СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было?

300 ТЫСЯЧ ЗА НЕСОЖЖЕННОЕ АВТО

Как и предполагал «Советский спорт», главного тренера «Амура» Александра Гулявцева оштрафовали за обещание сжечь автомобиль своего земляка, судьи из Перми Виктора Гашилова во время матча в Хабаровске «Амур» – «Динамо» Москва (1:5). Сумма внушительная – 300 тысяч рублей. Тренерскую тираду слышали телезрители канала КХЛ.

Понятно, что это была шутка. Нецензурных слов Гулявцев не употреблял, судей не оскорблял. Да и дополнительных штрафных минут за свою тираду не получил. Вопрос – за что денежный штраф? Как это согласуется с дисциплинарным регламентом?

Кстати, судивший с Гашиловым матч в Хабаровске Николай Акузовский в разное время побывал и прокурором, и обвиняемым. Пару лет назад рефери из Тольятти попал под горячий язык наставника «Нефтехимика» Андрея Назарова и узнал о себе много нового. А в последнем плей-офф послал ко всем «чертям с матерями» назойливого вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека, возмущавшегося чудовищной судейской ошибкой в пользу СКА.

ГРУСТНАЯ ПРЕМЬЕРА ВРАТАРЕЙ «ВИТЯЗЯ» И СКА

«Советский спорт» сообщал об обмене между СКА и «Витязем», состоявшемся в конце прошлой недели. В Санкт-Петербург отправились нападающий Артем Швец-Роговой и вратарь Александр Самонов, в Подольск – голкипер Петр Кочетков и форвард Алексей Бывальцев. «Центровые» вышли на лед в новых командах уже в воскресенье.

Во вторник дошла очередь и до стражей ворот. Кочетков начал матч в Новосибирске на лавке. Выйти на лед ему помогло несчастье вратаря Ильи Ежова. В середине матча он ударил клюшкой форварда хозяев Александра Шарова и был изгнан со льда. Вышедший Кочетков пропустил две шайбы и помог «Витязю» совершить камбэк, гости уступили 1:4.

А Самонов в Питере вышел в стартовом составе, но уже на третьей минуте капитулировал после броска форварда «Нефтехимика» Зака Митчелла. Гости организовали контратаку «2 в 1», вратарь опрометчиво вышел из «краски» и вернуться в рамку не успел.

Еще одну шайбу новичок пропустил после щелчка от синей защитника-гренадера гостей Зията Пайгина. Дважды его ворота поражали в шести предыдущих матчах только один раз – в Ярославле, где «Витязь» добыл волевую победу 3:2.

Хоккейный бог уберег новичка от результативной ошибки, которую совершил его оппонент Александр Шарыченков, забивший сам себе. Как и в овертайме от третьего гола, когда защитник нижнекамцев Райан Мерфи заставил звенеть штангу. Только вот от поражения по буллитам (первого в сезоне) не избавил. Все решил один точный бросок Митчелла.

СКА продлил серию поражений до четырех матчей. Ровно столько же побед подряд у «Нефтехимика».