свои соревнования на площадки стандарта НХЛ.

Приехав домой после долгого вояжа Нью-Йорк – Ньюарк – Вашингтон – Ньюарк – Нью-Йорк – Бостон, первым делом включил телевизор. Шла трансляция матча ЦСКА – «Торпедо». Какой же огромной мне показалась площадка! Причем в Парке легенд ведь финский вариант с шириной 28 метров, а не 30, на которых мы привыкли гонять шайбу с 1946 года. А сама игра воспринималась какой-то замедленной, рыхлой, пустоватой. С обилием, как говорят о слабых текстах, воды.

БИТЫЕ ДОВОДЫ

Какие у меня были доводы против маленьких коробок:

– меньше места для творчества – обводки, комбинаций, в общем, проявления индивидуального мастерства;

– уклон в оборону, потому что на ограниченном пространстве, если ты априори слабее, проще защищаться числом;

– повышенный травматизм из-за неизбежного множества стыков.

Последний пункт отбрасываем сразу. НХЛ до того ужесточила правила, что физический контакт сведен к минимуму. За тот десяток матчей, что я наблюдал вживую, увидел только один в полном смысле силовой прием, когда игрок поймал на корпус оппонента, прокинувшего себе на ход шайбу. И что? Обороняющийся тут же получил две минуты штрафа! Все, господа, мельницы Сологубова – Давыдова – Васильева – Каспарайтиса навсегда ушли в прошлое.

Крен в оборону – возможно. Но регулярному чемпионату это, похоже, не грозит. Ибо зритель не поймет, а ему в НХЛ, как в любом успешном шоу-бизнесе, подчинено все. Да и после летней перетряски составов капканы и окопы сразу не освоить. К тому же необходимую при этом стиле концентрацию в течение шести месяцев регулярки с турами через день не удержать. В Кубке Стэнли – да. Турнир краткосрочный, четко разбит на четыре этапа – раунда плей-офф. Здесь игра идет строго на результат, потому оборонительные схемы доминируют. Но тут и борьба, страсти, нерв высшего накала, которые компенсируют все.

Наконец, комбинационный хоккей, творчество.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов верно выхватил самую суть проблемы, заявив на днях, что в НХЛ ледовая игра превращается в нудятину конвейера: бей сильнее, беги быстрее, выбросил шайбу из зоны, забросил обратно. Все как по инструкции по выпуску, к примеру, авиадвигателей. С одной стороны, это так. Тем не менее это никак не мешает Евгению и в НХЛ проявлять свои лучшие качества. Вот в чем сермяга! Что позволено одним, строго-настрого запрещено другим.

Это же общее мнение: без непредсказуемого технаря Кузнецова смотреть «Вашингтон» элементарно скучно, что все окончательно поняли, когда челябинец пропускал три матча из-за дисквалификации. И это при живом Овечкине! Потому у Жени, по крайней мере в «Кэпиталз», всегда есть определенная доля свободы. Равно как и у капитана: да, Александр Великий порой допускает фатальные обрезы, но пользы от его рискованных ходов на круг все равно больше.

ТИХОНОВУ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ

Что меня сейчас больше всего поразило в НХЛ – упорядоченность игры, всех маневров, открываний-закатов, розыгрыша большинства и других стандартных положений вроде действий в овертайме «три на три». Самое удивительное – я ни разу не почувствовал, что игрокам тесно на зауженной на целых четыре метра относительно прежнего стандарта IIHF коробке что при полных составах, что в большинстве-меньшинстве.

Хоккей в НХЛ стал предельно технологичным, вертикальным. При этом ни о каком ограничении распасовки, входе в зону атаки в основном через вброс шайбы и речи нет.

Самая яркая иллюстрация – недавний хет-трик 21-летнего нападающего «Колорадо» Тайсона Джоста в ворота Андрея Василевского. Если вы хотите понять сегодняшнюю НХЛ, обязательно найдите видео этих трех голов в интернете. Насладитесь синхронной работой сразу трех-четырех игроков «Лавин», их молниеносными перемещениями, подстройкой друг под друга, точнейшими передачами на ход и в крюк, а в итоге – идеальным завершением. Красотища! Заметьте, звено гениев «Эваланш» Рантанен – Маккиннон – Ландескуг в это время было на скамейке. Зато когда они выходили на лед, то запирали «Тампу» на ее половине порой на всю свою смену, изящно комбинируя в позиционной атаке, и свои две шайбы положили (финальный счет – 6:2).

Если начистоту, КХЛ о подобном лишь мечтать может. И дело тут не только в уровне исполнителей, который, разумеется, у нас и у них не сопоставим. Маленькая коробка просто заставляет мыслить и все делать быстрее. В разы быстрее. А так как времени на размышление нет, тренеры и требуют играть по расписанным лекалам. Но если их придерживаются все, то каждый знает не просто, что делать в тот или иной момент, но и конкретно куда бежать, куда открыться, как продолжить комбинацию. А посыл один – все на ворота! Но ведь и Виктор Тихонов, по словам Валерия Каменского, именно этого всегда требовал от нападающих ЦСКА и сборной СССР.

Или взять большинство. Это всегда было коронкой Тихонова что в рижском «Динамо», что затем в ЦСКА и сборной. Но и флагманы НХЛ этому компоненту уделяют первостепенное внимание. Вот, например, великолепное трио «Бостона» Пастрняк – Бержерон – Маршан. На моих глазах они сотворили три шедевра в домашнем поединке с той же «Тампой», забросив при численном перевесе все три шайбы «Брюинз» в этот вечер (3:4 по буллитам). На первую реализацию лишнего им хватило семи секунд, на вторую – 63, на третью – 47!

КАРЛСОН – ОРР И КОФФИ НАШИХ ДНЕЙ

И еще один факт, свидетельствующий о том, что о «бей-беги» применительно к НХЛ теперь говорить не стоит. По состоянию на вторник список бомбардиров лиги сенсационно возглавлял защитник! Надежный соратник Ови Джон Карлсон в десяти матчах наколотил 18 (3+15) очков. Это всего лишь четвертый случай за более чем столетнюю историю НХЛ: в сезонах-1969/70 и 1973/74 такого же результата на старте добивался Бобби Орр («Бостон»), а Пол Коффи («Питтсбург») в чемпионате-1988/89 в десяти начальных турах набрал 20 очков. Согласно сайту НХЛ до Карлсона последними двумя защитниками, лидировавшими в споре бомбардиров после минимум 10 игр, были Брайан Лич («Рейнджерс») – 16 очков в 12 матчах сезона-1991/92 и Эл Макиннис («Калгари») – 27 очков в 14 матчах сезона-1990/91.

Как видите, Карлсон сравнялся с легендами, которые зажигали в эпоху совершенно другого – полностью открытого хоккея, когда сильнейшие европейцы только осваивали заокеанский хоккей. Путем проб и ошибок НХЛ, кажется, закольцевала ситуацию и в соответствии с законами диалектики в своей спирали развития вышла на следующую ступень. Маленькие коробки при этом не препятствие, а катализатор прогресса.