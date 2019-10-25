Овечкин против Макдэвида: два гола россиянина и поражение «Вашингтона»

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Очередной рекорд Овечкина

На противостояние «Вашингтона» и «Эдмонтона» смотрели через призму битвы лучших игроков России и Канады. Александр Овечкин против Коннора Макдэвида – крутая вывеска, ради которой можно было не ложиться спать или встать пораньше. И обе звезды не подвели.

Овечкин отметился дублем и побил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве в гостевых матчах. На его счету 125 шайб. Предыдущее достижение принадлежало Бретту Халлу (124). Всего в большинстве у Овечкина 250 голов – это четвертый показатель в лиге.

Макдэвид ответил россиянину одним голом, но именно канадец вышел победителем из этого матча. «Эдмонтон» сломил сопротивление «Вашингтона» в овертайме. «Столичные» не сумели продлить победную серию до пяти встреч подряд.

Бобровский пропустил шесть шайб

Недавно мы похвалили вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который неплохо провел встречу с «Питтсбургом». Тогда голкипер пропустил всего дважды и немного успокоил критиков. Но матч с «Калгари» россиянину вновь не удался. Бобровский в очередной раз вынул из своих ворот много – шесть шайб.

При это «Флэймз» бросили в створ всего 24 раза. Что творится с Бобровским? Бесконечно сваливать вину на оборону нельзя. Бобровского приглашали как раз для того, чтобы он творил чудеса. Пока этого не происходит. Складывается ощущение, что за «Флориду» играет обычный вратарь с тяжелым контрактом.

«Пантерз» уступили «Калгари» 5:6 по буллитам. Одна из шайб на счету Евгения Дадонова.

Пятая шайба Панарина

«Рейнджерс» сумели прервать серию из пяти поражений. Команда Артемия Панарина обыграла крепкий «Баффало». На счету россиянина крутой гол. Панарин в центре площадки обокрал защитника гостей, вышел под острым углом один на один, обыграл голкипера и послал шайбу в ворота. Это пятый гол россиянина в этом сезоне.

Интересно, что Панарина спустили во второе звено «Рейнджерс». Но форварду все равно, с кем играть. Он забивает с любыми партнерами. Во встрече с «Баффало» Панарин играл с Павлом Бучневичем и Райаном Строумом.

Кстати, главный тренер «рейнджеров» отправил Каапо Какко в первое звено, но из этого ничего не вышло. Второй номер драфа-2019 вновь остался без набранных очков.

Гурьянов отметился первым дублем в карьере

«Даллас» обыграл «Анахайм» благодаря дублю Дениса Гурьянова. Форварду удался матч с «утками. Причем его шайбы стали единственными для «Старз» в этой встрече. Оба гола Гурьянов оформил в первом периоде.

Очень жаль, что старания партнера не поддержал Александр Радулов. Он вновь не отметился результативными действиями. Россиянин провел на площадке все 12.23. Во второй раз с 2008 года в НХЛ он сыграл менее 13 минут. С Радуловым творится что-то странное. Он уже свалился в третье звено «Далласа». Не исключено, что скоро его отправят в запас на пару матчей.