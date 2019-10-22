В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 19:30ХоккейСлавин Виталий

В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина

Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде.

Более того, IIHF, уверен, поступила абсолютно правильно, переведя все свои соревнования на площадки стандарта НХЛ.

Приехав домой после долгого вояжа Нью-Йорк – Ньюарк – Вашингтон – Ньюарк – Нью-Йорк – Бостон, первым делом включил телевизор. Шла трансляция матча ЦСКА – «Торпедо». Какой же огромной мне показалась площадка! Причем в Парке легенд ведь финский вариант с шириной 28 метров, а не 30, на которых мы привыкли гонять шайбу с 1946 года. А сама игра воспринималась какой-то замедленной, рыхлой, пустоватой. С обилием, как говорят о слабых текстах, воды.

БИТЫЕ ДОВОДЫ

Какие у меня были доводы против маленьких коробок:

меньше места для творчества – обводки, комбинаций, в общем, проявления индивидуального мастерства;

уклон в оборону, потому что на ограниченном пространстве, если ты априори слабее, проще защищаться числом;

повышенный травматизм из-за неизбежного множества стыков.

Последний пункт отбрасываем сразу. НХЛ до того ужесточила правила, что физический контакт сведен к минимуму. За тот десяток матчей, что я наблюдал вживую, увидел только один в полном смысле силовой прием, когда игрок поймал на корпус оппонента, прокинувшего себе на ход шайбу. И что? Обороняющийся тут же получил две минуты штрафа! Все, господа, мельницы СологубоваДавыдоваВасильеваКаспарайтиса навсегда ушли в прошлое.

Крен в оборону – возможно. Но регулярному чемпионату это, похоже, не грозит. Ибо зритель не поймет, а ему в НХЛ, как в любом успешном шоу-бизнесе, подчинено все. Да и после летней перетряски составов капканы и окопы сразу не освоить. К тому же необходимую при этом стиле концентрацию в течение шести месяцев регулярки с турами через день не удержать. В Кубке Стэнли – да. Турнир краткосрочный, четко разбит на четыре этапа – раунда плей-офф. Здесь игра идет строго на результат, потому оборонительные схемы доминируют. Но тут и борьба, страсти, нерв высшего накала, которые компенсируют все.

Наконец, комбинационный хоккей, творчество.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов верно выхватил самую суть проблемы, заявив на днях, что в НХЛ ледовая игра превращается в нудятину конвейера: бей сильнее, беги быстрее, выбросил шайбу из зоны, забросил обратно. Все как по инструкции по выпуску, к примеру, авиадвигателей. С одной стороны, это так. Тем не менее это никак не мешает Евгению и в НХЛ проявлять свои лучшие качества. Вот в чем сермяга! Что позволено одним, строго-настрого запрещено другим.

Это же общее мнение: без непредсказуемого технаря Кузнецова смотреть «Вашингтон» элементарно скучно, что все окончательно поняли, когда челябинец пропускал три матча из-за дисквалификации. И это при живом Овечкине! Потому у Жени, по крайней мере в «Кэпиталз», всегда есть определенная доля свободы. Равно как и у капитана: да, Александр Великий порой допускает фатальные обрезы, но пользы от его рискованных ходов на круг все равно больше.

ТИХОНОВУ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ

ион

Что меня сейчас больше всего поразило в НХЛ – упорядоченность игры, всех маневров, открываний-закатов, розыгрыша большинства и других стандартных положений вроде действий в овертайме «три на три». Самое удивительное – я ни разу не почувствовал, что игрокам тесно на зауженной на целых четыре метра относительно прежнего стандарта IIHF коробке что при полных составах, что в большинстве-меньшинстве.

Хоккей в НХЛ стал предельно технологичным, вертикальным. При этом ни о каком ограничении распасовки, входе в зону атаки в основном через вброс шайбы и речи нет.

Самая яркая иллюстрация – недавний хет-трик 21-летнего нападающего «Колорадо» Тайсона Джоста в ворота Андрея Василевского. Если вы хотите понять сегодняшнюю НХЛ, обязательно найдите видео этих трех голов в интернете. Насладитесь синхронной работой сразу трех-четырех игроков «Лавин», их молниеносными перемещениями, подстройкой друг под друга, точнейшими передачами на ход и в крюк, а в итоге – идеальным завершением. Красотища! Заметьте, звено гениев «Эваланш» РантаненМаккиннонЛандескуг в это время было на скамейке. Зато когда они выходили на лед, то запирали «Тампу» на ее половине порой на всю свою смену, изящно комбинируя в позиционной атаке, и свои две шайбы положили (финальный счет – 6:2).

