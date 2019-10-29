Как относиться к паспорту США Евгения Малкина? - Советский спорт
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29 октября 2019 18:01ХоккейИванов Сергей, Славин Виталий

Как относиться к паспорту США Евгения Малкина?

На днях стало известно, что у двукратного чемпиона мира в составе сборной России центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть паспорт США.

При этом от российского гражданства уроженец Магнитогорска не отказался и продолжает выступать за нашу сборную. Информация эта вскрылась совершенно случайно, и до сих пор неясно, когда Джино получил американское подданство.

Сенсационный факт, который подтвердил сам хоккеист, взорвал интернет, разделив болельщиков на два непримиримых лагеря. Противоположные позиции и у корреспондентов «Советского спорта».

ПРОТИВ

А ВОЕВАТЬ ЗА США ВО ВЬЕТНАМ ОН БЫ ПОШЕЛ?

Сергей ИВАНОВ

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог».

Это обязательный элемент принятия американского гражданства - текст присяги на верность США.

По-моему, к этим словам Малкина, когда-то им произнесенным вслед за секретарем суда, и добавить нечего. Куда больше, если он под присягой обязался взять в руки оружие против любой страны мира, а значит, и своей Родины?! Вот продолжали бы сейчас США бессмысленную резню во Вьетнаме, Евгений Владимирович тоже согласился бы сесть в кабину звездно-полосатого истребителя и напороться в небе над Ханоем в сделанную в Москве ракету, выпущенную с установки из магнитогорской стали?

Не бывает прав без обязанностей. Конечно, иметь паспорт США, где, как только что заявил Малкин, у него второй дом, очень удобно для тихого буржуазного быта. Куча привилегий как гражданина, плюс путешествуй по всему миру без всяких виз. Да, в Россию она понадобится, но тогда можно достать из другого кармана преемника молоткастого-серпастого! А что? Что не запрещено, то разрешено. Вот только как состыковать с присягой слова Малкина, сказанные три недели назад в Питтсбурге в интервью Матч ТВ:

- Я считаю, Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза. Никогда не нравилось, когда говорят, что «надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми». Да не бывает никаких друзей! Только мы сами — друзья друг другу. А остальное — просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра — война. Мы это уже проходили.

ЗА

ПОЧЕМУ ДЖОНУ МОЖНО, А ДЖИНО – НЕТ?

Виталий СЛАВИН

Не понимаю, чего шум-то такой поднялся? Что, Малкин – первый такой? Разве у Сергея Федорова не было американского гражданства, когда он приехал на чемпионат мира-2008 в Квебек и помог сборной после 15-летнего перерыва взять золото? Или у Игоря Ларионова – канадского, когда он капитанил в нашей команде на бронзовой Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити?

Я уже не говорю о тренерах. Штаб сборной больше десяти лет не обходится без наставников-легионеров. Швейцарец Вячеслав Быков и швед Игорь Захаркин, немцы Олег Знарок и Илья Воробьев, латвиец Харийс Витолиньш, казахстанец Игорь Никитин…

Да, текст присяги на верность США сформулирован предельно жестко. Но это отнюдь не мешает миллионам американских граждан сохранять второй паспорт и даже занимать важные государственные посты. Как, например, 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. «Мистер Олимпия» получил американский паспорт в 1983 году, сохранив гражданство Австрии.

Америка – страна эмигрантов. Потому отношение там ко второму гражданству не такое настороженное, как у нас в России. К тому же для США это еще и чрезвычайно выгодно: тот же Малкин, где бы он в дальнейшем ни жил и ни работал, всегда будет платить подоходный налог в бюджет Штатов.

Что касается «я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов», то это крайне маловероятно. Во-первых, армия США – полностью профессиональная. А во-вторых, там скрупулезно отслеживают благонадежность, особенно эмигрантов в первом поколении. После такой оды Владимиру Владимировичу, как в интервью Матч-ТВ, участия в Putin Team Пентагон никогда и не вспомнит о Малкине.

Женя открыто сказал, что США – его второй дом. Что его ребенок – американец по рождению и пойдет в школу там. Что здесь предосудительного? Каждый вправе сам решать, где лучше ему и его семье. И разве вы не мечтаете, чтобы ваши дети или внуки получили высшее образование в Йеле или Принстоне, Гарварде или Стэндфорде? Это нормально! Ненормально думать иначе. А тем более упрекать в этом других, которые добились возможности выбирать страну проживания не по блату или по наследству, а благодаря исключительно своему труду и таланту.

И еще: я что-то не слышал, чтобы кто-то в США костерил Джона Холдена за то, что в 2003 году он принял гражданство России. Да не просто принял, а стал выступать за нашу страну, и именно его точный бросок принес сборной золото Евробаскета-2007. Единственное в российской истории.

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