Борис Майоров: Не увидел у Кудашова плана подготовки к чемпионату мира

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– «Трактор» под руководством Петериса Скудры опустился на дно таблицы Восточной конференции. В конце прошлой недели клуб из Челябинска объявил о возвращении в родные пенаты нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова. Поможет ли 19-летний форвард «Трактору» подняться в зону плей-офф?

– Думаю, поможет. Возвращение Кравцова поднимет интерес к «Трактору». В первую очередь у болельщиков. Его встретят тепло, восторженно. Это поднимет у способного нападающего настроение. Мастерство у Кравцова есть. Посмотрим, есть ли характер. Еще в мае, когда он подписал контракт с «Рейнджерс», я удивлялся, а с чем молодой человек туда поедет? Что у него за плечами? Прошлый сезон для Кравцова удачным не назовешь. Как в клубе, так и в молодежной сборной. Вряд ли он был готов к НХЛ. Теперь он вернулся и должен помочь «Трактору», а «Трактор» поможет ему.

Отталкиваясь от темы Кравцова хочу выразить несогласие с позицией обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина, который в своей заметке сравнивает НХЛ и КХЛ. Понятное дело: заокеанская лига лучшая в мире, поскольку собирает лучших игроков со всех чемпионатов. И в советское время она была сильнее, но у нас имелась отличная сборная и несколько клубов, способных на равных соперничать с НХЛ. Мы шли своим путем, делая упор на тренировочный процесс. Сейчас же просто копируем НХЛ. А копия всегда хуже оригинала.

– 40-летний защитник Андрей Марков стал игроком «Локомотива». На прошлой неделе он подписал пробный контракт, а в понедельник – полноценное соглашение до конца сезона. При этом дела железнодорожников еще до Маркова пошли в гору. Усилит ли именитый ветеран ярославскую команду?

– Должен усилить. Его, как я понимаю, взяли на роль дядьки-наставника для молодежи. Сейчас в «Локомотиве» травмирован капитан команды Кронвалль, да и статистика у шведа, мягко говоря, не впечатляет. Марков ведь на просмотровом контракте не сыграл ни одного матча. Значит, на тренировках убедил в том, что способен усилить команду. Его ведь хорошо знает и, видимо, ценит новый тренер «Локомотива» Майк Пелино. Думаю, что он стал инициатором приглашения Маркова. Смущает одно – защитник не играл с прошлого марта, когда «Ак Барс» выбыл из Кубка Гагарина, уступив «Авангарду». Если бы речь шла о молодом защитнике, то это зло не столь большой руки. Ветерану же всегда тяжело возвращаться после длительной паузы.

– Уволив Сергея Зубова, в ХК «Сочи» открещивались от поисков нового главного тренера, доверив бразды правления его ассистенту Леониду Бересневу. Однако в понедельник было объявлено о назначении Александра Андриевского. Затащит ли новый главный тренер «леопардов» в плей-офф?

– Честно говоря, я плохо знаю Андриевского. Но могу сказать, что в «Адмирале» он работал качественно, выводил команду в плей-офф, там она дала бой «Авангарду». Потом Андриевский пришел в тонущую «Сибирь» и после серии поражений начал с ней подниматься. В плей-офф, правда, попасть не удалось – слишком много было потеряно на старте чемпионата. Думаю, руководство клуба из Сочи оценило способности Андриевского как «пожарного», поэтому и пригласило возглавить команду. Даже не знаю, справится ли с поставленной задачей новый тренер. Сейчас на Западе восьмой – «Локомотив», который в последнем матче со СКА произвел сильное впечатление, по делу обыграв неудобного для себя соперника. Чтобы вклиниться в кубковую восьмерку, сочинцам надо серийно побеждать, а не разово. И ждать осечек конкурентов.

– Московские клубы выходят на лидирующие позиции. Что касается ЦСКА, то здесь нет вопросов. Но «Динамо» – второе на Западе, а это сенсация, «Спартак» – пятый. В чем причина взлета бело-голубых и красно-белых?

– Начну со «Спартака». Моя родная команда правильно играет. На контратаках. Это приносит плоды, особенно на выезде. В таком ключе дважды был побежден СКА, «Йокерит», «Торпедо», а чуть раньше – «Авангард». Тренерам удалось наладить дисциплину. Дома же спартаковцы действую иначе. Соперники закрываются, а в позиционной атаке «Спартак» не так силен. Для этого нужны исполнители высокого класса. Как в клубах-олигархах. По составу «Спартак» вряд ли сильно превосходит тот же «Сочи», если вообще превосходит.

Что же касается «Динамо», то в его восхождении я, прежде всего, вижу заслугу главного тренера Владимира Крикунова. Он не изменяет себе, идет по давно выбранному курсу. Его команды всегда мобильны и агрессивны. В «Динамо» много молодежи, ей по вкусу такой хоккей.

– На прошлой неделе объявили состав сборной России на Кубок Карьяла. В нем мало опытных игроков, из олимпийских чемпионов – только защитник Артем Зуб. Этой экспериментальной команде будет сложно сражаться за победу с теми же финнами. В случае неудачи новому главному тренеру сборной Алексею Кудашову него и так посыпались шишки после серии поражений из пяти поражений СКА. Не стоило ли вызвать на Кубок Карьял» проверенных игроков, прошедших Олимпиаду в Корее и чемпионаты мира?

– Давайте отделим мух от котлет. Неудачи СКА не будем приплетать к сборной. Теперь о Кудашове. При всем к нему уважении я ни разу не прочитал и не увидел его концепции подготовки сборной к чемпионату мира. Как не увидел и плана – кого и на какой этап Евротура он собирается вызывать. У нас за подготовку сборной отвечает ее главный тренер. Так уж принято. С нетерпением жду дня открытых дверей, который намечен на 5 ноября. Может, там, в Новогорске, Кудашов что-то расскажет на эту тему?