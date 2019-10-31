И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ

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31 октября свой профессиональный праздник отмечают хоккейные вратари – те, от игры которых напрямую зависит исход любого матча. Разве можно представить ледовые баталии без крутых сейвов этих безбашенных и, в то же время самых сосредоточенных, парней на площадке? От лица редакции «Советского cпорта» мы поздравляем всех ледовых стражей ворот и желаем им отличной игры и ярких побед. Представляем, ставший уже традиционным, рейтинг лучших голкиперов КХЛ на данный момент от хоккейного эксперта, вратаря сборной России середины 2000-х Александра Фомичева.

«На данный момент, в лиге выделяются три голкипера. Их игра яркая, техничная, с минимальным количеством ошибок. Они и занимают верхние строчки рейтинга. Остальные шесть – выступают довольно ровно относительно друг друга, и тут номер в списке больше номинальный, чем показывающий превосходство. Стоит отметить, что в этом году лига очень равная. Явных лидеров, кроме ЦСКА и «Ак Барса», не наблюдается – это отражается и на игре вратарей», – рассказывает эксперт.

Так кто же эти герои клюшки, ловушки и блина?

1. Илья Сорокин (ЦСКА)

Статистика сезона-2019/20: 13 игр; 9 побед; 94.5 % отраженных бросков; коэффициент надежности 1,28; 3 матча на ноль

Номер один в лиге сейчас, конечно же, Илья Сорокин. Лучший игрок финала КХЛ прошлого сезона. Выступает он за лучшую команду лиги. Ну а лучшей команде – лучший голкипер. После выигранного Кубка Гагарина в чем-то было заметно, что он наигрался в КХЛ – особого стимула у него нет. Только осталось в сборной России себя проявить, и затем он, скорее всего, уедет за океан. Быстрый, мобильный, очень техничный. В прошлом году взял Кубок, в этом – надо защитить свое чемпионство, вновь подняв над головой чашу. Это и есть мотивация для Сорокина.

2. Юха Метсола («Салават Юлаев»)

20; 10; 93.6 %; 1,80; 2

Финский голкипер с небольшими габаритами. Очень быстрый, классно перемещается вдоль площади ворот. Если надо, то может быстро выкатиться, чтобы сократить угол обстрела. И при всем этом он – боец! Спокойно переносит все неудачи, которые случаются во время чемпионата или в плей-офф. Угадали уфимцы с ним, подписав Юху из хабаровского «Амура», где тот провел несколько сезонов. Метсола был признан лучшим голкипером КХЛ в прошлом сезоне. Сейчас старается подтверждать свой статус.

3. Магнус Хелльберг (СКА)

6; 2; 91.3 %; 1,80

Из-за травмы пропустил начало сезона. К тому же, конкуренция в СКА высокая – здесь и Самонов, и Мельничук, и Кочетков был. Уехал Шестеркин. Скорее всего, Хелльберг будет считаться потенциальным номером один в СКА, но все равно нужно доказывать через игру. Магнус постепенно набирает форму – очень габаритный и рослый вратарь. Его рост составляет 197 сантиметров, но при этом Хелльберг остается очень мобильным, правильно располагается в воротах и здорово читает игру.

4. Эдвард Паскуале («Барыс»)

15; 7; 93.8 %; 1,72; 1

В «Барыс» требовался второй голкипер. Хенрик Карлссон несколько сезонов был основным, но хорошего второго номера найти все никак не могли. Подписали Паскуале, и он здорово себя проявляет и переигрывает Карлссона по многим статьям. Может он не такой высокий, но все равно габаритный – 191 сантиметр. Мобильный. Я много наблюдал за ним и могу сказать, что этот голкипер без слабых мест для уровня КХЛ. «Барыс» угадал с подписанием этого парня.

5. Юхо Олкинуора («Адмирал»)

16; 9; 93.8 %; 2,21; 3

На предсезонке были с нему вопросы – слишком много на себя брал, часто играл клюшкой и в своей площади ворот, и за ее пределами. Но в сезоне все стало на свои места – он полностью сбалансировал свою игру. Такой очень типичный, финский голкипер. И что самое главное – пока, кажется, он готов играть за «Адмирал» – команду, которая много летает и имеет не самый сильный состав. Пока что Олкинуора приносит успех «морякам».

6. Василий Кошечкин («Металлург»)

21; 7; 93.5 %; 1,95; 3

Один из российских ветеранов нашей лиги. Не очень удачный старт сезона как для «Магнитки», так и для самого Кошечкина. Может быть все было сделано в этом году в «Металлурге» менее удачно. Но постепенно и Василий, и его партнеры по команде нашли свою игру. Кошечкин в порядке! Он знает, что он может. Габаритный. От матча к матчу становится лучше, и в данный момент мы видим того самого Василия, каким он был в те сезоны, когда «Магнитка» становилась чемпионом.

7. Якуб Коварж («Автомобилист»)

20; 8; 92.6 %; 2,32; 2

На мой взгляд, самый полезный игрок «Автомобилиста» в прошлом сезоне. И в этом здорово начал. Выручал своих партнеров в нужный момент. Очень гибкий, здоров переходит с одной позиции в другую. Но мы видим – что-то в октябре случилось с «Автомобилистом». Игра не заладилась у всей команды, в том числе и у Якуба. Он выглядит не так ярко. Сейчас Екатеринбург терпит серию поражений. Много чего не получается у «Автомобилиста». Команда начинается с вратаря, поэтому Якуб должен помочь собраться парням, придать им уверенность своей игрой. Ведь Коварж по-прежнему топовый голкипер нашей лиги.

