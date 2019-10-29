Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» - Советский спорт
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29 октября 2019 21:15ХоккейДомрачев Владислав

Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея»

7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок».

Премия «Герои хоккея» - уникальная акция, пример взаимодействия спорта и бизнеса, подчеркивающая огромное внимание к хоккею и лучшим игрокам России. Она символизирует связь поколений и вручается накануне первого ответственного турнира в сезоне – финского этапа Евротура.

Лауреаты сезона 2018-2019 будут названы в семи номинациях.

«Самого ценного игрока», который внес наибольший вклад в успехи сборной, определят голосованием болельщики в официальной группе ФХР и социальной сети «Вконтакте».

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Жюри из известных хоккеистов и тренеров предложило трех кандидатов – форвардов Никиту Кучерова («Тампа-Бэй лайтнинг), его тезку Гусева (СКА), а также вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Связка двух супербомбардиров зажигала на ЧМ-2019 в Братиславе, Кучерова и Василевского признали лучшими в своем амплуа на главном турнире года. Наш вратарь, ставший впоследствии лауреатом «Везина Трофи», фантастически провел матч за бронзовые медали, совершив 51 сэйв. Аккредитованные на ЧМ журналисты подавляющим числом голосов включили Василевского в символическую сборную звезд турнира.

«Джентльмена года» - игрока, продемонстрировавшего образец честной спортивной борьбы в совокупности с джентльменским поведением на льду и высоким мастерством, назовут члены «Зала славы отечественного хоккея». Номинантов трое – защитник СКА Артем Зуб, его одноклубник Александр Барабанов, ставший лауреатом в этой номинации в олимпийском сезоне 2017-2018, а также нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

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Представители СМИ проголосуют за «Лучшего новичка» - игрока, который наиболее ярко провел дебютный для себя сезон в сборной. ФХР назвала номинантов – защитников Михаила Сергачёва («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Никиту Задорова («Колорадо Эвеланш»), вратаря Александра Георгиева («Нью-Йорк Рейнджерс»). «Советский спорт» остановил выбор на Сергачеве. С 8 (1+7) очками в 13-ти матчах он стал самым результативным защитником сборной в прошлом сезоне и при этом ни разу не посетил штрафной бокс.

Жестко и дисциплинированно сыграл в Братиславе гренадер Задоров. А Георгиев в обоих своих матчах в Братиславе (против сборных Австрии и Швейцарии) сохранил ворота на замке.

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«Незаметного героя», внесшего наибольший вклад в деятельность национальной команды, выберут игроки и тренеры сборной. Год назад этой чести удостоился легендарный сервисмен Константин Рогатин.

А «Лидера команды», который служит примером для партнеров по сборной на льду и вне игровой площадки и внес максимальный вклад в успехи национальной команды, назовут все ее члены. Год назад премию получил глава штаба сборной Роман Ротенберг.

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