Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король

Загрузка...

Русский капитан приложил руку ко всем четырем голам гостей, поставив в овертайме восклицательный знак выстрелом в дальнюю девятку из 8-го кабинета. С 669-ю шайбами Ови поднялся на 12-е место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В Торонто «Кэпиталз» завершали пятиматчевую выездную серию, начавшуюся десять дней назад в Чикаго. В подобных случаях гостям обычно не хватает эмоций, хочется побыстрее закончить все дела на чужбине и целыми-невредимыми вернуться домой к родным и близким. Тем более что выезд «Столичным» явно удался независимо от встречи с «Лифс» – семь очков из восьми возможных.

СПАСИБО, «ВАНКУВЕР КЭНАКС»

Но тут была особая история. В предыдущем туре в Ванкувере «Вашингтон» выиграл по буллитам, уступая к концу второго периода 1:5. За секунду (!) до сирены Евгений Кузнецов сделал счет 2:5, а после перерыва в ворота «Кэнакс» залетели еще три шайбы.

Казалось бы, после того невероятного камбэка минуло четыре дня, страсти должны были улечься. Но нет. Судя по всему, вашингтонцы получили в лучшем городе Земли 2005, 2007, 2009 годов (по версии британского издания «Экономист») настолько мощную инъекцию адреналина, что ее с лихвой хватило для финального концерта турне в Торонто.

С командой Майка Бэбкока Ови и Ко встречались дома 17 октября и взяли верх с таким же результатом 4:3, проигрывая к 11-й минуте 0:2. Подопечные двукратного олимпийского чемпиона и на сей раз уже на 40-й секунде открыли счет. В отсутствие травмированного капитана «Мейпл Лифс» Джона Тавареса, на роль вожака сразу выдвинулся 22-летний Остон Мэттьюз. Американец, как и Овечкин, поучаствовал во всех голах своего клуба.

Капитан гостей поначалу сконцентрировался на подносе снарядов для лучшего бомбардира «Вашингтона» защитника Джона Карлсона. Обе шайбы в сетку датчанина Фредерика Андерсена он вколотил щелчками от уха с любезных и выверенных передач Великой восьмерки. В итоге Карлсон с 23 (7+16) очками установил месячный рекорд результативности «Кэпиталз». Из защитников только Эл Макиннис 29 лет назад набрал в октябре больше очков, чем американец.

Переломный эпизод случился в дебюте третьего периода. Силовик гостей Том Уилсон въехал у борта в ведущего оборонца «Листьев» Тайсона Бэрри. И тот рухнул на лед. Как мне сразу показалось, сделал он это слишком картинно. Как футболист, симулирующий хулиганский фол. Но хватило одного повтора, чтоб понять – ничего там страшного не было, Уилсон задел оппонента по касательной. Тем не менее судьи мгновенно выписали ему две минуты штрафа. От такой несправедливости вскипел даже всегда спокойный как жираф коуч «Столичных» Тодд Рирден, потребовав от арбитров объяснений. Выслушав их, американец сплюнул и нервно махнул рукой: «Да пошли вы, полосатые иуды!»

Замешательством в лагере гостей, ошалевших от вопиющей наглости рефери, тут же воспользовался Мэттьюз, оформивший в большинстве дубль – 3:2.

НЕ БУДИТЕ РУССКОГО МЕДВЕДЯ

Вот тут-то и развернулся настоящий хоккей. Растревоженный русский медведь в фуфайке с цифрой 8 на спине вылез из берлоги и принялся крушить всех и вся, что попадалось на пути.

Спустя две с половиной минуты Овечкин восстановил равновесие, добив шайбу после блестящего прохода через полполя заведенного капитаном Оши. Еще через 12 секунд Уилсон хитанул Мэттьюза за воротами «Торонто»: не шали, мол, больше, юноша. Затем Бэкстрем то же самое проделал с Керфутом, который в первой двадцатиминутке едва не сломал у борта Кузнецова, подсев под него. Евгению даже пришлось уйти в раздевалку обследоваться на предмет сотрясения мозга. К счастью, все обошлось. Именно челябинец на 48-й минуте заработал удаление, во время которого Ови трижды проверил Андерсена.

До конца основного времени хозяева кое-как продержались. В овертайме они из последних сил только отбивались – ноль бросков против шести «Вашингтона». Половину из них нанес Овечкин, а всего за игру – 10.

Александр забил 23-й гол в овертайме – он абсолютный лидер за всю историю НХЛ. У второго в этом списке Яромира Ягра – 19. Но зато легендарный чех с большим отрывом лидирует по победным голам – 135. У Александра стало 108, седьмая позиция в летописи НХЛ. Ну а до вечного рекорда Уэйна Гретцки нам теперь осталось 225 шайб.

Такие вот дела.