8. Игорь Бобков («Авангард»)

16; 10; 92.5 %; 1,80; 2

Бобков в прошлом сезоне доказал, что он может играть в топ-клубе как и в регулярке, так и в плей-офф, когда его команда дошла до финала, уступив там ЦСКА. Видно, что ошибок у Игоря стало значительно меньше, нежели в предыдущие годы. Чувствуется доверие Боба Хартли по отношению к Бобкову. Это ощущает и Игорь. И прибавляет от матча к матчу, выходя на новый уровень.

9. Адам Рейдеборн («Ак Барс»)

16; 12; 92.2 %; 1,99; 1

Шведский голкипер, который последние два года играл в родной лиге. И как раз там он дважды становился лучшим вратарем Швеции. Когда «Ак Барс» искал себе стража ворот, то выбор неслучайно упал на эту страну – в Швеции серьезный уровень хоккеистов, они могут играть стабильно на протяжении нескольких сезонов. Адам подтверждает свой уровень – ему под силу играть в топовой команде КХЛ и совершать минимум ошибок.

10. Ларс Юханссон (ЦСКА)

9; 7; 93.9 %; 1,23; 3

Сменщик Сорокина. Илья получает больше игрового времени, но Ларс всегда в нужный момент выходит на лед и показывает класс. Это происходит как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Юханссон внешне очень спокоен, не показывает никаких эмоций, полностью сконцентрирован на игре и готов терпеть, сидеть на лавке, если это необходимо. Настоящий, командный игрок, поэтому третий год выступает за ЦСКА. Ну а московские армейцы спокойны – если вдруг Сорокин получит повреждение или не сможет играть, то Ларс сможет его достойно заменить.

БОНУС

В ПОРЯДКЕ!

Эту тройку голкиперов также хотелось отметить, ведь они приятно удивляют в этом сезоне:

Александр Самонов («Витязь»/СКА)

9; 6; 96.0 %; 1,34; 2

Теперь выступает за СКА, но пока его главные заслуги были во время игры за подольский «Витязь», когда он с Ежовым выходил через матч. Самонов действовал более удачно. Александр не обладает какой-то феноменальной техникой, но здорово выбирает позицию. За счет этого чутья он отлично играл за «Витязь». Теперь же пытается применять это в СКА. И тут у него серьезные конкуренты – Хелльберг и Мельничук. Пожелаем Самонову удачи в новом клубе.

Евгений Аликин («Амур»)

12; 5; 94.0 %; 1,89; 2

Хорошо составляет конкуренцию Мареку Лангхамеру. В каких-то моментах даже переигрывает его. Мы знаем, как тяжело играть в Хабаровске – перелеты, разница во времени… Но Евгений проводит там уже четвертый сезон и отлично справляется, пока стабилен. Относительно молодой парень, ему 25 лет – есть возможность развиваться и становится лучше.

Тимур Билялов («Ак Барс»)

9; 6; 96.0 %; 1,01; 4

Очень рад за Тимура! Пробивался через Высшую лигу, проявлял себя там. Не получалось у него сразу закрепиться в составе «Ак Барса». Но в прошлый сезон за рижское «Динамо» был феноменальный, а теперь и в Казани он получает достаточно игрового времени и выходит на каждую игру заряженный, с положительными эмоциями и за счет них и действует! Голодный до игры парень в каждом матче доказывает, что он достоин места в воротах «Ак Барса».

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

И, напоследок, хотелось бы отметить вратарей, от которых ждем большего. Желаем им как можно скорее поймать свою игру, потому что уверены, что к ним на 100% применим слоган из одного рекламного ролика – «Все ты можешь!»

Илья Коновалов («Локомотив»)

15; 4; 90.6 %; 2,63; 2

Как и весь «Локомотив», игра Ильи не похожа на тот уровень, что был год назад. Два сезона за Ярославль. Техничный голкипер, который все делает правильно и своевременно, но сейчас не получается у него читать игру как раньше. Нужно поймать свою игру…Думаю, что это должно скоро произойти. Тогда и у Коновалова, и у «Локомотива» все выровняется.

Василий Демченко («Трактор»)

17; 7; 92.6 %; 2,26

25 лет этому голкиперу, и он проводит седьмой сезон за «Трактор». Первый номер без вопросов. Но в этом сезоне посложнее. Новый главный тренер Петерис Скудра тоже может давить на него. Тут нужно привыкнуть играть под постоянным давлением, может поэтому и не все пока получается у Демченко. Но техника, перемещения, чувство позиции на высоте.

Дмитрий Шикин («Сочи»)

18; 6; 90.7 %; 2,50; 1

6 сезонов играет на берегах Черного моря, но последний оставался в тени Константина Барулина. Да, Шикин получал игровое время, но хотелось большего. Сейчас выпал шанс стать первым номером, но видно, что пока не получается у него играть много матчей без замен. Где-то Дмитрия на это не хватает… Хотя у него классная реакция и есть все, чтобы играть за любую команду КХЛ.