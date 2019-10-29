Мартемьянов к отставке всегда готов. «Автомобилист» без Дацюка продолжил падение - Советский спорт
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29 октября 2019 19:27ХоккейДомрачев Владислав

Мартемьянов к отставке всегда готов. «Автомобилист» без Дацюка продолжил падение

«Автомобилист» проиграл в Новосибирске «Сибири» 0:3 и продлил серию поражений до семи матчей. Команда из Екатеринбурга опустилась на десятое место в Восточной конференции. И не видно света в конце туннеля. Какие меры примет руководство клуба?

УВОЛЕН ТРЕНЕР, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОБОРОНУ

Собственно говоря, полумеры уже приняты. 24 октября был уволен тренер Андрей Соколов, отвечавший за организацию игры в обороне и работу с защитниками. Оборона в уральской команде держится на одном вратаре Якубе Коварже. Доказано еще прошлым сезоном. Когда чех выбыл из-за травмы, лидер Восточной конференции посыпался.

Два последних матча «Автомобилист» уступил с одинаковым счетом – 0:3. Теперь налицо проблемы с атакой. Один из лидеров снайперской гонки Найджел Доус не забивает семь матчей подряд. Объявленный капитаном команды «обет молчания» совпал с черной полосой и, быть может, стал причиной кризиса.

А ведь «Автомобилист» взял резвый старт, выдав серию из восьми побед. Причем без Павла Дацюка. Волшебник перенес операцию, потом готовился по индивидуальной программе. Он вышел в Подольске против лидера Запада «Витязя» и… Без Дацюка уральцы шли на первом месте, а с ним в десяти матчах одержали только 2 победы и упали на десятое. На бомбардирском счету Волшебника всего один ассистентский балл в победном домашнем матче с кризисным «Локомотивом» (1 октября). Недоброжелатели немедленно напомнили зарплату ветерана – в Екатеринбурге ему положили 100 миллионов рублей. У Доуса – в полтора раза больше.

В Новосибирске он не играл, но в турне с командой отправился. Разумеется, Дацюка приглашали под первое звено – в связку к Доусу. Однако эта «химия», как сказал бы тренер Илья Воробьев, не кликала. Лидер атак «Авто» крайне неуютно чувствовал себя рядом с Волшебником. Против «Магнитки» 41-летний центрфорвард вышел в третьей пятерке, но при этом игровым временем обделен не был.

МАРТЕМЬЯНОВ К ОТСТАВКЕ ВСЕГДА ГОТОВ

Главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов после поражения от «Магнитки» (0:3) уверял, что его команда выбирается из кризиса. Его подопечным не хватает уверенности. Матч в Новосибирске показал, что это не так. Гости активно начали, но получив шайбу в свои ворота, опустили клюшки. Доуса вообще не было видно, некогда кандидат в сборную Анатолий Голышев, оказавшись с глазу на глаз с вратарем хозяев, бросил очень робко, словно боялся его огорчить. Сбился прицел у другого снайпера уральцев Дэна Секстона.

Любопытно, кто в тренерском штабе клуба ответственен за атаку и нападающих? Ответ дать затруднительно. Мартемьянов и Евгений Шалдыбин – в прошлом защитники, Константин Власов – тренер вратарей, работавший в ЦСКА с Ильей Сорокиным. Наверное, Константин Шафранов – бывший форвард «Магнитки» и сборной Казахстана. Вряд ли он пользуется даже сотой долей авторитета Дацюка.

Кстати, увольнение Соколова никак не улучшило оборону. Первый гол в Новосибирске команда Мартемьянова пропустила после провала на пятачке Ивана Вишневского, которого лет семь назад привечал сам Зинэтула Билялетдинов. Все защитники команды за исключением Никиты Трямкина – в минусах. А теперь и нападающие – в нулях. Трямкин, к слову, против «Сибири» не играл из-за какого-то вируса, у него пониженная температура. Где-то неделю-полторы недомогает вся команда.

Уже не шепотом говорят, что главный тренер исчерпал себя и ничего нового этой команде дать не в состоянии.

- С учетом серии поражений вы готовы к отставке? Будут ли обмены лидеров команды? – поинтересовались у Мартемьянова после неудачи в Новосибирске.
- Я к отставке всегда готов, - ответил тренер словами пионера. - А что касается лидеров, то один из наших хоккеистов после этого матча отправится домой. Будут действия, однозначно.

- Почему не играет защитник Федор Беляков, рекордсмен лиги по блокшотам? Он ведь все время с командой, в поездках…
- Будет играть. У нас сейчас проблемы с защитниками.

Дацюк же пропускал матч по договоренности. В ближайших играх должен выйти. Может, Волшебнику переквалифицироваться в играющего тренера? Авторитета у него на пол-лиги хватит. Опыта тоже. Сам же Волшебник как-то обмолвился, что не задумывался о работе после завершения карьеры.

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