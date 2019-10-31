Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне - Советский спорт
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31 октября 2019 12:00ХоккейСлавин Виталий

Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне

И вновь без усаженного в запас героя Пхенчхана.

Что еще должен сотворить Джон Хайнс, чтоб генеральный менеджер Рэй Шеро его катапультировал?! Сколько можно сливать игр по одному и тому же сценарию? Неужели владельцы «Дэвилз» не понимают, что все эти безвольные поражения – прямая вина тренера?

Какую встречу «чертей» этого сезона не возьми, почти в каждой они вели в счете – и зачастую в две шайбы, три, а то и в четыре! Лишь дважды это преимущество не было бездарно разбазарено покладистыми горе-воинами Хайнса. Тогда и добыты две единственные виктории в нынешнем чемпионате – 5:2 над похожими бедолагами из «Рейнджерс» и 1:0 над «Ванкувером».

УЖАС БЕЗ КОНЦА

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На сей раз к 42-й минуте «Дьяволы» выигрывали у обескровленной «Тампы» 5:3. Обескровленной, потому что в запасе остались два главных оборонца гостей – травмированный защитник Хедман и отдыхавший после матча накануне в «Медисон Сквер Гарден» вратарь Василевский. Если добавить, что сезон проваливают – что уже можно смело констатировать! – оба основных бомбардира «Молнии» Кучеров и Стэмкос, то…

Короче, добыча сама шла в руки. Что, казалось бы, может быть проще – свернуться в оборону, насытить свою половину игроками, держа сзади постоянно троих, исключить обрезы и ловить соперника на контратаках. Словом, тупо сушить игру. Тем более что Хайнс наконец-то догнал, кто виноват во всех бедах «Нью-Джерси» и отправил новичка из России с 9-миллионным контрактом в пресс-ложу. Учиться, как надо играть в правильный хоккей в компании с легендой «Дэвилз» Патриком Элиашем. Благо, чех прекрасно владеет русским, а поездку в локаут в Магнитогорск, где он заболел гепатитом, не забудет никогда.

Гусеву нужно передохнуть и посмотреть со стороны, как играют в НХЛ, объяснял свое решение вывести из основы россиянина Хайнс. – Он должен увидеть, что на самом деле у него на льду больше времени и пространства, чем ты это ощущаешь, когда сам играешь. Ему надо понять, как действовать в своей зоне без шайбы при форчекинге противника. Равно как и с шайбой. Совместный просмотр игры с Элиашем поможет Никите лучше разобраться в этих элементах хоккея НХЛ. Ему необходимо их освоить. Иначе я не знаю, где будет Гусев через неделю – две, через месяц или два. Он – опытный мастер, но в НХЛ новичок. Мы хотим ему помочь стать действительно полезным игроком для нашей команды.

Не слова, а песня! Все ради нашего героя Пхенчхана, все на благо самого ценного игрока КХЛ-2019. Вот только что лицезрел санкционированный форвард с трибуны? Как не надо играть в обороне? Как устроить оппонентам в своих тылах проходной двор? Как в очередной раз из-за тотальной безалаберности и неуправляемости команды профукать выигранный матч?

Это как всей этой дьявольской супербригаде во главе с неприкосновенными Холлом и Хьюзом, Суббаном и Симмондсом пришлось постараться, чтоб пропустить четыре шайбы после семи бросков «Тампы»?! Именно столько раз потревожили южане Шнайдера в третьем периоде и овертайме.

В итоге – 6:7. В поединке, который должен был стать для Гусева примером, как держать оборону, установлен рекорд результативности сезона!

ШЕРО – ЗАЛОЖНИК ХАЙНСА

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По мне, ситуация проста до неприличия. Все мы с ней в жизни так или иначе сталкивались.

Шеро знает Хайнса с 2009 года, когда тот пять сезонов рулил фарм-клубом «Питтсбурга», а сам Рэй возглавлял менеджмент «Пингвинз». Да настолько успешно, что сумел создать чемпионскую команду, взявшую в 2009 году третий Кубок Стэнли в истории клуба.

В 2015 году сын Фреда Шеро, как известно, ярого поклонника Анатолия Тарасова, сменил Лу «Лиса» Ламорелло в Ньюарке. И что сделал первым делом? Верно! Нанял на пост главного тренера своего давнего кореша, а в этом январе продлил с Хайнсом контракт на необнародованный срок. Чего добился за это время наш Джон? Откуда вы все знаете? Вы совершенно правы: ни-че-го! Если не считать один выход в плей-офф за четыре года и вылет оттуда в стартовом раунде. Кстати, в АХЛ он даже до финала никогда не добирался.

Ну и как Шеро-младшему увольнять теперь Хайнса? Он ведь попросту распишется перед хозяевами франшизы в своей профнепригодности. Конечно, проще всего замариновать возрастного дебютанта из России и свалить все на него. Благо, что всегда можно сослаться на прецедент с другим нападающим из системы СКА Шипачевым. Что, к слову, в заокеанских СМИ сейчас активно и делают.

Что касается Никиты, то это все дилетантский треп: мол, плохо катается, скорости нет, слабо обороняется, габаритами не вышел. Это игрок системообразующий. Вокруг которого нужно строить команду. Его плюсы давно всем известны. Чтобы Гусев принес максимальную пользу, нужно использовать его сильные стороны на все сто процентов. А не переучивать. Что, худосочный Гретцки пахал, что ли, в обороне? Или Хьюз – гений ныне тыла в «Нью-Джерси»?

Наверняка вы наблюдали, как у вас на работе начальник сплавляет подчиненного, если тот умнее и продуктивнее босса, если тот видит в нем прямого конкурента. Похоже, именно в такую переделку угодил Никита в «Нью-Джерси». Слишком умный для «Дьяволов».

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