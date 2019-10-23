Как НХЛ сражается за будущего зрителя - Советский спорт
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23 октября 2019 13:16ХоккейСлавин Виталий

Как НХЛ сражается за будущего зрителя

Любой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем.

Во время поездки по Восточному побережью США меня в очередной раз поразило, как много внимания лига уделяет детям. Но, что самое интересное, примерно то же самое было у нас в СССР лет 50 назад.

В минувшем июне американский журнал «Спортивный бизнес» опубликовал любопытное исследование о динамике телевизионной аудитории в США в различных профессиональных лигах с 2000 по 2016 год. Для всех результаты оказались неутешительными, но особенно - для НХЛ.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ ЗАОКЕАНСКОГО ХОККЕЯ

Если в 2000 году средний возраст телеболельщиков составлял 33 года, то в 2006-м поднялся до 42 лет, а в 2016-м – до 49! Иначе говоря, НХЛ в большинстве своем интересуются те же самые люди, что в 2000 году, только постаревшие на 16 лет. У бейсбола и американского футбола тоже зритель повзрослел – соответственно с 52 до 57 лет и с 44 до 50, но, как видите, не столь радикально. Зато НБА может спать спокойно: разница в пределах статистической погрешности – с 40 до 42 лет.

Вырос средний возраст и у поклонников Олимпийских игр – с 45 до 53 лет, а за фигурным катанием, похоже, и вовсе следят в основном пенсионеры – подъем с 54 до 64 лет. Как ни странно, только в одной дисциплине зафиксировано снижение: телезрители женского тенниса помолодели на три года – с 58 до 55 лет, хотя у суппортеров мужчин в АТП ситуация прямо противоположная – скачок с 51 до 61 года.

Отдельно эксперты замерили самую перспективную категорию – с 2 до 17 лет, и снова НХЛ угодила в число антилидеров рейтинга. В 2000 году за хоккеем в США следили 16 процентов детей и тинейджеров от общей массы, спустя 16 лет – всего лишь 8%. Правда, у бейсбола, фигурного катания, женского и мужского тенниса положение еще хуже, а у американского футбола такое же, но НХЛ-то от этого не легче!

Хотя на делах лиги это особо не сказывается – подчеркну, пока не сказывается. Если в 2012 году, когда в НХЛ случился последний локаут, доходы лиги едва достигали 3 млрд долларов, то сейчас они увеличились до 5,1 млрд. За семь лет прирост очень приличный – почти 60 процентов. А еще скоро копилку лиги пополнит мультимиллионный вступительный взнос от «Сиэтла». Плюс через пару сезонов истечет десятилетний телевизионный контракт НХЛ с NBC на смешные ныне 200 млн долларов. Новый договор, естественно, будет в разы дороже. Но все равно, если средний болельщик продолжит дряхлеть, это рано или поздно обязательно ударит по бизнесу НХЛ.

РИСУНКИ РЕБЕНКА ВМЕСТО ФОТО

Меня еще весной поразило, как много детишек пришло в Ньюарке на матч «Нью-Джерси» - «Вашингтон». Хозяева уже пролетели мимо плей-офф, и надо было любыми способами хоть как-то заполнить трибуны огромной арены. Как я понял, тинейджеров целыми классами запускали бесплатно. Зато их постоянно показывали на видеокубе, развлекали разными играми, призывали хлопать и кричать погромче. Однако к третьему периоду зал опустел – это были будни, всех на утро ждала школа, а до дома через пробки еще нужно было добраться.

В новом сезоне «Дьяволы» продолжили в том же духе. Потому они сейчас делают такой бешеный упор на раскрутку совершенно неготового к взрослому хоккею 18-летнего Хьюза. Джек – типичный американец с симпатичным открытым лицом и хорошими манерами. Отличный пример школьникам для подражания. Вспомните себя в детстве – вы же тоже хотели равняться на старшего брата или девяти-десятиклассника, который что-то умел делать лучше вас, и к чему вы стремились.

Не забывают в «Нью-Джерси» и о самых маленьких. Перед матчем с «Флоридой» Сергея Бобровского клуб устроил конкурс детского рисунка. Победил семилетний мальчик, который изобразил всех игроков «Дэвилз». Когда шло представление команды хозяев, на видеокуб выводили его шаржики вместо привычных фото. То же делали, когда «Дьяволы» забивали голы, а самого парнишку пригласили посидеть на скамье запасных любимого клуба, где у него даже взяли интервью, транслировавшееся на всю арену, а потом вдоволь покатали на «Замбони» при заливке льда. Ребенок просто сиял от счастья. Этот день он запомнит на всю жизнь, а сколько ровесников ему завидовали! Для них в «Нью-Джерси» обязательно еще что-то придумают, продлятся эти детские акции-конкурсы-викторины весь сезон.

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В ШЕСТЬ ЛЕТ НА ЛЬДУ «МЕДИСОН СКВЕР ГАРДЕН»

Честно сказать, у меня сейчас небольшой хаос в голове – столько матчей за пару недель, все смешалось как в калейдоскопе. Но, если не ошибаюсь, в каждом дворце НХЛ в перерывах сражаются команды 6-8-летних карапузов. Вы можете представить себя семилетнего на льду «Медисон Сквер Гарден» перед 18-тысячной аудиторией? Я – нет. Но такое происходит на каждом матче «Рейнджерс»! Причем все ребята приезжают с родителями. В чреве легендарного стадиона для них отгораживают импровизированные раздевалки, где они надевают по полной программе доспехи, а потом терпеливо ждут за кулисами своего момента славы. Пусть им дадут поиграть максимум минут пять, но видели бы вы, какими возбужденными, переполненными радостными эмоциями они возвращаются в подтрибунку к мамам и папам!

Меня это так впечатлило, что я вспомнил свою историю. В 10 лет серьезно занялся баскетболом, а тогда в Союзе принялись ударно развивать мини-баскет. Детские команды стали запускать на паркет перед играми высшей лиги чемпионата СССР. Так я впервые очутился в знаменитом армейском дворце тяжелой атлетики, где тогда принимал гостей ЦСКА во главе с моим кумиром Сергеем Беловым. Как сейчас перед глазами, мы играли перед матчем ЦСКА – «Динамо» и победили со счетом 8:6, хотя поначалу уступали 0:6. На следующее утро я достал из почтового ящика свежий «Советский спорт», где в конце статистики игры мастеров стоял счет нашей встречи, после чего хвастал в школе – смотрите, это про меня написано!

Вот как в Советском Союзе заботились о смене. Точно так же сейчас работают в Северной Америке. Ну а как еще увлечь мальчишек хоккеем, если во дворах шайбу давно никто и нигде не гоняет, если вокруг масса виртуальных соблазнов, которые найдут тебя в любой точке планеты? Только прямым участием, возможностью дотронуться, побыть рядом с, казалось бы, недосягаемой звездой.

Сами энхаэловцы, кстати, тоже постоянно помнят об этом. Во время разминки внизу у борта всегда скапливаются 200-300 юных болельщиков. У большинства плакаты с надписями что-то типа: «Сегодня у меня 5-й день рождения. Ови (или Кузи), подари мне пожалуйста клюшку». Просьбы никогда не остаются незамеченными: если не клюшку, то шайбу ледовые зубры вручат своим самым смелым и креативным поклонникам всенепременно!

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