Очередной провал «Рейнджерс» Панарина, дебют Прохоркина в НХЛ

Две передачи Панарина не спасли «Рейнджерс»

Когда «Рейнджерс» уверенно обыграл «Баффало» (6:2) и прервал пятиматчевую серию поражений, казалось, что у команды из Нью-Йорка дела стали налаживаться. Артемий Панарин и компания показали крутую игру, намекнув, что их рано списывать со счетов.

Однако та игра была лишь вспышкой. Прошло трое суток – и к нам вернулся привычный «Рейнджерс», который безобразно играет в обороне, много пропускает, а результативных действий Панарина не хватает для итогового успеха. Матч с «Бостоном» обернулся для команды очередной катастрофой.

Главная звезда «рейнджеров» занял место во втором звене – рядом с Райаном Строумом и Павлом Бучневичем. К этому звену вопросов по игре минимум. Панарин отдал две голевые передачи, Бучневич – забил. Но в этого не хватило для положительного результата, поскольку в воротах Хенрика Лундквиста и Александра Георгиева побывало семь шайб.

Неудачи стали преследовать «Рейнджерс» с самого начала игры. Ближе к перерыву травму получил главный центр команды – Мика Зибанеджад. Он столкнулся с Патрисом Бержероном, упал на лед и с трудом его покинул. После этого удара центральный нападающий вернулся на площадку лишь раз – он убедился, что игру продолжить не получится.

Затем случился самый спорный момент встречи. Когда забивал Бержерон, Лундквиста сбили с ног. Но арбитры почему-то решили засчитать гол, который случился спустя 11 секунд после старта второго периода. После этой пропущенной шайбы «Рейнджерс» поплыл. За один отрезок хозяева пропустили четыре раза.

В итоге Бержерон оформил хет-трик, а Маршанд – дубль. «Бостон» поднялся на третье место на Востоке, а «Рейнджерс» остался на 13-й строчке в конференции. У команды Панарина по-прежнему все плохо. Как кажется, у «рейнджеров» есть огромные проблемы на тренерском мостике. С таким подбором игроков парни из Нью-Йорка должны быть выше в турнирной таблице.

Дебют Прохоркина

Несколько дней назад тренерский штаб «Лос-Анджелеса» вызвал из АХЛ Николая Прохоркина, который нынешним летом сменил Петербург на солнечную Калифорнию. Прохоркину не удалось проявить себя в выставочных матчах, поэтому отправке хоккеиста в фарм-клуб никто не удивился.

Но поскольку «Кингз» продолжают неудачно выступать по ходу текущего сезона, тренерский штаб пытается расшевелить команду. К сожалению, дебют Прохоркина обернулся для него кошмаром. Во встрече с «Чикаго» он провел на льду 14:28 и не сумел отметиться результативными действиями. Из хорошего – Прохоркин ушел с нулем в графе полезность, хотя «Лос-Анджелес» проиграл и пропустил пять шайб.

Илью Ковальчука ждала другая участь. Он дважды бросил по воротам и закончил встречу с «–1». Но вряд ли проблема «Кингз» в этой встрече крылась в российских игроках. «Чикаго», уступив в нескольких последних матчах, вышел на игру более заряженным. Разница в мотивации была видна невооруженным взглядом. Отсюда итоговый результат.

Спасения Варламова

Очередной качественный матч выдал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. В матче с «Филадельфией» россиянин пропустил трижды, но позволил своей команде победить. Варламов отразил 28 бросков по своим воротам. «Айлендерс» продлил победную серию до семи встреч. Сейчас «островитяне» занимают четвертое место на Востоке. Неплохо, если учитывать все прогнозы перед стартом сезона.

Но особенно хочется порадоваться за Варламова. Он снова показывает топовую игру, словно не было провального сезона в «Колорадо». У «Айлендерс» прекрасная оборона, с которой любому вратарю станет проще выполнять свою работу. Самое главное, чтобы у Варламова сезон прошел без травм. Тогда он может стать претендентом на «Везина Трофи». Его уровня мастерства хватит для этого.

В матче также принимал участие Иван Проворов. Защитник «Филадельфии» не отметился результативными действиями и ушел в минус по полезности. При этом Проворов привычно провел на площадке свыше 25 минут – лучший результат в команде.

ТАБЛО

Детройт – Сент-Луис – 4:5 от. (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Гронек, Ларкин, Филппула, Бертуции – Шенн, Сэнфорд, О’Райли (2), Перрон.

Айлендерс – Филадельфия – 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ли, Брассар, Джонстон, Пулок, Барзэл – Ворачек, Конечны, Жиру.

Оттава – Сан-Хосе – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Браун (ЗАЙЦЕВ), Пол (2), Ткачук, Дюклер – Кейн, Лабанк.

Рейнджерс – Бостон – 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)

Голы: Хэйли, БУЧНЕВИЧ (ПАНАРИН), Крайдер (БУЧНЕВИЧ), Шей (ПАНАРИН) – Бержерон (3), Маршанд (2), Хара, Койл.

Чикаго – Лос-Анджелес – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Строум (2), Кемпф, Дебринкат, Каджула – Уолкер.

Вегас – Анахайм – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Голы: Стоун, Ривс, Руа, Карлссон, Штястны – Гецлаф, Хенрик.