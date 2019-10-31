Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов

Спасение «Флориды»

Поездка «Флориды» в гости к «Колорадо» не сулила «пантерам» ничего хорошего. «Эвеланш», несмотря на несколько поражений, все еще остается одним из лидеров сезона. Кроме того, у «Пантерз» не все в порядке на последнем рубеже.

На вратаря Сергея Бобровского обрушился шквал критики в октябре. Болельщики не понимали, почему голкипер, который зарабатывает десять миллионов долларов за сезон, не ловит все подряд. Бобровского несколько раз меняли по ходу встреч. Иногда он пропускал легкие шайбы. Но заокеанские статистики утверждают, что октябрь всегда был худшим месяцем для Боба.

Поэтому делать глобальных выводов после первого отрезка не стоит. Вратарь обязательно должен прибавить. Не просто так ему доставалась «Везина Трофи». Бобровский продолжает быть лучшим вратарем поколения.

Начало встречи для «Флориды» получилось неудачным. К концовке периода гости проигрывали в одну шайбу. Если бы не Бобровский – все могло быть и хуже. Прекрасный шанс отличиться имел нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Он не сумел переиграть вратаря один в один. Ужасная безголевая серия форварда продолжается. Ничушкин не забил в 81-м матче кряду.

Самое интересное в этом матче наступило в концовке. «Колорадо» вел 3:1, но за восемь минут до сирены пропустил дважды, а затем «Пантерз» взяли свое в овертайме. «Флорида» ворвалась в зону плей-офф на Востоке, а «Эвеланш» упустили шанс возглавить Западную конференцию.

Плохой матч Гаврикова

Перед поездкой в Коламбус «Эдмонтон» проиграл четыре из пяти последних встреч. Команда Коннора Макдэвида за это время сумела победить крутой «Вашингтон», но оступилась, например, в игре с аутсайдером «Детройтом».

Сейчас «Ойлерз» идут в группе лидеров Запада, но последние результаты наталкивали на мысль, что сказка канадской команды может скоро закончиться. Поэтому на матч с «Коламбусом» «Эдмонтон» вышел предельно мотивированным.

Счет 4:1 вполне отражает то, что творилось на площадке в этот вечер. «Эдмонтон» был сильнее во всех компонентах. У «Ойлерз» в очередной раз здорово себя проявили лидеры. Лео Драйзайтль забил два гола и отдал результативную передачу. Макдэвид выступил скромнее – один голевой пас.

В составе «Коламбуса» появился Владислав Гавриков. Его выступления в КХЛ приучили, что защитник действует очень полезно. Он всегда был среди лидеров лиги по этому показателю. За океаном у Гаврикова складывается не все так просто.

Защитник заработал «-2» в поединке с «Эдмонтоном». Он провел на льду 17:34 – четвертый показатель среди игроков обороны «Коламбуса». Тренер также доверил Гаврикову более пяти минут при игре в меньшинстве.

По сезону у россиянина «-3» показатель полезности и всего одно набранное очко. Очевидно, что Гаврикову нужно прибавлять. Причем срочно необходимо развивать атакующие навыки. Пока у него есть проблемы с первым пасом и хорошими бросками. Если всего этого не появится, то Гавриков рискует застрять в третьей паре «Коламбуса».

«Сент-Луис» побеждает без Тарасенко

Недавно стало известно, что главный снайпер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл на полгода из-за травмы. Это масштабная трагедия: игрок будет вне хоккея полгода – и столько же команда не сможет рассчитывать на своего лидера.

Теперь «Блюз» нужно начинать побеждать без Тарасенко. Пока это делать получается. Обыграв «Миннесоту», команда Крэйга Беруби праздновала успех во второй раз кряду. В матче принял участие Иван Барбашев – набранными очками он не отметился.

Еще хочется порадоваться за защитника «Аризоны» Илью Любушкина. Перед стартом сезона его отправили в АХЛ, однако россиянин вернулся в главную команду и застолбил за собой место в третьей паре «койотов». О большем пока Любушкин и не мечтает. Правда, его «Аризона» проиграла «Монреалю», но защитник сумел уйти со льда с нулем в графе полезность.

У Любушкина ровно такие же проблемы, как и у Гаврикова. Ему нужно стать более разносторонним защитником и чаще подключаться к атакам. В борьбе россиянин прекрасен, но с броском и первым пасом что-то необходимо делать.

ТАБЛО

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 6:7 от. (1:2, 3:1, 2:3, 0:1)

Голы: Палмиери (3), Братт (2), Ватанен – Палат (2), Киллорн, Пойнт (СЕРГАЧЕВ), Чирелли, Жозеф, Джонсон.

Коламбус – Эдмонтон – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Веренски – Драйзайтль (2), Нил, Хайра.

Сент-Луис – Миннесота – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Блэз, Пьетранджело – Цуккарелло.

Аризона – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чичран – Галлахер, Уэбер, Казинс, Друэн.

Колорадо – Флорида – 3:4 от. (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ньето, Донской, Маккиннон – Сивиур, Барков, Юбердо (2).

Лос-Анджелес – Ванкувер – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Картер (2), Кемпе – Босер (3), Хорват, Петтерссон .