Если начистоту, КХЛ о подобном лишь мечтать может. И дело тут не только в уровне исполнителей, который, разумеется, у нас и у них не сопоставим. Маленькая коробка просто заставляет мыслить и все делать быстрее. В разы быстрее. А так как времени на размышление нет, тренеры и требуют играть по расписанным лекалам. Но если их придерживаются все, то каждый знает не просто, что делать в тот или иной момент, но и конкретно куда бежать, куда открыться, как продолжить комбинацию. А посыл один – все на ворота! Но ведь и Виктор Тихонов, по словам Валерия Каменского, именно этого всегда требовал от нападающих ЦСКА и сборной СССР.

Или взять большинство. Это всегда было коронкой Тихонова что в рижском «Динамо», что затем в ЦСКА и сборной. Но и флагманы НХЛ этому компоненту уделяют первостепенное внимание. Вот, например, великолепное трио «Бостона» ПастрнякБержеронМаршан. На моих глазах они сотворили три шедевра в домашнем поединке с той же «Тампой», забросив при численном перевесе все три шайбы «Брюинз» в этот вечер (3:4 по буллитам). На первую реализацию лишнего им хватило семи секунд, на вторую – 63, на третью – 47!

КАРЛСОН – ОРР И КОФФИ НАШИХ ДНЕЙ

GettyImages-1179407147

И еще один факт, свидетельствующий о том, что о «бей-беги» применительно к НХЛ теперь говорить не стоит. По состоянию на вторник список бомбардиров лиги сенсационно возглавлял защитник! Надежный соратник Ови Джон Карлсон в десяти матчах наколотил 18 (3+15) очков. Это всего лишь четвертый случай за более чем столетнюю историю НХЛ: в сезонах-1969/70 и 1973/74 такого же результата на старте добивался Бобби Орр («Бостон»), а Пол Коффи («Питтсбург») в чемпионате-1988/89 в десяти начальных турах набрал 20 очков. Согласно сайту НХЛ до Карлсона последними двумя защитниками, лидировавшими в споре бомбардиров после минимум 10 игр, были Брайан Лич («Рейнджерс») 16 очков в 12 матчах сезона-1991/92 и Эл Макиннис («Калгари») – 27 очков в 14 матчах сезона-1990/91.

Как видите, Карлсон сравнялся с легендами, которые зажигали в эпоху совершенно другого – полностью открытого хоккея, когда сильнейшие европейцы только осваивали заокеанский хоккей. Путем проб и ошибок НХЛ, кажется, закольцевала ситуацию и в соответствии с законами диалектики в своей спирали развития вышла на следующую ступень. Маленькие коробки при этом не препятствие, а катализатор прогресса.

«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби Шипачев забил 200-й гол в КХЛ, «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», а «Торпедо» – над «Йокеритом», ЦСКА потерял Капризова и отскочил в матче с «Трактором» – самое интересное в обзоре большой хоккейной субботы. 19.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице Минаков сообщил об отмене боя с Айялой Фергюсон – Джонсу: Твой папа знает, кто настоящий чемпион
Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13-го тура Экспертиза Владимира Левитина. 21.10.2019 20:00 Футбол Левитин Владимир
Рашид Рахимов: В 1993 году обменялся футболками с Раванелли Известный российский специалист поделился ожиданиями от матча «Локо» с «Ювентусом», против которого он сам выходил на поле в форме железнодорожников в 1993 году. 22.10.2019 11:00 Футбол Августин Александр
Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина. 22.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Михаил Шац: Жду в Лейпциге от Дзюбы голов. Или передач Известный шоумен и поклонник «Зенита» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига». 22.10.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Новости
19:40 Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
19:26 Футбол Онана летом отказал «ПСЖ» и «Барселоне»
19:12 Хоккей «Амур» наказан на 300 000 рублей за угрозы Гулявцева в адрес судьи
18:56 Биатлон Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную
18:46 Футбол ЦСКА обновил клубный автобус (фото)
18:35 Олимпиада Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
18:18 Футбол Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять
18:14 Футбол Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»?
18:07 «Сибирь» победила «Витязь». Подольчане впервые в сезоне проиграли в двух матчах кряду
17:58 Футбол Нобель Арустамян: Группа атаки «Ювентуса» – на мой взгляд, сильнейшая в мире
17:56 Футбол Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой
17:33 Футбол СМИ: «Милан» по-прежнему претендует на Влашича
17:19 Футбол Максим Калиниченко: «Ювентус» показывает не лучший футбол в обороне
16:58 Футбол «Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
16:51 ММА У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице
16:25 Футбол Матчи «Локомотив» – «Спартак» и ЦСКА – «Динамо» пройдут под контролем VAR
16:12 Футбол Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много
15:53 Футбол Рэмзи не сыграет с «Локомотивом»
15:34 ММА Минаков сообщил об отмене боя с Айялой
15:17 Футбол Арсен Венгер: Аршавин – один из немногих, у кого действительно получилось на Западе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика